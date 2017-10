A început monitorizarea cazurilor de infecţii respiratorii şi de gripă în sezonul 2017-2018. Peste 80.000 de persoane au ajuns la medic cu infecţii respiratorii, potrivit datelor înregistrate în prima săptămână de monitorizare din acest sezon. Numărul cazurilor este cu 11% mai mare decât în aceeaşi perioadă a anului trecut.

În această săptămână au fost raportate şi 9 cazuri de gripă clinică, dar care nu au fost confirmate în laborator.

Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile a început, în 9 octombrie, monitorizarea infecţiilor respiratorii acute severe (SARI) şi a afecţiunilor clinice compatibile cu gripa (ILI), pentru sezonul 2017-2018.

Sistemul de tip „sentinelă” pentru supravegherea infecţiilor respiratorii şi a gripei este organizat în Bucureşti şi 15 judete, raportările fiind făcute de minimum 192 medici de familie. Selecţia are la bază recomandările OMS de includere în „sentinelă” a minimum 2% din populaţia ţării şi 1% din medicii de familie. Raportarea se face săptămânal, în fiecare zi de marţi, pentru săptămâna precedentă.

Afecţiunile clinice compatibile cu gripa (ILI), infecţiile respiratorii acute (ARI) şi infecţiile respiratorii acute severe (SARI) se raportează săptămânal la ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), în sistemul european de supraveghere TESSy (The European Surveillance System).

Gripa este o boală infecţioasa acută cu un potenţial epidemic crescut. Controlul bolii poate fi realizat prin: vaccinuri gripale şi medicamente antivirale.

Vaccinarea împotriva gripei va începe la sfârșitul lunii octombrie, pentru sezonul gripal 2017-2018, aşa cum recomanda şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii.

Gripa și complicațiile ei

Gripa este o boala infecțioasă acută a căilor respiratorii, foarte contagioasă, cauzată de virusul gripal A sau B, cu severitate diferită de la un sezon la altul. În general, frecvența infecțiilor respiratorii este mai crescută în intervalul noiembrie-martie.

Gripa poate afecta orice persoană, dar riscul de complicații este mai mare la copii, bătrâni și persoane cu imunodeficiente sau boli cronice.

Perioada de incubație este de câteva zile. Simptomele gripei sunt adesea similare virozelor și guturaiului. Debutul gripei este brusc, uneori brutal, cu frisoane, febră 39-40 de grade Celsius, dureri musculare, dureri de cap intense, oboseală, dureri la nivelul globilor oculari, nas înfundat, tuse, lipsa poftei de mâncare, uneori greață, vărsături și chiar diaree.

Gripa se poate complica și astfel apar pneumoniile, care pot fi primare sau secundare. Alte complicații sunt: cardiovasculare (miocardita), nervoase (encefalita, meningita), sindromul Reye. Copiii sub doi ani care se îmbolnăvesc trebuie să fie internați, din cauza riscului crescut de complicații.

Gripa este boala imprevizibilă de la un sezon la altul

Despre gripă se spunea în popor că „se vindecă cu medicamente în 7 zile, iar fără tratament, într-o săptămână”. Lucrurile nu sunt așa de simple, pentru că sute de oameni fac forme severe de gripă și ajung la spital, iar mulți dintre aceștia mor anual din cauza complicațiilor, spunea profesorul Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului de Boli Infecțioase ”Matei Balș” din București, într-un interviu pentru Libertatea.

Evoluția gripei nu poate fi anticipată, nu se poate ști dinainte câte cazuri vor fi într-un sezon și nici dacă boala va fi mai agresivă decât în anii anteriori.

”Anul trecut, ne-am așteptat ca multe infecții să fie date de virusul gripal A și, în realitate, mai mult de 60% dintre infecții au fost date de virusul gripal B. Și, mai mult decât atât, acest virusul gripal B a atras după sine o multitudine de encefalite și unele au rămas cu sechele”, spune managerul Institutului ”Matei Balș”.

În opinia medicului, singura modalitate de a lupta împotriva unei epidemii gripale este prin vaccinare.

Diferența între răceală și gripă este foarte mare

Pentru a evita confuzia dintre răceală și gripă, medicul a explicat că răceala este dată de vreo 300 de virusuri respiratorii, altele decât cel gripal

”Virusul gripal dă o singură boală, gripa. Pentru gripă avem tratament, pentru viroze este cel standard, paracetamol, vin fiert. Dar debutul este total diferit. În gripă sunt durere de cap, dureri de ochi, bolnavul simte globii oculari undeva în fundul capului, în ceafă. Are o stare general proastă, îl dor mușchii, articulațiile, se simte ca și cum ar fi bătut. Face febră, dar nu strănută, nu tușește. Simptomele respiratorii apar cam după 24-48 de ore de la debutul acesta al bolii, cu febră, dureri de cap, dureri musculare, dureri articulare, poate să fie chiar și diareea prezentă”, explică medicul care sunt diferențele dintre cele două boli.

Dacă ai gripă, trebuie să stai acasă, ca să nu îi îmbolnăvești și pe ceilalți

Adrian Streinu Cercel spune că persoanele care au gripă trebuie să stea acasă.

”Să se izoleze, să anunțe medicul de familie și să primească medicația, apoi să anunțe șeful că rămâne acasă, pentru că are gripă. Pentru că, dacă va spune, lasă, că nu mă omoară pe mine gripa, se urcă în tramvai, se urcă în autobuz, în metrou, nu face decât să împrăștie în jur. Noi suntem protejați dacă distanța între noi este peste 2 metri. Am stănutat, virusul s-a împrăștiat în jur”, explică profesorul Streinu Cercel.

