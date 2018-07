Micuțul Valentin are nevoie de ajutorul nostru pentru a duce o viață normală. Băiețelul s-a născut cu o malformație a vălului palatin și riscă să se sufoce în somn

Povestea tristă a copilașului născut cu o malformație care, în termeni medicali se numește ”palatas chizis”, s-a scris încă din primele luni de sarcină ale mamei sale, Ana-Maria Bordeianu, în vârstă de 32 de ani, din Tulcea. Femeia spune că, de prin luna a cincea, s-a confruntat cu o sarcină dificilă motiv pentru care a stat în concediu de risc și, firesc, a intrat în malaxorul analizelor repetate obsedant. Nici chiar în aceste condiții de supraveghere extremă a sarcinii, medicii nu au observat că băiețelul pe care-l purta în pântec era afectat de o extrem de gravă malformație genetică.

”Analizele pe care le făceam periodic nu au arătat malformația de care suferă acum copilașul nostru. Nici măcar testele de morfologie”, spune Ana-Maria Bordeianu încecând să înțeleagă cum s-a putut ca o astfel de malformație să nu fie observată de nici unul dintre doctorii care au examinat-o.

”Laptele, apa și mâncarea îi ieșeau pe năsuc”

Așa se face că, la începutul lunii mai a anului trecut, Vali s-a născut cu vălul palatin despicat în două și fără ”omulețul din gât”. O malformație care îl putea răpi în orice moment unei vieți abia începute. ”Am născut la Constanața, la Spitalul Județan, unde nimeni nu a realizat gravitatea situației. Au zis că e puturos, că e leneș la mâncat, dar el nu primea sân pentru că mititelul nu putea să sugă din cauza malformației din cerul gurii pe care numeni nu o vedea. Abia după două săptămâni, la un control de rutină la medicul de familie din Tulcea, am primit crunta veste. Când i-a deschis gurița a văzut că cerul gurii e despicat și că nu are ”omuleț”. A urmat un an de chin în care l-am vegheat pe Vali și zi noapte pentru a nu se sufoca în somn cu laptele, apa și mâncarea pe care le înghițea, dar care îi ieșeau pe nasuc”, povestește Ana Maria Bordeianu calvarul prin care a trecut alături de soțul ei, Gigi.

Speranțele într-o viață normală pentru fiul lor s-au aprins pentru soții Bordeianu când, cu noroc, au ajuns la o clinică din orășelul Lucca, o mică așezare aflată la 17 kilometri de Pisa. Acolo, pe pământ italian, un medic i-a desfăcut cei cinci mușchi afectați ai lui Vali și i-a reconstruit cu ajutorul priceperii și al tehnicii moderne. Cheltuielile – intervenție chirurgicală efectuată în regim de urgență, transport, cazare și hrană specială pentru băiețel -, au însumat undeva în jurul a 5.000 de euro, bani pe care părinții i-au strâns din donații, împrumuturi și economii personale. Acum, micuțul poate să înghită și să respire normal, însă lupta nu este pe deplin câștigată.

Există riscul ca băiețelul să-și piardă auzul

”Malformația, chiar și operată, poate genera complicații motiv pentru care la intervale de timp bine stabilite trebuie să mergem cu el la control în Italia. Este vorba de investigații minuțioase care vizează și urechie pentru a elimina riscul de a-și pierde auzul prin acumularea unui lichid. În plus, și în România trebuie să facă extrem de multe analize pe care le vom folosi în Italia”, adaugă mama băiețului.

Investigațiile medicale pot fi oprite din lipsa banilor

În situația în care soții Bordeianu și-au cheltuit și ultimele economii făcute cu greu dintr-un venit lunar de aproximativ 3.000 de lei și chiar au făcut împrumuturi bancare aflate în derulare, dar și mari datorii la cunoscuți, drumurile în Italia pentru consultații și tratamentele copilașului lor par a fi de domeniul imposibilului. De aceea, pentru ca povestea micuțului lor să aibă un final fericit, iar Vali să poată să pună capul pe o pernă fără teama că s-ar putea sufoca, soții Ana-Maria și Gigi Bordeianu trebuie să facă rost de alți bani.

Părinții s-au îndatorat la bănci și la prieteni pentru a-și îngriji copilul

”Un simplu control la acel medic italian costă 250 de euro. La asta se adaugă transportul până în Italia și cazarea acolo. La socoteală trebuie să punem și costurile medicamentelor și ale analizelor pe care trebuie să le facem aici, în țară. În plus, suntem datori la oameni de bine care ne-au ajutat când ne-a fost greu și vrem să ne plătim obligațiile financiare față de ei. Nu am fi vrut să ajungem să cerem sprijinul lumii, dar nu mai putem să facem față, nu mai avem din ce pentru că am cheltuit tot”, ne-a spus Ana-Maria Bordeaianu.

Cei care doresc să-l ajute pe micuțul greu încercat de soartă, o pot face donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul «Vali». Pentru sume mai mari se pot face depuneri în conturile Fundaţiei Ringier.