Au decis să iasă din rutina zilnică de la locul de muncă și să se ducă voluntari în Armată. Șoferi de la RATB, taximetriști, agenți de pază sau comercianți au făcut coadă la centrele militare din București şi din ţară. Vor să ocupe unul dintre cele 2.000 de posturi de soldați voluntari. Cei mai mulți sunt motivați de beneficiile financiare. Pot să primească între 300 şi 400 de lei lunar. Tot ce trebuie să facă este să participe câte opt ore pe lună la instrucția organizată de unitatea unde vor fi repartizați. Reporterii Libertatea au mers la un centru de recrutare să vadă cum se fac înscrierile. Ultima zi este 20 octombrie.

Armata nu mai este obligatorie. Acum caută voluntari

De când a fost aprobată legea rezerviștilor voluntari, la centrele militare de rerutare din București şi din alte 24 de județe este un du-te vino continuu. În Capitată, au fost depuse dosare pentru toate cele 164 de posturi puse la dispoziție de Ministrul Apărării Naționale. Cu toate acestea, înscrierile continuă, pentru că nu toți cei care aplică devenit automat rezerviști voluntari. Mai au două probe de trecut: testul psihologic şi proba sportivă.

Cătălin Râşniţă este agent de pază şi are 34 de ani. Consideră că poate să fie un bun soldat voluntar în armată și a mers să se înscrie la Centrul Militar al Sectorului 2. Este primit într-o încăpere cu pereţi albi, pe care se află agățat, din loc în loc, câte un tablou cu militari în acţiune. Îşi ridică din când în când privirea către ei. Ofiţerul de recrutare îi ia datele şi îl informează de probele sportive: „Vă spun în funcţie de categoria de vârstă. Ne încadrăm la grupa a doua şi trebuie să faceţi 10 flotări minimum, 16 abdomene minimum. Dacă puteți mai multe, puteți face mai multe. Trebuie să alergați până în 12 minute şi 30 de secunde 2.000 de metri”, îi transmite recrutorul. Cătălin spune că este interesat şi de beneficiile financiare. Un soldat voluntar rezervist primeşte 10% din salariul unui militar cu normă întreagă.

„Este o oportunitate de a-mi suplimenta şi venitul, în primul rând. Nu mă încurcă cu nimic. Îmi dă posibilitatea atât să lucrez și la actualul loc de muncă, cât să fac și altceva în timpul liber. Eu am făcut armata şi știu ce înseamnă, ca și militar în termen. E ca și o pasiune a mea. Eu am mai încercat în trecut la o școală de subofițeri, dar nu am avut șansa să iau atunci” , spune Cătălin.

Nicolae Solomon, reprezentantul Centrului Militar Zonal Sector 2, spune că programul este un câştig pentru armată, dar şi pentru voluntari: „Pentru acei bani trebuie să participe la instruire ca militar rezervist, opt ore pe lună, de regulă într-o sâmbătă, la unitatea la care este încheiat contractul. Şapte zile pe an, de regulă toamna, când va participa la un exercițiu tactic, la o tragere, la o instrucție cu unitatea unde este încadrat.”

Cătălin spune că acum este momentul să intre în armată. Simte că are loc o schimbare. Nu se teme că poate să fie chemat la arme în caz de război. „Dacă iau probele sportive, având un contract cu ei, automat voi fi chemat în caz de necesitate. Sunt destul de pregătit. Familia este de acord cu ceea ce vreau să fac, iar pe viitor, de ce să nu merg spre o carieră militară. Nu este târziu. Armata abia acum începe să prindă contur. În sensul că începe lumea să cunoască ce înseamnă armata pentru țara noastră”, crede viitorul rezervist voluntar.

Şofer RATB şi voluntar în armată

La Centrul militar de recrutare a ajuns şi Cristian, şofer la Regia Autonomă de Transport București, trecut de 40 de ani. Zilnic conduce autobuzul prin București şi a decis că e momentul să facă o schimbare. Nu va renunța la actualul loc de muncă, dar i-ar prinde bine 400 de lei. „Vă dați seama. Vorba aia: nimic e bun? E o chestie care te stimulează cât de cât. Pentru cât faci aici… Nu stai zi de zi, îţi vezi de viața ta. Doar că ești chemat periodic”, spune șoferul care dorește să devină voluntar în armată.

Nu toţi cei care au venit să depună dosarele au reuşit să treacă mai departe. Locotenent colonelul Nicolae Solomon explică: „Nu au îndeplinit condițiile. Unii au studii gimnaziale, trebuie să aibă minimum 10 clase. Sunt şi oameni care au cazier judiciar.”

Candidații spun că au discutat despre voluntariatul în armată și la serviciu: „Am vorbit şi cu alţi colegi. Au zis să încerc eu prima dată, să văd care este treaba şi pe urmă vin şi dânșii. Unii sunt mai reticenți, alții nu prea au fost informați şi nu știau despre ce este vorba”, povesteşte unul dintre ei.

Ministerul Apărării a avut pentru anul acesta 2.200 de posturi de soldați și gradați profesioniști voluntari. Înscrierile se mai pot face până pe 20 octombrie. După această dată, va fi organizată selecția pentru ofițeri și subofițeri voluntari, adică persoane cu studii superioare.