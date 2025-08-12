Activitățile organizate în Mangalia de Ziua Marinei 2025

În Mangalia, evenimentele încep pe 12 și 13 august cu concerte ale Muzicii Militare a Diviziei 2 Infanterie „Getica” în Piața Republicii.

Miercuri, 13 august, va avea loc repetiția generală pentru exercițiul din 15 august în zona portului turistic.

Joi, 14 august, se va marca Ziua Recunoștinței printr-o ceremonie la Monumentul „Marinarului și constructorului naval”. În aceeași zi, instituțiile militare de învățământ de marină își vor prezenta ofertele educaționale în Piața Republicii.

Vineri, 15 august, Ziua Marinei va fi sărbătorită prin ceremonia militară și Exercițiul naval întrunit FNR 25.10 în zona falezei portului turistic, urmată de retragerea cu torțe a marinarilor militari.

Programul complet pentru Ziua Marinei în Mangalia

Acesta este programul principal al evenimentelor dedicate Zilei Marinei 2025 în Mangalia:

12 august (marți):

20:00 – Concert susținut de Muzica Militară a Diviziei 2 Infanterie „Getica” în Piața Republicii, parte din Săptămâna Spiritualității Marinărești

13 august (miercuri):

10:00-12:30 – Repetiția generală pentru exercițiul naval întrunit, în zona portului turistic, cu participarea structurilor Armatei României și instituțiilor partenere

20:00 – Concert susținut de Muzica Militară a Diviziei 2 Infanterie „Getica” în Piața Republicii

Recomandări Inspectorul ANAF prins când lua mită în toaleta unui hotel a scăpat de închisoare cu executare. Judecătorii au considerat că șpaga a fost mică

14 august (joi):

09:00 – Ceremonie militară și religioasă de Ziua Recunoștinței la Monumentul „Marinarului și constructorului naval”

18:00-21:00 – Prezentare a ofertelor educaționale de marină a instituțiilor militare de învățământ în Piața Republicii

19:00 – Concert susținut de Muzica Militară a Diviziei 2 Infanterie „Getica” în fața Casei de Cultură

15 august (vineri):

10:00-12:30 – Ceremonie militară și Exercițiul naval întrunit FNR 25.10 în zona falezei portului turistic Mangalia

21:00 – Retragerea cu torțe a marinarilor militari, acompaniată de Muzica Militară a Diviziei 2 Infanterie „Getica”

Evenimente dedicate Zilei Marinei în Constanța

În perioada 11-13 august, pe faleza din fața Comandamentului Flotei din Constanța, va fi organizată o expoziție marinărească între orele 18.00 și 21.00. Vor participa reprezentanți ai mai multor instituții de învățământ și centre specializate ale Forțelor Navale.

Marți, 12 august, Centrul 39 Scafandri va organiza un atelier de scufundări recreaționale în portul turistic Tomis, pentru câștigătorii unui concurs de pe social media.

Miercuri, 13 august, va avea loc repetiția generală pentru Exercițiul naval întrunit FNR 25.10, în fața Comandamentului Flotei.

Recomandări Cum și-a bătut statul joc de românii care au contribuit la Pilonul II. Economist: „Cetățeanul nu vrea să dea vrabia din mână pe cioara de pe gard”

Joi, 14 august, se va desfășura o ceremonie militară și religioasă la Monumentul „Crucea Marinarilor”, iar la Biblioteca Județeană va fi lansat albumul „Marea în culorile lui Alexandru Ghinea”.

Vineri, 15 august, va avea loc Exercițiul naval întrunit FNR 25.10, urmat de retragerea cu torțe a marinarilor militari în zona falezei și în Piața Ovidiu.

Sărbătorirea Zilei Marinei în alte orașe

La Brăila, pe 15 august, publicul este invitat pe faleza Dunării pentru a asista la ceremonia militară și la secvențele fluviale ale Exercițiului naval întrunit FNR 25.10.

În Tulcea, Ziua Recunoștinței va fi marcată pe 14 august la Cimitirul Eroilor, iar pe 15 august vor avea loc demonstrații navale și jocuri marinărești pe faleza Dunării.

La Galați, Ziua Marinei va fi sărbătorită pe 15 august în zona Elice, pe faleza Dunării, cu o ceremonie militară și religioasă, urmată de exerciții navale.

În București, Muzica Militară a Forțelor Navale va susține un concert pe 12 august lângă Banca Națională a României, iar pe 15 august va avea loc o ceremonie la Monumentul Eroilor Marinari din Parcul „Regele Mihai I”.

xercițiile și demonstrațiile planificate oferă o imagine asupra capabilităților și pregătirii marinarilor militari români.

Recomandări Fesuri cu Gafencu şi sacoşe cu Țuțea. Site-ul de îmbrăcăminte care promovează produse cu chipurile unor exponenți ai Mişcării Legionare

Pregătiri intense pentru exercițiile navale

Exercițiul naval întrunit FNR 25.10, care va avea loc în mai multe locații, reprezintă punctul culminant al manifestărilor. Acesta implică o coordonare complexă între diferite structuri ale Armatei Române și instituții partenere.

Repetițiile generale programate în Constanța și Mangalia demonstrează atenția acordată detaliilor și nivelul ridicat de profesionalism al Forțelor Navale Române. Aceste exerciții oferă o imagine realistă asupra capacității de răspuns a marinarilor militari în fața diverselor provocări și amenințări.

Importanța Zilei Marinei pentru România

Ziua Marinei Române, sărbătorită anual pe 15 august, reprezintă un moment important pentru recunoașterea contribuției marinarilor la apărarea și dezvoltarea țării. Evenimentele organizate în diverse orașe portuare subliniază legătura strânsă dintre Forțele Navale și comunitățile locale.

Aceste manifestări nu sunt doar o demonstrație de forță, ci și o oportunitate de a educa publicul cu privire la rolul vital al Forțelor Navale în asigurarea securității maritime și fluviale a României. Prin expozițiile, concertele și exercițiile navale, se creează o punte între militari și civili, promovând înțelegerea și aprecierea pentru profesionalismul marinarilor.

De câți ani se organizează Ziua Marinei la Mangalia

Ziua Marinei Române este sărbătorită cu tradiție și la Mangalia, unde manifestările specifice acestei zile se organizează cel puțin din perioada după 1990, când s-a revenit la celebrarea tradițională a acestei sărbători, în contextul reluării și dezvoltării evenimentelor maritime după anul 1990.

Mai ales după această dată, desfășurarea unor ceremonii militare, exerciții, jocuri și concursuri marinărești, dar și concerte și manifestări culturale în portul turistic din Mangalia a devenit o tradiție anuală recunoscută.

În prezent, evenimentele se întind pe mai multe zile în august, culminând pe 15 august, Ziua Marinei Române.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE