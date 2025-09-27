Solicitarea a fost făcută în timpul întâlnirii dintre Zelenski şi Trump care a avut loc în marja Adunării Generale a Naţiunilor Unite, potrivit unui oficial ucrainean şi unei alte surse informate.

Nu e prima dată când Ucraina cere rachete Tomahawk SUA în acest an

Zelenski a declarat miercuri, pentru „The Axios Show”, că i-a solicitat lui Trump un sistem de armament care l-ar putea forța pe președintele rus Vladimir Putin să accepte negocieri de pace, poate chiar fără ca Ucraina să fie nevoită să îl folosească.

Volodimir Zelenski nu a numit acel sistem de armament în interviul acordat jurnalistului de la Axios, Barak Ravid, dar a spus că, dacă Rusia ar ști că Ucraina îl deține, presiunea de a discuta ar crește semnificativ.

Un oficial ucrainean și o altă sursă familiarizată cu întâlnirea Trump–Zelenski au confirmat că este vorba de Tomahawk – o rachetă cu rază lungă de acțiune și ghidaj de precizie.

Ucraina a ridicat problema Tomahawkurilor cu SUA de mai multe ori în ultimul an, inclusiv pe o listă de echipamente solicitate acum câteva luni.

Era singurul sistem de armament de pe listă pe care Trump nu a fost de acord să îl vândă țărilor NATO în numele Ucrainei, potrivit unei surse care are cunoștințe despre acest proces.

The Telegraph: Zelenski i-a cerut Tomahawk lui Trump

The Telegraph relatase vineri că Zelenski solicitase rachete Tomahawk în cadrul întâlnirii.

Întrebat care este singurul lucru pe care Trump l-ar putea face pentru a ajuta Ucraina să câștige războiul, Zelenski a spus pentru Axios: „Cred că președintele Trump știe. I-am spus ieri ce avem nevoie, un singur lucru”.

Zelenski a sugerat că ar putea fi impuse condiții de utilizare a sistemului, în funcție de comportamentul Rusiei.

„Avem nevoie de el, dar asta nu înseamnă că îl vom folosi. Pentru că, dacă îl vom avea, cred că va fi o presiune suplimentară asupra lui Putin să se așeze la masa discuțiilor”, a adăugat președintele ucrainean.

În interviul separat acordat pentru Axios, Zelenski a mai spus că Trump i-a transmis că Ucraina ar trebui să răspundă simetric: „Dacă ei atacă infrastructura noastră energetică, președintele Trump susține că putem răspunde vizând energia lor”. Același lucru ar fi valabil și pentru depozitele de arme și centrele de producție.

Zelenski a subliniat că Ucraina poate deja să lovească adânc în Rusia cu drone, dar multe ținte militare sunt protejate de sisteme sofisticate de apărare aeriană, greu de străpuns cu drone.

Ce sunt rachetele Tomahawk

Rachetele Tomahawk, produse de compania RTX, au o rază de acțiune mult mai mare decât rachetele puse la dispoziția Ucrainei de NATO până acum – până la 1.000 de mile, față de aproximativ 190 de mile pentru rachetele americane ATACMS.

Ele sunt, de asemenea, mult mai rapide decât dronele ucrainene și au o putere de distrugere mai mare.

Ucraina a încercat să compenseze reticența partenerilor săi de a furniza arme cu rază lungă de acțiune prin dezvoltarea propriilor sisteme, precum Palianytsia și Flamingo, deși acestea nu au istoricul și fiabilitatea celor Tomahawk.

Tomahawk Land Attack Missile (TLAM) sunt rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune, utilizate pentru războiul de atac terestru în adâncime, lansate de pe navele de suprafață ale Marinei SUA și de pe submarine ale Marinei SUA și ale Marinei Regale Britanice.

Fără lansatoare și accesorii, o unitate standard costă 2,4 milioane de dolari. Guvernul SUA a permis exportul acestor arme și în Australia (220 unități, 2023) și în Japonia – care a semnat anul trecut un acord de 2,35 de miliarde de dolari pentru 400 de unități.

Tomahawk oferă comandantului de la fața locului flexibilitatea de a ataca ținte fixe la distanță mare sau de a sprijini forțele de operațiuni speciale cu un sistem de arme letal, receptiv și de precizie și, ca atare, a devenit arma preferată a Departamentului Apărării al SUA.

Rachete de croazieră Tomahawk sunt proiectate să zboare la altitudini extrem de joase, la viteze subsonice ridicate, și sunt pilotate pe o rută evazivă de mai multe sisteme de ghidare adaptate misiunii.

Racheta Tomahawk a fost concepută pentru prima dată la începutul anilor 70 ca armă din perioada Războiului Rece, capabilă să transporte încărcături nucleare sau convenționale. Dezvoltată de General Dynamics și mai târziu de Raytheon, a intrat în serviciu în 1983.

Îi va da SUA rachete Tomahawk Ucrainei?

Zelenski a spus că Trump i-a răspuns „vom lucra la asta”, atunci când i-a cerut noul sistem de armament.

Partea americană ar putea fi îngrijorată atât de riscul de escaladare dacă Washingtonul furnizează o rachetă care aduce Moscova în raza de lovire, cât și de propriile stocuri relativ limitate de Tomahawk, care necesită multe luni pentru a fi refăcute.

Zelenski a declarat pentru Axios că, dacă oficialii ruși refuză să pună capăt războiului, aceștia ar trebui să își găsească cel mai apropiat adăpost antiaerian. „Vor avea nevoie de el, în orice caz”.

