Ionela Nistor, o femeie care nu își arată vârstă, 39 de ani, este singura persoană reprezentantă a sexului frumos care practică în Târgu Neamț culturismul.

De loc din Pipirig, Ionela Nistor trăiește de 13 ani în orașul de la poalele Cetății, împreună cu cei doi copii, Ionuț, în vârstă de 20 de ani, Oana, de 14 ani. Culturista, care are un corp ce le-ar face invidioase pe multe domnișoare de 20 de ani, a început să practice sportul de performanță la 29 de ani, fiind acum, după zece ani, instructor de fitness și aerobic.

Deși spune că i-a plăcut sportul de când era mică, femeia recunoaște că până la 29 de ani a fost mamă și soție.

”De mică, mi-a plăcut sportul, dar contactul meu direct cu sportul a început la vârsta de 29 de ani. Am început cu antrenamentele de fitness, la o sală de sport privată. Ca o ironie a sorții, acum sunt angajată la acest club, ca instructor de fitness și aerobic. Am mers regulat la antrenamente. Observând că practicarea sportului îmi face bine, atât fizic, cât și psihic, am continuat. Anul trecut am participat la Campionatul Național Culturism și Fitness de la Sibiu, la categoria «women fizic», unde am obținut locul al II-lea. Anul acesta, în luna octombrie, am participat la același campionat de fitness și am obținut locul V. Am concurat cu fete de 20 de ani și a fost un pic mai greu. Anul viitor, tot la Sibiu, va avea loc Campionatul Mondial de Master și, dacă voi avea sănătate, voi participa la categoria de vârstă peste 35 de ani. Îmi doresc să fac carieră în acest sport. Tot ce fac o fac din suflet. Asta mă reprezintă. Nu mă văd făcând altceva. Până a începe sportul, am fost mamă și soție. Sportul este un mod de viață și văd asta pe propria piele. Te ajută și fizic, și psihic. Părinții să-și îndrume copiii pe calea sportului”, a declarat Ionela Nistor pentru Mesagerul de Neamț.