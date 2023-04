Lors d'un voyage de travail dans la région de Tchernihiv, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le vice-chancelier, le ministre fédéral de l'Économie et de l'Action pour le climat Robert Habeck et la secrétaire générale du Conseil de l'Europe Marija Pejčinović Burić ont vu les conséquences de l'occupation du village de Yahidne par les troupes russes et les crimes de guerre qu'elles ont commis. Le chef de l'État, accompagné d'invités étrangers, a visité l'école, dans le sous-sol de laquelle les occupants ont gardé 367 civils dans des conditions insalubres, sans eau ni nourriture, du 3 mars au 30 mars 2022. Parmi les otages figuraient 50 enfants, dont plusieurs bébés - le plus jeune avait un mois et demi. 11 personnes sont mortes, incapables de résister aux conditions inhumaines. Dix ont été abattus par des envahisseurs russes. Le président de l'Ukraine et les invités européens se sont entretenus avec les villageois qui étaient gardés dans le sous-sol de l'école. "Merci pour le fait que vous ayez survécu, que vous ayez réussi à attendre nos guerriers et que vous ayez raconté au monde entier la tragédie que la Fédération de Russie, l'armée russe, ainsi que leurs dirigeants, leur président, ont apportée sur notre terre", a déclaré Volodymyr. a souligné Zelensky. Le chef de l'Etat a relevé que les habitants de Yahidne ont vécu de terribles épreuves. Selon lui, environ 400 personnes vivaient dans ce village avant l'occupation, et près de 370 personnes étaient détenues dans le sous-sol de l'école d'une superficie inférieure à 200 mètres carrés. "Ils ont été gardés au sous-sol pendant 27 jours. Ils ont survécu - debout et assis. 11 personnes, malheureusement, sont mortes. Et tous ces gens ont vécu d'une manière ou d'une autre dans le noir et ont attendu le retour de l'Ukraine", a-t-il déclaré. Le président a déclaré que les prisonniers écrivaient les noms et les dates de décès des autres villageois sur les murs dans l'obscurité pour ne pas les oublier. Et les enfants ont écrit les lignes de l'hymne national de l'Ukraine. "Il est extrêmement important que ces personnes survivent. Il est extrêmement important que nos troupes désoccupent chaque jour ces colonies avec de vrais héros", a ajouté Volodymyr Zelenskyy. Le chef de l'Etat a souligné l'importance de la présence de représentants de nos partenaires dans les territoires libérés de l'Ukraine, qui peuvent tout voir de leurs propres yeux. "Il est important d'être dans de tels sous-sols pour comprendre, pour aider l'Ukraine. Pour réfléchir à la façon de trouver un moyen de parler avec la Fédération de Russie", a noté le président. Volodymyr Zelenskyy a également remercié les résidents locaux et les autorités qui se sont battus chaque jour pour leur vie pendant l'occupation russe. À la suite de l'agression militaire, les 173 maisons du village de Yahidne ont été endommagées, 16 d'entre elles ont été détruites. De plus, la propriété communale a été détruite - un centre culturel et un poste de secours. Le bâtiment de l'école a été fortement endommagé. Selon Vyacheslav Chaus, chef de l'administration militaire régionale de Tchernihiv, grâce au financement des budgets de l'État et des régions, grâce aux bénévoles et au gouvernement letton, qui a alloué des fonds pour les matériaux de construction et la reconstruction, plus de 100 maisons ont été reconstruites l'année dernière. © Ukraine Presidency via Bestimage During a working trip to the Chernihiv region, President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy, together with Vice Chancellor, Federal Minister for Economic Affairs and Climate Action Robert Habeck and Secretary General of the Council of Europe Marija Pejčinović Burić saw the consequences of the occupation of the village of Yahidne by Russian troops and the war crimes committed by them. The Head of State, together with foreign guests, visited the school, in the basement of which the occupiers kept 367 civilians in unsanitary conditions, without water and food, from March 3 to March 30, 2022. Among the hostages were 50 children, including several babies - the youngest was one and a half months old. 11 people died, unable to withstand the inhumane conditions. Ten were shot by Russian invaders. The President of Ukraine and the European guests talked with the villagers who were kept in the basement of the school. "Thank you for the fact that you survived, managed to wait for our warriors and to tell the whole world about the tragedy that the Russian Federation, the Russian military, together with their leadership, their President, have brought to our land," Volodymyr Zelenskyy emphasized. The Head of State noted that the residents of Yahidne have lived through terrible ordeals. According to him, about 400 people lived in this village before the occupation, and almost 370 people were kept in the school basement with an area of less than 200 square meters. "They have been kept in the basement for 27 days. They survived – standing and sitting. 11 people, unfortunately, died. And all these people somehow lived in the dark and waited for the return of Ukraine," he said. The President said that the prisoners wrote the names and dates of death of fellow villagers on the walls in the dark so as not to forget. And the children wrote the lines of the national anthem of Ukraine. "It is extremely important that these people survived. It is extremely important that our troops de-occupy such settlements with real heroes every day," added Volodymyr Zelenskyy. The Head of State emphasized the importance of the presence of representatives of our partners in the liberated territories of Ukraine, who can see everything with their own eyes. "It is important to be in such basements in order to understand, in order to help Ukraine. To think about how to find a way to talk with the Russian Federation," the President noted. Volodymyr Zelenskyy also thanked the local residents and the authorities who fought for their lives every day during the Russian occupation. As a result of military aggression, all 173 houses in the village of Yahidne were damaged, 16 of them were destroyed. In addition, the communal property was destroyed - a cultural center and a first aid station. The school building was heavily damaged. According to Vyacheslav Chaus, Head of the Chernihiv Regional Military Administration, thanks to funding from the state and regional budgets, thanks to volunteers and the Latvian government, which allocated funds for building materials and reconstruction, more than 100 houses were reconstructed last year.