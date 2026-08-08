Waze ar putea elimina alertele de poliție în unele țări europene. Ce a decis Curtea de Justiție a UE

UE dă voie țărilor să interzică alertele de poliție pe Waze

Una dintre funcțiile cunoscute ale aplicației Waze ar putea dispărea în anumite țări europene.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis că statele membre au dreptul să limiteze avertismentele referitoare la anumite controale ale poliției atunci când consideră că o astfel de măsură este necesară pentru siguranța publică.

Decizia nu reprezintă însă o interdicție pentru Waze și nici nu înseamnă eliminarea alertelor în întreaga Uniune Europeană. Hotărârea confirmă doar faptul că fiecare stat poate introduce astfel de măsuri, dacă sunt respectate condițiile stricte prevăzute de legislația europeană.

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Litigiul a pornit din Franța

Cazul analizat de instanța europeană a pornit de la un litigiu de lungă durată între autoritățile franceze și compania Coyote, care oferă un serviciu similar aplicației Waze.

Legislația franceză permite deja poliției să ascundă temporar anumite avertismente în timpul unor operațiuni specifice, precum controalele pentru depistarea șoferilor aflați sub influența alcoolului sau a drogurilor și operațiunile de căutare a unor suspecți considerați periculoși.

CJUE a stabilit că legislația europeană nu împiedică statele membre să introducă asemenea restricții atunci când acestea sunt necesare, proporționale cu obiectivul urmărit și limitate în timp.

Prin urmare, niciun stat nu primește un drept nelimitat de a dezactiva toate funcțiile aplicațiilor de navigație. Orice astfel de măsură trebuie justificată în mod individual, iar în anumite situații trebuie informate și alte instituții europene.

Decizia nu vizează toate tipurile de alerte

Unul dintre cele mai importante aspecte ale hotărârii este că aceasta nu se referă la toate avertismentele afișate de Waze. Litigiul nu a vizat informațiile despre radarele fixe, limitele de viteză, ambuteiaje, accidente sau pericolele de pe șosea.

În centrul cazului s-au aflat avertismentele care le-ar putea permite șoferilor să evite anumite controale ale poliției sau operațiuni speciale.

Instanța europeană a adoptat, de asemenea, o poziție importantă în ceea ce privește responsabilitatea platformelor digitale. În motivarea hotărârii, CJUE arată că aplicațiile care folosesc algoritmi pentru a decide ce sesizări ale utilizatorilor sunt afișate, cui sunt afișate și cât timp rămân vizibile nu trebuie considerate întotdeauna doar intermediari pasivi.

În anumite situații, statele pot solicita, prin urmare, eliminarea unor categorii specifice de avertismente.

Pentru șoferi, deocamdată, nu se schimbă nimic

În prezent, pentru șoferi nu se schimbă nimic. Waze continuă să funcționeze ca până acum, iar niciun stat membru nu este obligat să introducă restricții.

Hotărârea reprezintă însă un precedent juridic important și deschide posibilitatea ca anumite state membre ale Uniunii Europene să solicite, în viitor, modificări ale modului în care aplicațiile de navigație afișează avertismentele privind controalele poliției.

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