Antibioticul nu ajută în gripă, virusul gripal nu este sensibil la acest tip de tratament.

”Este o mare greșală să dai antibiotic. Pentru că în momentul în care ai dat antibiotic, faci deja o condiție de imunodepresie dată de virusul gripal, adică o scădere a apărării locale la nivel de mucoasă. În acel moment, dacă dai antibiotic, sunt distruși germenii care ne protejează și deci nu facem altceva decât să generăm locuri libere unor germeni oportuniști, care pot să vină și să se aciuiască. În mod obișnuit, avem pe noi și în noi de zece ori mai multe bacterii decât celulele noastre umane, iar aceste bacterii sunt scutul nostru de apărare, pe care noi nu trebuie să îl distrugem. Cu antibiotic nesăbuit nu facem decât să aducem un factor de scădere a apărării locale la nivel de mucosă și tegumente”, mai spune doctorul.

Preșcolarii, risc mai mare de a răci frecvent

Preșcolarii au cel mai mare risc de a răci frecvent, dar chiar și adulții sănătoși se pot aștepta la câteva răceli în fiecare an. Cei mai mulți oameni se pot recupera de la o răceală comună în aproximativ o săptămână. Dar, dacă simptomele nu se îmbunătățesc, se impune vizita la medic.

Infecțiile virale sunt contagioase în primele doua zile de la apariția simptomelor. Este și momentul în care se răspândește boala, de la un copil la altul dacă stau în colectivitate, în familie, la serviciu, în mijloacele de transport și chiar punând mâna pe o clanță infectată sau pe un alt obiect contaminat de persoanele bolnave care nu s-au spălat pe mâini după ce și-au șters nasul ori au strănutat. De aceea, spălarea mâinilor este una dintre măsurile elementare de igienă și totodată cele mai eficiente în prevenirea răspândirii virozelor, spune medicul Rodica Tănăsescu.

O răceală trece în cel mult șapte zile fără medicamente sau cu anumite medicamente simptomatice. Boala poate debuta cu febră, nas înfundat și secreții, cu dureri în gât, dureri de cap sau musculare. Dar aceste simptome pot lipsi sau pot fi suportabile.

Gripa afectează anual între 5 și 10 % dintre adulți și 20-30% dintre copii

În fiecare an există între 3 și 5 milioane de îmbolnăviri severe de gripă, dar îngrijorător este că numărul anual al deceselor poate ajunge până la 10% dintre aceste cazuri, oscilând între 250.000 și 500.000. România a avut 800 de cazuri de gripă și 27 de decese în 2016-2017. Din acest an, vaccinul antigripal are formulă nouă, fără tulpina care a provocat pandemia din 2009, iar OMS recomandă vaccinarea de la sfârșitul lunii octombrie.

Virusul gripal se găsește sub o mare varietate de subtipuri și tulpini, care se modifică de la an la an, de aceea orice persoană poate face gripă, dar severitatea bolii depinde de la caz la caz.

Aproximativ 40.000 de persoane din țările Uniunii Europene mor anual din cauza gripei sezoniere, arată datele Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor. Dintre acestea, aproximativ 90% sunt persoane cu vârsta peste 65 de ani, în special cele cu o stare precară de sănătate.

România a avut aproape 800 de cazuri de gripă și 27 de decese în 2016-2017

În România, în 2016-2017 au fost aproape 800 de cazuri de gripă și 27 de decese. În sezonul 2015-2016, dintre cei care s-au îmbolnăvit de gripa, 55,5% au avut nevoie de spitalizare. Cele mai multe dintre cazurile de gripă au fost înregistrate în rândul persoanelor peste 65 de ani – 69,6%, care au avut nevoie și de internare, arată un raport al Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile.

Tot în sezonul 2015-2016, în România au murit 107 persoane din cauza virusului gripal, de 2,7 ori mai multe decât în sezonul precedent, în contextul în care rata vaccinării antigripale în rândul populației generale a fost de 3,2%. De altfel, dintre cele 107 persoane care au decedat din cauza gripei, 106 nu fuseră vaccinate.

Vaccinarea, singura metodă eficientă de prevenire a gripei

Ministerul Sănătăţii spune că vaccinarea este cea mai sigură şi eficientă metodă de prevenire a îmbolnăvirilor prin gripă şi le recomandă tuturor celor care sunt în categoriile cu risc crescut de îmbolnăvire să solicite vaccinul gratuit.

De asemenea, măsurile de igienă personală, cum sunt spălarea cu apă şi săpun a mâinilor, folosirea batistelor pentru strănut sau tuse, respectarea unui regim de viaţă sănătos, alimentaţia bazată pe legume şi fructe, odihna şi mişcarea sunt esenţiale pentru prevenirea îmbolnăvirilor prin afecţiuni respiratorii şi în special prin gripă.

Ministerul Sănătății va achiziționa peste milion de doze de vaccin antigripal, pentru imunizarea persoanelor cu risc ridicat de îmbolnăvire, în cadrul campaniei gratuite din sezonul epidemic 2017-2018. Numărul dozelor de vaccin este dublu față de anul trecut, putând astfel să fie imunizate mai multe persoane aflate în grupele de risc.

Ca în fiecare an, campania de vaccinare a Ministerului Sănătăţii va începe după 15 octombrie și se va derula prin cabinetele medicilor de familie şi prin spitale sau ambulatorii.