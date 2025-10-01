Centrala nucleară din Zaporojie, ocupată de armata rusă, este deconectată de mai mult de o săptămână de la alimentarea externă cu energie, necesară pentru răcirea reactoarelor.

„Este a șaptea zi – ceva ce nu s-a mai întâmplat până acum – de situație de urgență la centrala nucleară din Zaporojie”, a denunțat președintele ucrainean pe contul său de X.

It is now the seventh day – something that has never happened before – of an emergency situation at the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant. Because of Russian shelling, the plant has been cut off from power, disconnected from the electrical grid, and is being supplied with… pic.twitter.com/hUSusfgVjy — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 30, 2025

Potrivit lui Zelenski, această situație este cauzată de „bombardamentele rusești”, care împiedică repararea liniilor electrice.

„Este o amenințare pentru toată lumea – niciun terorist din lume nu a îndrăznit vreodată să facă unei centrale nucleare ceea ce face Rusia”, a acuzat șeful statului ucrainean.

De cealaltă parte, regimul de la Moscova susține că instalația nucleară este deconectată de la alimentarea externă cu energie electrică din cauza unui bombardament efectuat de ucraineni pe 23 septembrie.

Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) a cerut marți Rusiei să „înceteze imediat” operațiunile militare în apropierea centralei pentru a permite restabilirea alimentării externe cu energie.

La rândul lui, directorul Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, a dat asigurări, miercuri, că centrala din sud-estul Ucrainei nu prezintă niciun „pericol imediat” atât timp cât funcţionează cu ajutorul „generatoarelor diesel de urgenţă”.

Ocupată de invadatorii ruși în martie 2022, această centrală, cea mai mare din Europa, se află în zona orașului ucrainean Enerhodar, aproape de linia frontului din sud-estul Ucrainei.

Zona adiacentă centralei a fost de mai multe ori ținta unor atacuri cu drone și artilerie de care ambele tabere se acuză reciproc. În urma acestor atacuri, centrala a fost de mai multe ori deconectată de la sursele externe de alimentare cu energie, ceea ce a impus pornirea generatoarelor diesel, dar niciodată de la începutul invaziei la scară largă pentru o durată atât de lungă.

Cele șase reactoare sunt oprite, dar au nevoie de o sursă externă continuă de alimentare cu energie pentru răcirea lor. Centrala funcționează cu personal ucrainean, iar AIEA are o echipă de experți la fața locului.

Operatorul centralei, grupul rus Rosatom, susține că funcționarea ei este asigurată de generatoare diesel de rezervă. Potrivit operatorului rus, reactoarele sunt răcite corespunzător și există rezerve suficiente de combustibil pentru o „funcționare prelungită”. Totuși, potrivit altor surse, unul dintre generatoare nu mai este operațional.