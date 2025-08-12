Ce evenimente au loc la Tulcea de Ziua Marinei 2025

Ziua Marinei este o sărbătoare națională ce are loc în fiecare an, în data de 15 august. La Tulcea, în 2025, evenimentele vor începe încă de joi, 14 august.

Militarii Flotilei Fluviale vor organiza o ceremonie militară și religioasă de Ziua Recunoștinței, începând cu ora 9:00, la Cimitirul Eroilor din municipiu, un moment solemn dedicat omagierii eroilor marinari.

Vineri, 15 august, între orele 10:00 și 12:30, pe faleza Dunării din Tulcea, publicul va putea urmări secvențele fluviale ale Exercițiului naval întrunit FNR 25.10, realizate de militarii de la bordul navelor. Tot atunci, pe perioada evenimentului, vor avea loc și jocurile marinărești tradiționale, oferind o atmosferă de sărbătoare și promovând valorile și tradițiile marinei militare.

Programul complet al evenimentelor de Ziua Marinei la Tulcea

Mai departe, iată programul principal al evenimentelor dedicate Zilei Marinei 2025 în Tulcea:

14 august (joi):

09:00 – Ceremonie militară și religioasă de Ziua Recunoștinței, la Cimitirul Eroilor din municipiu

15 august (vineri):

10:00-12:30 – Prezentarea secvențelor fluviale ale Exercițiului naval întrunit FNR 25.10 pe faleza Dunării, cu participarea militarilor de la bordul navelor

Jocuri marinărești tradiționale desfășurate pe faleza Dunării

Recomandări Inspectorul ANAF prins când lua mită în toaleta unui hotel a scăpat de închisoare cu executare. Judecătorii au considerat că șpaga a fost mică

Ziua Marinei Române va sărbătorită printr-o serie de evenimente tradiționale și ceremonii militare organizate în mai multe orașe din România. Foto: Facebook / Forțele Navale Române

Evenimentele organizate la Constanța de Ziua Marinei 2025

Ziua Marinei Române 2025 la Constanța va fi marcată printr-o serie de evenimente derulate în perioada 11-15 august, prin care se promovează valorile și tradițiile marinarilor militari. Iată principalele manifestări organizate:

În perioada 11-13 august, între orele 18:00-21:00, pe faleza din fața Comandamentului Flotei va avea loc o expoziție marinărească cu tehnică și materiale specifice, susținută de Academia Navală Mircea cel Bătrân, Școala Militară de Maiștri Militari, Colegiul Național Militar, Centrul 39 Scafandri, Direcția Hidrografică Maritimă și Muzeul Național al Marinei Române. Deschiderea expoziției va fi marcată luni, 11 august, de la ora 19:00, printr-un spectacol al Muzicii Militare a Forțelor Navale.

Marți, 12 august, va avea loc un atelier de scufundări recreaționale în portul turistic Tomis, la care vor participa 50 de câștigători ai unui concurs organizat pe platformele sociale ale Forțelor Navale.

Miercuri, 13 august, în intervalul 10:00-12:30, se desfășoară repetiția generală pentru Exercițiul naval întrunit FNR 25.10 în raionul maritim din fața Comandamentului Flotei din Constanța, cu participarea navelor, ambarcațiunilor și elicopterelor Forțelor Navale Române și partenerilor externi.

Joi, 14 august, de la ora 08:30, va avea loc o ceremonie militară și religioasă de Ziua Recunoștinței la Monumentul „Crucea Marinarilor”.

Tot joi, la ora 12:00, va fi lansat albumul „Marea în culorile lui Alexandru Ghinea” la Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman”, unde se va deschide și o expoziție de pictură marinărească.

Vineri, 15 august, între orele 10:00-12:30, în zona Comandamentului Flotei se va desfășura Exercițiul naval întrunit FNR 25.10, cu proceduri de acțiune în diferite medii și spectru larg de amenințări.

Ziua Marinei Române se va încheia vineri seara, între 20:00 și 23:00, cu retragerea cu torțe a marinarilor militari pe faleza din Constanța și în piața Ovidiu, acompaniată de Muzica Militară a Forțelor Navale.

