Președintele american Donald Trump a lansat o amenințare dură pe Twitter la adresa Rusiei, care a anunțat că va doborî orice rachetă americană care va ținti Siria. „Pregătiți-vă, pentru că vor veni rachetele”, a scris liderul de la Casa Albă.

UPDATE ora 14.50: Donald Trump a revenit cu o nouă postare pe Twitter în care vorbește despre relația SUA cu Rusia în contextul crizei din Siria.

”Relația noastră cu Rusia este mai gravă decât a fost vreodată, și asta include Războiul Rece. Nu există niciun motiv pentru asta. Rusia are nevoie să-i ajutăm în privința economiei lor, ceea ce ar fi foarte ușor de făcut și avem nevoie ca toate națiunile să colaboreze. Oprim cursa înarmărilor?”, a scris Trump pe Twitter la 40 de minute după ce a avertizat Moscova să se pregătească pentru rachetele americane.

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018