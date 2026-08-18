Curtea de Justiție a UE a stabilit că țările pot cere eliminarea alertelor de Poliție din Waze

Conform deciziei instanței europene, autoritățile din statele membre pot solicita dezvoltatorilor de aplicații GPS să ascundă alertele privind controalele rutiere. Această măsură vizează, în special, filtrele organizate pentru depistarea șoferilor care conduc sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise, precum și operațiunile speciale ale forțelor de ordine. În state precum Franța, acest sistem este deja operațional, aplicațiile de trafic fiind obligate să nu mai afișeze locațiile echipajelor în timpul anumitor acțiuni.

Europarlamentarul Ștefan Mușoiu a explicat pentru jurnaliștii Observator raționamentul din spatele acestei hotărâri, subliniind că siguranța rutieră nu va avea de suferit. Alertele privind gropile, vehiculele oprite, accidentele și alte obstacole vor rămâne active. În schimb, restricționarea va viza exclusiv acele informări care i-ar putea ajuta pe șoferii aflați în ilegalitate să evite controalele organelor de poliție.

Șoferii români vor să înlocuiască alerta de poliție cu „vreme rea” și radarele cu „ceață”

Chiar dacă în România aplicarea acestei restricții necesită adoptarea unui proiect de lege de către Parlament, utilizatorii aplicațiilor de trafic se pregătesc deja pentru noul scenariu. Pe rețelele de socializare și în comunitățile online de profil, șoferii au stabilit noi metode de a semnala prezența autorităților pe drumurile publice.

Pentru a eluda viitoarele restricții, opțiunile de alertă din aplicație destinate fenomenelor meteorologice au primit înțelesuri complet noi. Indicatorul pentru „vreme rea” ar urma să semnaleze un echipaj de poliție, în timp ce alerta de „ceață” va fi folosită specific pentru a indica prezența unui radar. Mai mult, în zonele cunoscute din marile orașe pentru prezența constantă a poliției rutiere, utilizatorii au început deja să raporteze aceste alerte de vreme severă, deși condițiile meteo reale sunt excelente. Este un semn clar că participanții la trafic încearcă să se obișnuiască cu noile „coduri” pentru a se avertiza între ei.

Decizia va putea fi aplicată doar dacă va fi modificat Codul Rutier

În prezent, alertele de Poliție sau radare din aplicația Waze sunt în continuare legale pe șoselele din România.

Până când Parlamentul României va transpune decizia europeană în legislația națională, aplicațiile de navigație vor funcționa în parametri normali. Acest lucru înseamnă ca parlamentarii să inițieze un nou proiect de lege pentru modificarea Codului Rutier, iar ulterior acest proiect să fie adoptat de Camera Deputaților și Senat, promulgat de președintele României și publicat în Monitorul Oficial.

Până atunci, șoferii români vor putea raporta în continuare, în mod direct, prezența autorităților pe drumurile publice, dar rămâne de văzut cât de eficiente vor fi noile trucuri meteorologice în momentul în care modificările legislative vor intra oficial în vigoare.

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