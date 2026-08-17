Un laptop și un clip audio de 30 de secunde „furat” de pe WhatsApp sau de pe alte rețele sociale sunt suficiente pentru a reproduce vocea oricui cu un realism uimitor, imitând accente, tonalități și pauze.

Indiciile clasice nu mai sunt relevante astăzi

Indiciile clasice, precum marginile neclare sau detaliile fizice artificiale în deepfake, nu mai pot fi considerate sigure.

Chiar și schimbarea feței în apeluri video live este posibilă doar cu un laptop performant. „Este o cursă a înarmării tehnologice”, avertizează avocatul Dr. Franka Becker, citată de Heute.at.

Ea subliniază că, în cazul în care istoricul conversațiilor WhatsApp ajunge pe mâinile cui nu trebuie, metadatele și indiciile vizuale de manipulare se pierd. În viitor, va fi nevoie de mai mulți specialiști pentru a analiza veridicitatea unui „apel” la ajutor.

Cum te poți proteja mai bine?

Experții recomandă stabilirea unei parole secrete împreună cu familia, un cuvânt sau expresie cunoscută doar de membrii apropiați.

De asemenea, lipsa zgomotului de fundal poate fi un semn al vocii generate de AI. În plus, dacă cineva solicită bani prin telefon, pretinzând că un membru al familiei este în pericol, trebuie să fii sceptic. Poliția sau procuratura nu cer niciodată cauțiune prin apel telefonic.

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