Recomandări Cum și-a bătut statul joc de românii care au contribuit la Pilonul II. Economist: „Cetățeanul nu vrea să dea vrabia din mână pe cioara de pe gard”

Alte evenimente organizate în România de Ziua Marinei 2025

În România, pe lângă evenimentele organizate la Constanța, Ziua Marinei Române 2025 va fi marcată printr-o serie de manifestări în alte orașe, precum București, Mangalia, Brăila, Tulcea și Galați, toate având ca scop promovarea valorilor și tradițiilor marinărești.

La București, marți, 12 august, de la ora 19:00, Muzica Militară a Forțelor Navale va susține un concert festiv în Piațeta Băncii Naționale a României. Pe 15 august, în zona debarcaderului din Parcul Herăstrău, va avea loc o ceremonie militară și religioasă dedicată Zilei Marinei, cu un program între orele 09:00 și 12:00.

În Mangalia, în zilele de 12 și 13 august, de la ora 20:00, vor avea loc concerte ale Muzicii Militare a Diviziei 2 Infanterie „Getica” în Piața Republicii, urmate de alte reprezentații în fața Casei de Cultură pe 14 august, de la ora 19:00. Pe 15 august, între 10:00 și 12:30, se va desfășura o ceremonie militară și Exercițiul naval întrunit FNR 25.10, urmat de retragerea cu torțe a marinarilor, începând cu ora 21:00.

La Brăila, pe 15 august, publicul este invitat să participe la ceremonia militară și secvențele fluviale ale Exercițiului naval întrunit FNR 25.10, desfășurate pe faleza Dunării, zona Morii Violatos, între orele 10:00 și 12:30. Retragerea cu torțe se va desfășura pe Calea Călărașilor, începând cu ora 20:30, însoțită de Muzica Militară a garnizoanei Brăila.

Recomandări Fesuri cu Gafencu şi sacoşe cu Țuțea. Site-ul de îmbrăcăminte care promovează produse cu chipurile unor exponenți ai Mişcării Legionare

La Galați, pe 15 august, de la ora 17:00, în zona Elice, pe faleza Dunării, vor avea loc o ceremonie militară și religioasă, urmate de secvențele fluviale ale Exercițiului naval și de parada navelor militare.

De ce Ziua Marinei este sărbătorită la data de 15 august

Ziua Marinei Române este celebrată pe 15 august deoarece această dată coincid cu sărbătoarea religioasă a Adormirii Maicii Domnului (Sfânta Maria Mare), considerată protectoarea marinarilor atât civili, cât și militari. Prima ediție oficială a Zilei Marinei a avut loc în 1902 în portul Constanța, la bordul crucișătorului „Elisabeta”, sub semnul acestei sărbători religioase, întărind astfel legătura profundă dintre marinari și ocrotirea divină a Sfintei Maria.

Această zi are o semnificație dublă: de o parte onorează marinarii militari și civili, iar de cealaltă parte are o valoare spirituală, prin legătura cu Sfânta Maria, recunoscută ca ocrotitoarea navigatorilor pe mare și pe Dunăre.

Tradiția a fost oficial consacrată prin lege în 2004 și, în 2009, Ziua Marinei a devenit sărbătoare națională, marcată anual prin ceremonii militare și religioase, parade navale și alte evenimente publice.

Parada militară organizată de Ziua Marinei în Portul Tomis din Constanța Foto: Facebook / Forțele Navale Române

Cele mai importante detalii despre Ziua Marinei

Ziua Marinei Române are o istorie importantă, fiind sărbătorită pentru prima dată oficial în anul 1902, la data de 15 august, în portul Constanța, la bordul crucișătorului „Elisabeta”.

De-a lungul timpului, Ziua Marinei a crescut în amploare și semnificație, fiind pusă sub Înaltul Patronaj al Reginei Elisabeta în 1912. În 1936, evenimentul a cunoscut un moment important prin botezarea primului submarin românesc, „Delfinul”. După al Doilea Război Mondial, sărbătoarea a continuat să fie marcată, însă în perioada 1949-1953 a fost mutată pentru scurt timp în ultima duminică din iulie, aliniindu-se cu Ziua Flotei URSS din cauza influenței sovietice.

Din 1954 până către finalul anilor ’80, Ziua Marinei era celebrată în prima duminică a lunii august, cu o semnificație mai degrabă propagandistică, înlocuind componenta sa spirituală și tradițională. După 1990, tradiția sărbătorii pe 15 august a fost reluată, iar în 2004 a fost oficial instituită prin lege Ziua Marinei Române pe 15 august, iar din 2009 a devenit sărbătoare națională.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE