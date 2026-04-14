Cum a devenit World Quantum Day un eveniment global și ce activități sunt organizate în 2026

Această zi, lansată oficial în 2021, a devenit rapid un moment de referință pentru promovarea științei cuantice. Prima celebrare globală a avut loc în 2022, iar în 2025 a coincis cu Anul Internațional al Științei și Tehnologiei Cuantice, sub egida UNESCO. Acum, în 2026, evenimentele continuă cu o amploare mai mare, aducând fizica cuantică mai aproape de publicul larg.

Printre cele mai importante acțiuni programate pentru astăzi se numără HPE World Quantum Day 2026, un eveniment online organizat cu sprijinul TheCUBE. Tema principală este utilizarea practică a calculelor cuantice, trecând de la teorie la aplicații. În plus, numeroase „Quantum Cities” din întreaga lume organizează inițiative locale, precum conferințe, ateliere și vizite la laboratoare.

Impactul mecanicii cuantice

Fizica cuantică, deși complexă și adesea greu de înțeles, influențează viața noastră cotidiană. Tehnologii precum laserele, GPS-ul sau rezonanța magnetică nucleară derivă din această ramură a științei. Mai mult, ea deschide calea către calculatoare cuantice ultrarapide, comunicații securizate și senzori de înaltă precizie. „Mecanica cuantică ne oferă un mod complet nou de a privi universul, unde particulele pot exista în mai multe stări simultan și pot fi conectate pe distanțe mari”, explică cercetătorii.

România pe harta cuantelor

Comunitatea științifică din România joacă un rol activ în aceste inițiative internaționale. Universitățile și institutele de cercetare din țară colaborează cu centre europene de excelență în fizică cuantică, contribuind la dezvoltarea tehnologiilor viitorului.

Ziua Mondială a Științei Cuantice este o oportunitate de a explora „limba universului”. Indiferent dacă ești elev, student sau pur și simplu curios, astăzi este momentul perfect să descoperi cum știința modelează viitorul nostru tehnologic, economic și societal.

Ziua este evidențiată și printr-un doodle dedicat pe prima pagină a Google, care ilustrează vizual principiile complexe ale fizicii cuantice.

