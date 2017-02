EXCLUSIV/ Mădălina Ghenea are grijă împreună cu iubitul său de Nor, băiețelul adoptat din Haiti. L-a făcut tată pe Matei Stratan!

Cei doi mai au până să devină părinți, dar experimentează acum acest lucru de la distanță. Mădălina Ghenea are grijă împreună cu iubitul său de Nor, băiețelul pe care l-a adoptat din Haiti.

În anul 2011, Mădălina Ghenea mergea pentru prima oară, ca voluntar, în Haiti, acolo unde l-a cunoscut pe Nor, un băiețel orfan care nu împlinise un an și care era foarte bolnav.

Românca s-a atașat atât de tare de copil, încât i-a plătit operația. Ulterior, după cum însăși a mărturisit, l-a adoptat la distanță.

“În Haiti l-am întâlnit pe acest copilaş, Nor, care mi-a făcut viaţa mai frumoasă. Avea nevoie de o operaţie urgentă şi l-am ajutat. De atunci e copilaşul meu. Și am grijă de el. L-am adoptat la distanţă. Aş vrea să am 10 copii – şi ai mei, şi adoptaţi”, mărturisea actrița.