Anul 2016 a fost poate cel mai productiv an din punct de vedere al natalității. A fost anul în care multe dintre vedetele autohtone au devenit pentru prima oară sau din nou părinți. Pentru 2017 se pregătesc, de asemenea, multe nașteri în showbiz. Lista vedetelor care vor naște în 2017 nu este la fel de mare ca cea din 2016, însă suntem abia la început de an.



Printre mămicile anului viitor se numără: Ilinca Vandici, Marina Dina, Claudia Pătrășcanu, Sandra Bachici, Diana Bart. Nu doar ele sunt extrem de entuziasmate, ci și viitorii tătici Andrei Neacșu, Andrei Ștefănescu, Mădălin Ionescu sau cântărețul George.

Lista vedetelor care vor naște în 2017

Ilinca Vandici, anunț-bombă la final de an!

Anul 2016 se încheie perfect pentru Ilinca Vandici, dar și pentru iubitul ei, Andrei Neacșu. Prezentatoarea tv a confirmat ceea ce prietenii ei știau de mai bine de o săptămână, că ea și Andrei vor deveni părinți. Vestea cea mare a fost făcută publică imediat ce Ilinca și Andrei au ajuns în vacanță, în Republica Dominicană. Prietenii celor doi declară ca Ilinca și iubitul său își doreau enorm un bebeluș și că „lucrau” de ceva vreme la asta. Deși Andrei Neacșu are doar 25 de ani, tânărul își dorea de câțiva ani să aibă un moștenitor. Tot prietenii spun că, la cum îl cunosc pe Neacșu, cu siguranță va urma o cerere în căsătorie, care va veni cel mai probabil în această vacanță.

Marina Dina se pregătește să devină mamă de gemeni

Toată lumea știe că Marina Dina s-a chinuit destul de mult să rămână însărcinată, având probleme de sănătate, însă Dumnezeu, dar și tratamentele de fertilizare au ajuttat-o, iar în luna ianuarie va deveni mămică de gemeni. Marina și Radu, partenerul ei de viață vor avea o fetiță și un băiețel, bebeluși care sunt așteptați cu nerăbdare. Marina a avut o sarcină destul de grea: în primele luni nu s-a simțit bine, iar în ultimele luni medicul a sfătuit-o să stea cât mai mult în pat. Cu toate indicațiile, Dina a avut grijă să amenajeze camera bebelușilor și să facă toate cumpărăturile pentru ei.

Claudia Pătrășcanu va avea tot un băiețel

Deși își dorea foarte mult și o fetiță, Claudia Pătrășcanu va deveni în curând mămica unui băiețel. Aflată pe ultima sută de metri cu sarcina, cântăreața spune că au cam lăsat-o puterile, mai ales că fiul ei Gabi Jr. este destul de năzdrăvan și plin de energie. Cu toate că a avut o sarcină destul de ușoară, soția lui Gabi Bădălău susține că de la o vreme îi este tot mai greu să se deplaseze și are insomnii cauzate de disconfort și probleme de respirație. Atât Claudia cât și cei doi Gabi din viața ei, soțul și fiul, așteaptă cu nerăbdare ca noul membru să se nască pentru a reîntregi familia.

Sandra Bachici îl face pe Mutu a patra oară tătic

Încă de la începutul relației, Adrian Mutu și Sandra Bachici „au lucrat” la un bebeluș. Cel puțin asta au declarat cei doi, care au recunoscut că le plac foarte mult copiii și că își doresc mulți împreună. Sandra urmează să nască în primăvara anului viitot, Mutu sperâng ca cel de-al patrulea moștenitor al său să fie băiat. De aceeași părere este și Sandra. Cei doi speră să se poată căsători civil înainte ca micuțul să vină pe lume, însă așteaptă finalizarea actelor de divorț.

Soția lui Mădălin Ionescu a rămas gravidă printr-o minune

Cristina Șișcanu, soția lui Mădălin Ionescu își dorea din tot sufletul să-i facă un copil prezentatorului TV. După mai multe încercări, Cristina a aflat că nu poate rămâne însărcinată deoarece a avut o leziune pe col. După doi ani, timp în care a avut grijă să-și rezolve probleme de sănătate, Șișcanu a anunțat că este însărcinată. Atât ea, cât și Mădălin Ionescu au declarat că „minunea” s-a produs după intense rugăciuni la biserica din Corfu Town, din Grecia, acolo unde și-au făcut vacanța. Deși este primul copil al cuplului, Șișcanu a acumulat experiență având grijă de cei doi copii ai lui Mădălin.

Andrei Ștefănescu, întâi copilul, apoi nunta



După un mariaj eșuat cu Sylvia, Andrei Ștefănescu și-a refăcut viața amoroasă alături de o tânără pe nume Antonia. Cei doi nu au făcut pasul spre o căsătorie, însă se pregătesc să-și întemeieze o familie. Partenera lui Andrei este însărcinată în ultimul trimestru de sarcină și așteaptă cu nerăbdare ca bebelușul să vină pe lume. Fostul soț al Sylviei se numără printre puținii băieți care și-ar fi dorit enorm o fetiță, însă se declară foarte fericit că va deveni părinte. Dat fiind faptul că sarcina i-a luat pe nepregătite, Andrei și Antonia au declarat că vor oficializa relația tocmai ca bebelușul să poarte același nume.

George se pregătește să schimbe din nou scutece

George, ex Jorge, și soția lui, Ramona Prodea, au fiecare câte un copil dintr-o căsnicie anterioară, pe Karina și Ilinca. Deși păreau că familia lor este completă, mai ales că cele două surori vitrege se înțeleg de minune, cei doi au decis să aibă și un copil împreună. „Mă simt foarte norocos, dar în același timp am și emoții. Este primul nostru bebe împreună și familia se mărește. Suntem foarte fericiți. E încă o dovadă a faptului că dacă îți dorești cu adevărat ceva, se împlinește. Doar cu credință am reușit. Le ținem pumnii tuturor celor care își doresc să devină părinți, dar nu au reușit încă. O să fiu tată a trei copii. Asta mp sperie cel mai tare”, a scris cântărețul pe contul lui de socializare.