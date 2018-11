Și pentru că interesul a fost unul extrem de mare, organizatorii au decis să ofere fanilor un 1 minut în plus pe pagina de cumpărare, timp în care, încă 5000 de fani și-au achiziționat abonamentul pentru festivalul UNTOLD, ediția 2019.

UNTOLD 2018. Deși inițial organizatorii au anunțat că vor fi puse în vânzare doar 10.000 de abonamente, la ora 14.00, când s-a dat startul vânzărilor, zeci de mii de fani așteptau să-și asigure locul pentru al cincilea capitol UNTOLD, ediție aniversară.

Astfel că, în mai puțin de 3 minute, peste 15.000 de abonamente au ajuns la cei mai înfocaţi fani UNTOLD! Organizatorii UNTOLD vor anunța, în perioada următoare, data la care se va lansa o nouă rundă de abonamente.

„Vă anunţăm că primele 10.000 de abonamente pentru UNTOLD 2019 au fost vândute astăzi, în mai putin de 1 minut de la punerea lor în vânzare. Pentru că interesul a fost unul extrem de mare, organizatorii au decis să ofere fanilor un 1 minut în plus pe pagina de cumpărare, timp în care, încă 5.000 de fani și-au achiziționat abonamentul pentru festivalul UNTOLD, ediția 2019”, este comunicatul organizatorilor.

UNTOLD 2018. Abonamente au putut fi achiziţionate la prețul de 99 de euro, plus taxe. Prețul final al abonamentelor va fi de 169 de euro, plus taxe, iar al abonamentele VIP de 339 de euro, plus taxe. Festivalul Untold se va desfășura în perioada 1-4 august, la Cluj-Napoca.

La cea de-a patra ediţie au participat 355.000 de oameni veniţi din întreaga lume, alături de 200 de artişti internaţionali, între aceştia regăsindu-se Armin van Buure, Black Eyed Peas, The Prodigy, Steve Aoki, Tiesto, Diplo, The Chainsmokers, Jason Derulo, Kygo, Afrojack, Don Diablo, Dimitri Vegas&Like Mike, etc. An de an, festivalul UNTOLD este unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale din Europa.

UNTOLD 2018. Află în ce perioadă se va desfășura UNTOLD 2019!

