de Radu Țuțulan

De unde a pornit totul?

O înregistrare de acum 10 ani a revenit în forță în actualitate și a devenit virală pe internet. Este vorba despre o emisiune TV – difuzată la vremea respectivă în direct – în care și moderatorul, și invitatul, doctorul Gabriel Oprișanu, actualul director al Institutului Psihiatric Socola, au făcut efectiv o criză de râs. Asta, în condițiile în care tema emisiunii era una serioasă, ba chiar sumbră: cancerul.

Libertatea a vorbit cu protagoniștii, care ne-au explicat ce s-a întâmplat.

Totul s-a petrecut în 2008, în timpul emisiunii „Lecţia de sănătate”, difuzată la postul local de televiziune Tele M, din Botoşani. Cu toate că temele discuţiei erau cancerul şi diabetul zaharat, prezentatorul şi Gabriel Oprişanu, care pe atunci ocupa funcţia de director al Direcției de Sănătate Publică Botoșani, au izbucnit în hohote de râs și nu au reușit să se mai oprească.

„… acești pacienți au fost descoperiți cu risc dublu sau triplu de îmbolnăvire, vor face și cancer, și accident vascular”, spune prezentatorul, dar ultimele cuvinte sunt înecate de râs. Când cadrul se mută pe interlocutor, director al Direcției de Sănătate Iași, acesta râde cu gura până la urechi. Încearcă totuși o explicație: „A fost un moment mai amuzant aici în studio…”.Pentru o clipă redevine serios. „Viața este…”, zice. Și reizbucnește în râs!

Practic, ultimele 15 minute ale emisiunii s-au transformat într-un show de divertisment, ce a alternat între discuţii privind sănătatea oamenilor şi crize de râs ale celor doi. Deşi au încercat din răsputeri să se abţină, nici actualul director al spitalului de psihiatrie Socola, nici prezentatorul nu au reuşit să o facă.

Contactat de reporterii Libertatea, prezentatorul emisiunii ne-a rugat să nu-i dezvăluim numele, dar a povestit întâmplarea:

„Emisiunea, care avea 50 de minute, a decurs normal până aproape de sfârșit, când invitatul meu a pronunțat greșit un cuvânt, ceea ce a generat o criză de râs a celor doi operatori din platou. Acest lucru a declanșat o reacție în cascadă, moment din care a fost foarte greu să mai pot ține lucrurile sub control”, a explicat prezentatorul, după mai bine de 10 ani de la acel moment.

Acesta a precizat că i-a cerut insistent redactorului şef să încheie emisiunea, fiindcă situaţia i-a scăpat de sub control, însă nu i s-a permis. Astfel, cei doi au fost nevoiţi să continue, deşi era clar că nici unul nu putea depăşi criza de râs. „A fost unul dintre momentele negre ale profesiei de jurnalist. Acum, după aproape 10 ani, am un sentiment de jenă și penibilitate, deoarece un astfel de moment poate fi interpretat de cei care au văzut videoul ca fiind unul de iraționalitate și imbecilism”, a mai precizat prezentatorul.

La rândul său, directorul Institutului Socola și-a amintit jenat de întâmplare. „E un moment care nu îmi face cinste. Eram la una dintre primele apariții publice, aveam emoții foarte mari, unul dintre cameramani a făcut o glumă și toată lumea a izbucnit în râs. Și eu, si moderatorul emisiunii am încercat să ne stăpânim, dar nu reușeam. Se putea întâmpla oricui, e ceva involuntar. De rușine și ca să-mi răscumpăr acea iesire, câteva săptămâni nu am mai ieșit din biroul de la Ministerul Sănătații și am scris acel proiect prin care România a obținut 6,5 milioane de euro pentru a cumpăra 3 computere tomograf de identificare a cancerului la copii”, a povestit Gabriel Oprișanu pentru Libertatea.

Citește și: VIDEO/ O metaforă ca să nu uităm. 153 de secunde, piesă de teatru despre iadul din Colectiv. Repetiții la care se plânge mult