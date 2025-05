„Așteptăm o încetare completă și durabilă a focului, începând de mâine (n.red- luni, 12 mai), pentru a oferi baza necesară pentru diplomație. Nu are rost să prelungim crimele. Și îl voi aștepta joi pe Putin în Turcia. Personal. Sper că de data aceasta rușii nu vor căuta scuze”, a scris președintele ucrainean într-o postare pe X.

We await a full and lasting ceasefire, starting from tomorrow, to provide the necessary basis for diplomacy. There is no point in prolonging the killings. And I will be waiting for Putin in Türkiye on Thursday. Personally. I hope that this time the Russians will not look for… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 11, 2025

Postarea liderului de la Kiev vine după ce președintele Donald Trump a cerut Ucrainei să fie de acord cu discuțiile propuse de Rusia, în pofida refuzului președintelui rus Vladimir Putin de a accepta un armistițiu în prealabil.

Într-o postare pe Truth Social, Donald Trump a precizat că liderul rus nu vrea să încheie un acord de încetare a focului cu Ucraina, ci vrea să se întâlnească joi în Turcia: „Președintele Putin al Rusiei nu dorește să încheie un acord de încetare a focului cu Ucraina, ci mai degrabă dorește să se întâlnească joi, în Turcia, pentru a negocia o posibilă încetare a BĂII DE SÂNGE”.

Totodată, liderul de la Casa Albă a mai notat că „Ucraina ar trebui să fie de acord cu acest lucru, IMEDIAT”. Mai mult, Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a MAE rus, a transmis că Ucraina a interpretat greșit declarația liderului rus privind reluarea negocierilor.

Purtătoarea de cuvânt a MAE rus a precizat că președintele Vladimir Putin a spus clar că este nevoie de un proces de negociere privind cauzele care stau la baza conflictului. Doar după aceea va fi posibil să se vorbească despre o încetare a focului, a explicat ea.

