„Nici nu știam și nici nu știu, pentru că, până în acest moment, nu am primit nicio astfel de solicitare”, a declarat Tăriceanu.

„Nu facem decât să arătăm și mai pregnant cum funcționează justiția în România. Senatul va urma procedurile care se fac în atfel de situații.

Nu pot să anticipez decât că Senatul va urma procedurile care trebuie să fie urmate dacă se primește o astfel de solicitare. Mi-e greu să fac alte comentarii despre ce se va întâmpla. Astea sunt informații despre care nu știu de unde provin și nu stau să comentez pe marginea lor”, a mai spus președintele Senatului la Antena 3.

„Este ciudat că se reia această temă”

ALDE, partidul al cărui lider este Călin Popescu Tăriceanu, a dat un comunicat de presă:



În legătură cu informațiile vehiculate în mass-media, doresc să fac următoarele precizări:

1. Până la această oră, nu am primit nici o comunicare oficială, referitoare la începerea urmăririi penale într-un dosar al DNA;

2. În legătură cu informațiile vehiculate de presă, referitoare la presupuse ilegalități în dosarul Microsoft, menționez:

– Pe timpul mandatului meu de Prim-Ministru, Guvernul nu a efectuat nici o plată în contul licențelor Microsoft;

– Hotărârile de Guvern care au fost adoptate în acea perioadă au avut drept scop inventarierea licențelor Microsoft folosite în instituțiile publice;

– Reamintesc că acest contract a fost semnat și pus în aplicare, în baza unei Hotărâri de Guvern, adoptată în 2004;

3. Este ciudat faptul că la peste 10 ani de la terminarea mandatului și la 3 ani după prima vehiculare a numelui meu în acest dosar, se reia această temă pe care o consider o reacție în plus față de atitudinea mea de combatere a abuzurilor și exceselor din justiție. Demersurile mele, în mod evident deranjează pe cei care au acaparat în mod ilegitim puterea în Statul Român. Având în vedere dosarul de mărturie mincinoasă în care am fost achitat, pare că din nou asistăm la un alt produs FABRICA DNA de dosare.

Președintele ALDE,

Călin Popescu-Tăriceanu

VIDEO/ Florin Busuioc a fost adus la un spital din București cu un elicopter SMURD. Primele imagini cu actorul înainte de a fi urcat în elicopter

Detaliul care a făcut diferența între viață și moarte, în cazul lui Florin Busuioc. „A contat enorm”

Caz emoționant! S-a trezit după 12 ani din comă. Cine a fost alături de el zi și noapte