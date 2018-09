Mereu dornică să se autodepășească, Iuliana Tudor a trecut de la prezentator TV la producătorul emisiunii pe care o moderează, fiind atât regizor, cât și scenograf. Dat fiind faptul că a învățat totul într-un timp relativ scurt, Iuliana Tudor a primit propunerea de a se ocupa integral de ultima seară a festivalului Cerbul de Aur, seară dedicată folclorului românesc.

„Povestea și conceptul serii numărul 5 are legătură cu o călătorie de 100 de ani. Această călătorie am să o încep așa, întruchipând cumva un povestitor, vom trece prin toate regiunile României, exemplificând cu câte un artist reprezentativ pentru zona aceea, dar am să încerc să ofer câteva informații și povești din timpurile trecute în așa fel încât să ne dăm seama cât de frumoasă este România, cât de important este și ce anume ne ține uniți, pentru că ulima seară este despre unitate, despre unire.

Nu întâmplător poartă acest titlu, „România centenar”. Partea a doua, pentru cei tineri, este o aducere a temelor folclorice „îmbrăcate„ în rock sau în alte genuri, asigurând astfel, dacă vreți, o continuitate a muzicii tradiționale, în formele ei accesibile astăzi.

Nu putem să excludem faptul că de la cei mici sau cei tineri ascultă practic refrene, uite îmi vine acum în minte „Constantine, Constantine”, care face furori acum, având „îmbrăcătura„ aceasta muzicală, modernă. Cred foarte tare în acest timp de întâlnire muzicală, noi am fost cei care l-am lansat la „O dată-n viață”, este un trend și nu cred că există un artist în industria muzicală românească care după participarea la noi la emisiune să nu fi introdus în concertele lui muzică de folclor”, ne-a povestit Iuliana Tudor, completând că ultima seară este dedicată istoriei.

„La final avem un proiect, o evocare istorică având în centru figurile care i-au ținut împreună pe români de-a lungul istorie noastre. Începem cu Dacia, apoi mergem într-un alt tablou, 1600, cu Mihai Vitează, după care Alexandru Ioan Cuza, 1859, și încheiem cu Ferdinand I, 1918, întregitorul. Pentru mine, ca realizator TV și ca promotor al acestor valori este cel mai mare câștig pentru că am adus folclorul în atenția tinerilor, l-am dus în club, unde se cântă și se încinge hora. Simbolul horei ne unește pe toți”.

FOTO: Dumitru Angelescu / VIDEO: Cosmin Nistor

CITEŞTE ŞI:

EXCLUSIV/Cine este băiatul pe care l-a pupat Nicole Scherzinger la Cerbul de Aur 2018! Vlad e imobilizat în scaun rulant și orfan de mamă (VIDEO)