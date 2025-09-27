Generatoarele de urgență sunt folosite pentru a alimenta sistemele de răcire și siguranță, după ce ultima linie electrică care intra în centrală a fost tăiată de partea rusă marți, la ora 16:56, și nu există, deocamdată, niciun semn că ar urma să fie reconectată.

Surse ucrainene: funcționarea centralei fără alimentare externă peste 72 ore, netestată

Rafael Grossi, directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), a descris miercuri situația drept „profund îngrijorătoare” și s-a întâlnit joi cu Vladimir Putin, însă situația a continuat.

Experții occidentali și oficialii ucraineni se tem că cei de la Kremlin generează o criză pentru a-și consolida controlul asupra centralei, care este cea mai mare din Europa, și că Moscova face pași extrem de riscanți pentru a reporni cel puțin un reactor, în ciuda condițiilor de război Rusia-Ucraina.

„Rusia folosește centrala nucleară ca monedă de schimb”, a declarat un oficial guvernamental ucrainean, în timp ce un specialist Greenpeace a spus că ocupația rusă a intrat „într-o nouă fază critică și potențial catastrofală”.

Testele de rezistență făcute de autoritățile europene după dezastrul nuclear din 2011 de la Fukushima au indicat că o centrală nucleară ar trebui să poată funcționa fără alimentare externă timp de 72 de ore.

Depășirea acestui prag nu a mai fost testată, au spus surse ucrainene.

Rusia a preluat centrala de la Zaporojie în martie 2022, iar reactoarele, care cândva puteau alimenta patru milioane de locuințe, au fost oprite la rece din motive de siguranță.

Ucraina consideră centrala ca fiind a sa, însă aceasta a apărut în negocieri între Donald Trump și Vladimir Putin.

Trump a sugerat că SUA ar trebui să preia controlul, în timp ce Kremlinul a afirmat că dorește să repornească toate reactoarele și să le conecteze la rețeaua rusă – o sarcină considerată fezabilă doar în timp de pace.

Alimentarea externă a fost pierdută la Zaporojie de nouă ori până acum. De fiecare dată, avariile au fost provocate pe teritoriul controlat de Ucraina, prin loviturile ruse asupra infrastructurii energetice de peste Nipru.

Ultima linie electrică de 750 kilovolți traversa râul, Ucraina fiind dispusă să furnizeze energie pentru menținerea siguranței.

Sunt semne că Rusia e aproape să instaleze o nouă linie de alimentare a centralei

Marți, linia a fost avariată de partea rusă, la aproximativ o milă de centrală. Operatorii ruși ai centralei au spus că lucrările de reparație sunt „îngreunate de bombardamentele continue ale forțelor armate ucrainene”, deși Ucraina afirmă că nu trage niciodată asupra centralei sau în apropierea ei, argumentând că ar fi un risc foarte riscant.

AIEA a anunțat că a fost informată de operatorii ruși că există suficient motorină pentru alimentarea generatoarelor timp de 20 de zile fără reaprovizionare. Totuși, Grossi a spus că pierderea alimentării externe „crește probabilitatea unui accident nuclear”.

Șapte din cele 18 generatoare disponibile asigură răcirea amplasamentului, dar, dacă acestea ar ceda, au spus surse ucrainene, ar exista riscul ca acel combustibil nuclear din cele șase reactoare să se încălzească necontrolat, pe parcursul mai multor săptămâni, conducând la o topire a miezului reactorului.

O versiune accelerată a acestui scenariu s-a produs la Fukushima, pentru că reactoarele tocmai funcționaseră. Un cutremur de magnitudine 9,0 a lovit Japonia, iar reactoarele au fost oprite automat.

Generatoarele de urgență au continuat să pompeze apă de răcire în jurul reactorului, dar au fost distruse de tsunamiul care a urmat la câteva minute.

Trei miezuri nucleare de la centrală s-au topit în decurs de trei zile, deși combustibilul a rămas izolat. Nu au existat victime, dar peste 100.000 de persoane au fost evacuate.

Există semne că Rusia este aproape să instaleze o nouă linie de alimentare a centralei de la Zaporojie, prin teritoriile ocupate, pentru a rezolva criza. „Se vor prezenta drept salvatori”, a spus oficialul guvernamental ucrainean.

O analiză Greenpeace a imaginilor din satelit a arătat existența a 200 de kilometri de construcții pornind de la rețeaua rusă în orașul ocupat Mariupol, deși nu este clar dacă s-a realizat o conexiune finală cu centrala electrică.

Ce se vede pe imaginile din satelit la centrala Zaporojie

Alte imagini satelitare au arătat că ocupanții ruși au construit, în vară, un baraj pe un canal de admisie de la fața locului, pentru a crea o sursă de apă mai mică și mai sigură.

Specialiștii nucleari de la Greenpeace cred că există suficientă apă disponibilă pentru ca Rusia să repornească unul dintre cele șase reactoare, pentru a demonstra că doar ea poate exploata centrala.

În urmă cu o săptămână, Iuri Cerniciuk, directorul numit de Rusia la centrală, a declarat că procesul de integrare a acesteia în rețeaua rusă se află „în faza finală”, deși o repornire a unui reactor nuclear în timpul unui război ar fi fără precedent.

Shaun Burnie, specialist nuclear senior la Greenpeace Ucraina, a făcut apel la șeful AIEA să intervină.

„Grossi trebuie să spună imediat guvernului rus să abandoneze planurile de repornire a reactorului și să precizeze clar că doar Rusia este responsabilă pentru criza de siguranță și securitate nucleară”, a spus el.

Nici Grossi, nici Putin nu au menționat Zaporojie în declarațiile publice scurte după întâlnirea lor de joi. Președintele rus i-a spus lui Grossi: „Vom face tot ce putem pentru a vă sprijini activitatea”, iar Grossi a descris întâlnirea drept „oportună și importantă”.

