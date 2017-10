Fostul campion naţional de raliu Mihai Leu a vorbit, într-un interviu pentru Libertatea, despre cât de afectat este că fiul său nu face nici box, nici automobilism. Mihai Leu povestește şi cum a fost pus la punct de soţia sa când a vrut să o înveţe cum să ia virajele mai strâns.

După o pauză de 10 ani, Mihai Leu a concurat urcat din nou la volanul unei maşini de curse şi a „gustat” din adrenalina competiţiei. Chiar dacă nu plănuia să revină în circuitul de raliuri, când i s-a propus să conducă un Ferrari nu a putut refuza.

„Da, am un pic de emoţii pentru că e prima dată, după 10 ani, când mă urc din nou la volan. Să conduc un Ferrari de curse pot spune că e un vis devenit realitate. E prima dată când conduc şi maşina asta, o să merg foarte încet, ca să mă acomodez”, a spus Leu înainte de cursă.

Prima cursă a lui Mihai Leu, cea de recunoaştere a traseului şi reacomodare cu lumea curselor, s-a încheiat în mai puţin de 3 minute de la start. Chiar dacă nu a forţat, „monstrul” de 600 de Cai Putere a prins până la 200 de kilometri pe oră pe serpentinele către Poiana Braşov, iar fostul campion de raliuri a avut nevoie de doar două minute şi 57 de secunde pentru a ajunge la Finish.

Mihai Leu a fost primul campion român la profesionişti. În 1997 a cucerit centura mondială la categoria semi-mijlocie a versiunii World Box Organization (WBO), dar a fost nevoit să se retragă din ring, ca urmare a unei accidentări la braţ. S-a relansat apoi în raliuri și a devenit campion naţional în 2003. În 2014 a primit o lovitură cruntă. A aflat ca are cancer, însă a luptat cu boala ca un adevărat campion.

Mihai Leu s-a retras din cursele de raliu în 2007, iar până la cursa de la Braşov nu se mai urcase decât pentru poze într-o astfel de maşină. Familia a fost pe primul plan în toţi aceşti ani, iar asta i-a adus fericirea.

„Am o familie fericită, asta contează enorm de mult pentru mine, am trecut prin destul de multe în viaţă şi am rămas împreună, am rămas uniţi şi asta este cel mai important, că avem o familie fericită. Restul, sunt perioade mai bune, perioade mai proaste, asta-i viaţa”, spune fostul campion naţional de raliu.

Cum e afectat Mihai Leu de faptul că fiul său nu-i calcă pe urme

Mihai Leu spune că e extrem de mândru de fiul său, chiar dacă nu i-a călcat pe urme şi nu practică nici box, nici automobilism.

„Am un băiat de care chiar sunt mândru, nu încerc să îi spun eu ce să facă. Încerc să îl las să facă ce îi place şi îl încurajez. Boxul nu i-a plăcut lui, iar cu maşinile, soţia nu a putut niciodată să fie încântată de tema asta şi puţin a contat şi asta. Are 24 de ani, a terminat un masterat de management sportiv, probabil tot cu sportul va avea legătură în viitor. El este instructor de schi şi snowbord, îi place foarte mult, aproape toată iarna este la munte”, povesteşte Mihai Leu despre fiul său.

Ce replică tăioasă a primit Mihai Leu de la soţia sa

Înainte de cursă, Mihai Leu a povestit şi un episod amuzant, trăit alături de soţia sa, când aceasta se afla la volan şi nu conducea maşina aşa cum s-ar fi aşteptat el.

„Cu soţia de multe ori avem… Conduce foarte bine, dar odată mergeam împreună şi i-am zis < > si mi-a zis < >”, a spus Mihai Leu, râzând.

După această revenire în lumea raliurilor, Mihai Leu speră să încheie sezonul viitor în top, chiar dacă vine după o pauză de 10 ani.

„Îmi doresc mult, dacă tot am revenit la volan, vreau să o fac foarte bine. Va fi foarte greu, pentru că, întotdeauna după o pauză este greu să mergi. Îţi va lipsi întotdeauna foarte puţin, dar puţinul ăla contează”, a spus pilotul.