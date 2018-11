Anunțul închiderii Arenei Naționale a fost făcut de Gabriela Firea luni seara, în timpul unei conferințe de presă. Astfel, stadionul va fi închis pentru toate evenimentele sportive pe perioada cât se va reface gazonul, perioadă estimată de primarul general al Capitalei la 2-3 luni.

„Cu Arena Naţională se întâmplă că noi aveam un contract care funcţiona foarte bine, un contract legal, bine fundamentat juridic prin care unul dintre cluburile care închiria cel mai des Arena Naţională în vederea organizării de competiţii sportive achita contravaloarea mentenanţei gazonului. O gazetă de sport, care şi-a terminat subiectele sportive, ne-a făcut plângere la DNA. DNA a început o anchetă in rem, s-a suspendat acel contract, deci am rămas fără contractul de mentenanţă pe Arena Naţională. (…) Era la acea vreme într-o stare foarte bună, dar asta este situaţia, dăm explicaţii, nu e problemă, am rămas fără contract, fără companie. A durat ceva pentru că sunt fonduri publice, trebuie o altă firmă, un alt contract , procedură de licitaţie care durează”, a declarat Gabriela Firea.

„Având în vedere starea precară a gazonului de pe Arena Naţională, pe care a văzut-o toată lumea, nu e niciun secret, numai că lumea nu ştie în ce situaţie ne aflăm, că DNA se ocupă de gazonul de la Arena Naţională, am luat hotărârea de a închide Arena Naţională pentru toate competiţiile sportive şi de altă natură pe toată perioada remedierii gazonului. Societatea care se ocupă în acest moment consideră că în 2-3 luni de zile gazonul va fi adus la o stare în care putem să afirmăm că se vor putea desfăşura competiţii sportive sau de altă natură fără dificultăţi”, a mai spus primarul general al Capitalei.

Gabriela Firea dă vina pe o investigație a Gazetei Sporturilor!

Publicația la care primarul Capitalei a făcut referire este Gazeta Sporturilor. În iunie 2018, jurnaliștii GSP au publicat o investigație despre modul în care a fost atribuit contractul pentru îngrijirea gazonului de pe Arena Națională.

Concret, la finalul lui martie 2017, pe fondul cererii lui Becali de a avea stadionul, Primăria Capitalei hotărăște să întrerupă contractul-cadru de întreținere a Național Arena cu firma UTI. DNA s-a sesizat după dezvăluirile din GSP și a cerut documente despre felul în care Gabi Firea i-a dat clubului lui Gigi Becali întreținerea gazonului Arenei Naționale fără licitație!

Procurorii au cerut atât clubului FCSB, cât și Primăriei Capitalei, actele referitoare la protocolul dezvăluit pe 18 iunie 2018 de către Gazeta Sporturilor. Dosarul deschis de procurorii anticorupție poartă numărul 383/P/2018.

Fotyografie principală: INQUAM PHOTOS / GEORGE CĂLIN

Citește și:

DOCUMENT – Fără număr de la fina pentru nașu’! Gabi Firea i-a dat cu dedicație lui Gigi Becali îngrijirea terenului de pe Național Arena, preț plătit de bucureșteni, oricât ar costa!

DNA a cerut documente despre felul în care Gabi Firea i-a dat clubului lui Gigi Becali întreținerea gazonului fără licitație!