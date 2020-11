În fotografiile trimise de un cititor Libertatea se poate observa cum nu există distanțare fizică, măștile de protecție nu sunt purtate corespunzător și nu există niciun reprezentant al Poliției Locale care să-i îndemne pe oameni să respecte regulile.

Incidentul a avut loc în data de 20 noiembrie, când în fosta clădire a primăriei din orașul Valea lui Mihai s-a amenajat un birou al Autorității Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Bihor, unde oamenii au fost chemați pentru a-și semna actele necesare pentru primirea șomajului.

„Toți am fost chemați la ora 09:00. Nu ni s-a luat temperatura la intrare, măștile nu erau purtate corect, distanțarea fizică nu a existat. Am intrat la 11:50, deși am așteptat de la ora 09:00. Suntem distanțați doar pe hârtie, însă toți ne-am îmbulzit pe acel coridor, la acea oră. Suntem chemați din nou în data de 2 decembrie și iarăși va fi aglomerație. Am doi copii acasă și îmi este teamă pentru ei, pentru familia mea, cu atâția oameni care nu respectă regulile în jurul meu”, a declarat, pentru Libertatea, una dintre femeile care au așteptat la coadă în data de 20 noiembrie.

În Valea lui Mihai nu este sediu AJOFM, angajații agenției venind de la Marghita, pentru a-i scuti pe oamenii din localitate – sute dintre aceștia proaspăt intrați în șomaj – să facă zeci de kilometri lună de lună.

Csaba Bereki, șeful AJOFM Bihor, s-a declarat „îngrijorat” de cele semnalate de Libertatea, precizând că nu știa de această problemă.

„Este regretabil ce s-a întâmplat și este îngrijorător, mă simt responsabil pentru asta. Din păcate, degeaba facem programări, că oamenii vin în grupuri la aceeași oră. Angajații noștri merg în Valea lui Mihai ca să nu îi pună pe oameni pe drumuri, pentru că cel mai mare angajator din zonă a dat afară 500 de oameni și nu îi poți pune pe cei care au rămas fără locuri de muncă să facă 30-40 de kilometri de câteva ori pe lună, mai ales dacă nu au actele necesare la dosar”, a declarat Csaba Bereki.

Șeful AJOFM Bihor mai spune că biroul în care lucrează oamenii săi a fost pus la dispoziție de Primăria Valea lui Mihai și că ar fi trebuit ca acolo să fie polițiști locali care să-i îndemne pe oameni să respecte regulile de evitare a răspândirii coronavirusului.

