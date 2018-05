Ilie Năstase versus poliţişti! Discuţiile înainte de încătuşare

Libertatea vă prezintă stenogramele discuţiei pe care poliţiştii au avut-o cu Ilie Năstase înainte de încătuşare, prezentate de digisport.ro, dar şi declaraţiile fostului jucător de tenis la scurt timp după ce a plecaT DE LA Spitalul Floreasca, acolo unde a mers pentru a fi consultat de medici.

Discuţie poliţişti-Ilie Năstase înainte de încătuşare

Poliţist: Vă rog să vă daţi jos.

Ilie Năstase: Nu mă dau jos.

Ilie Năstase: Vreau să demonstraţi dumneavoastră dacă voi aveţi dreptul, prin lege, să arestaţi un senator…

Poliţist: Nu vă arestează nimeni.

Ilie Năstase: Nu, nu, a zis că-mi pune cătuşele. Băiatul ăla a zis că-mi pune cătuşele.

Poliţist: Asta nu înseamnă că vă arestează.

Ilie Năstase: Vedeţi în spatele meu, mai sunt 500 ca mine. Eu am recunoscut că am băut, îmi pune cătuşele băiatu’. Să-mi pună, hai!

Poliţist: Şi dumneavoastră trebuie să vă supuneţi legii, la fel ca toată lumea.

Ilie Năstase: Nu cobor. Vreau să le pună în maşină.

Poliţist: Vă rog să coborâţi din maşină.

Intervenţie din spatele telefonului cu care se filma: Nu ştiu dacă doamna ministru v-a spus să beţi la volan.

Poliţist: Ia-i datele domnului senator.

Ilie Năstase: E o lege, pe care dumneavoastră … De ce pune mâna pe mine?

Poliţist: Ia datele… Daţi-l jos!

Ilie Năstase: Ia mâna. Ia mâna de pe mine. Băi, prostule!

Poliţist: Vă rog să coborâţi.

Ilie Năstase: Băi, tu nu pui mâna pe mine, băi!

Poliţist: Vă rog frumos să coborâţi!

Ilie Năstase: Tu nu pui mâna pe mine! Nu ai dreptul să pui mâna pe mine. Dacă vreau eu cobor.

Poliţist: Dar nu mai daţi în mine. Dar de ce daţi?

Ilie Năstase: Cobor când vreau eu. Bă, cobor când vreau eu.

Intervenţie din spatele telefonului cu care se filma: Coborâţi din maşină. Ce nu înţelegeţi? E poliţia română, vă daţi jos.

Ilie Năstase: Păi, nu vezi că pune mâna pe mine? De ce pune mâna pe mine?

Intervenţie din spatele telefonului cu care se filma: V-a rugat frumos de 10 ori să coborâţi.

Ilie Năstase: Rupe mâna, hai rupe mâna!

Poliţist: Coborâţi din maşină. Haideţi vă rugăm frumos.

Ilie Năstase: Băi, ţărane…

Poliţist: Desfă-i (…) şi dă-l jos din maşină.

Ilie Năstase: Nu pune nimeni mâna pe mine. Băi, ţărane.

Poliţist: Nu-i nimeni …

Ilie Năstase: Băi, tu ştii că eu sunt senator? Băi, tu nu pui mâna pe mine! Băi, ţărane, băi prostule.

Poliţist: Haideţi, vă rugăm frumos.

Ilie Năstase este scos din maşină de doi poliţişti, după care alţi doi au intervenit pentru imobilizarea fostului tenisman.

Poliţist: Era mai uşor să coborâţi domnule Năstase. Nu aveţi voie să consumaţi băuturi alcoolice la volan, să ştiţi.

Ilie Năstase: Ah, m-ai agăţat. ‘Tu-ţi g… m….. Să vezi tu ce-ţi fac.

Poliţist: Pune-l jos, pune-l jos!

Poliţist: Gata, gata. Stai, uşor. Pune-i cătuşele uşor şi gata.

Intervenţie din spatele telefonului cu care se filma: Domnule Năstase, era mai uşor să coborâţi. Nu vă mai agitaţi.

Poliţist: Nu aveţi voie să consumaţi băuturi alcoolice la volan, să ştiţi.

Ilie Năstase: F….. m….. m.-t..!

Poliţist: Haideţi, vom dispune măsurile care se impun.

Ilie Năstase: Vezi că mi-am pierdut portofelul. Mi-ai furat portofelul. Fu..-t. g… m…. . Mi-ai furat portofelul, mă?

Poliţist: Florine, asiguraţi-i maşina.

Ilie Năstase: Avea dreptate, Boureanu să vă jignească.

Ce spune fostul jucător de tenis despre intervenţia poliţiştilor de la „Rutieră”

Reporter: Spuneţi-ne, vă rugăm frumos, s-a greşit din partea dumneavoastră, au greşit poliţiştii de la Brigada Rutieră? Cum vedeţi lucrurile?

Ilie Năstase: Nu ştiu! Eu am ieşit din bar. La momentul acela erau acolo, la pândă, că aşa fac ei. Şi nu o maşină, ci trei. Am dat colţul doi metri. M-au oprit, m-au întrebat dacă am băut. Da, am băut, Cât aţi băut? Trei beri. Hai, domnule, că aţi stat trei ore acolo şi aţi băut numai… Domnule, eu când mă duc la restaurant, Şi n-am vrut să dau…testul. Şi în momentul ăla când am refuzat, mi-au pus cătuşele. M-au dat jos, m-au urcat pe bordură aşa, cu faţa în jos.

Reporter: V-au îmbrâncit?

Ilie Năstase: M-au scos, dar cu automat. Că aşa fac ei, ei nu ştiu, sunt nişte brute. Că dacă îmi spuneau să mă dau, mă dădeam jos.

Reporter: Dar dumneavoastră nu i-aţi enervat cu nimic, ca să fie aşa…

Ilie Năstase: I-am enervat că n-am vrut să dau. Că nu m-au crezut că am băut numai trei. S-a dovedit când m-am dus la Udrişte că e 0, 05, care e foarte puţin. Nici nu trebuia să-mi oprească carnetul pentru 0,05.

Ilie Năstase: Au fost puţini brutali cu mine, să mă trântească, la 72 de ani, cu faţa în jos … mai ales că erau şase inşi, cu trei maşini, una în faţa maşinii mele, una în lateral şi una în spate

Ilie Năstase: Mâinile mi le-au pus la spate şi m-au împins, unu era în dreapta mea, unu în spate şi doi în faţă. Cum putea să fugă un om? Poate dacă eram terorist, ceva…

