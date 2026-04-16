Scopul acestei platforme este de a aduce mai multă transparență în dezbaterea publică privind jocurile de noroc în regim de retail, prin crearea unei arhive digitale care centralizează date relevante despre industria de gambling din România. 

Potrivit datelor disponibile deja pe platformă, impactul estimat al interdicțiilor jocurilor de noroc tradiționale este semnificativ: peste 1,33 miliarde de euro impact economic total anual, aproape 30.000 de români vor rămâne fără loc de muncă și pierderi directe la bugetul de stat de peste 700 de milioane de euro anual. Impactul este amplificat și de reducerea finanțării sportului olimpic, paralimpic și privat, precum și a unor proiecte finanțate din Fondul Cultural Național și Fondul Cinematografic. 

Acest website va fi actualizat, în mod constant, cu informații despre hotărârile adoptate de consiliile locale privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc tradiționale, precum și cu analiza impactului generat de aceste decizii.

Pentru o înțelegere concretă la nivel local, platforma pune la dispoziție o hartă interactivă a impactului în principalele municipii din România, realizată pe baza datelor oficiale din registrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), care evidențiază efectele financiare și sociale ale interdicțiilor pentru fiecare dintre respectivele comunități.

Am lansat această platformă pentru ca informațiile să fie centralizate și accesibile oricui, astfel încât publicul și decidenții să înțeleagă mai bine impactul real al interdicțiilor. În absența unor politici fundamentate pe date se pot genera efecte nedorite, precum migrarea consumului către piața neagră și diminuarea capacității statului de a controla și reglementa eficient acest domeniu. Platforma își propune să ofere un instrument obiectiv de analiză, care să arate care sunt costurile reale ale interdicțiilor și să susțină decizii informate”, a declarat președintele Federației Organizatorilor de Jocuri de Noroc, Alexandru Domșa.

Platforma www.costulinterdictiilor.ro va fi pusă la dispoziția autorităților centrale și locale, reprezentanților mass-media și tuturor entităților interesate de specificul acestui domeniu, ca instrument de informare și suport în procesul decizional.

Despre Federația Organizatorilor de Jocuri de Noroc – FEDBET

Federația Organizatorilor de Jocuri de Noroc – FEDBET este entitatea reprezentativă a industriei de jocuri de noroc din România, independentă, non-profit, neguvernamentală și apolitică. Reunește sub egida acesteia organizatori de jocuri de noroc tradiționale, slot-machines, pariuri în cotă fixă și jocuri de noroc la distanță, licențiați și autorizați de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc din România, cu o cotă de piață cumulată de peste 90%, membri în cadrul asociațiilor reprezentative ROMBET, ROMANIAN BOOKMAKERS și ROMSLOT.

Un român a trebuit să plătească 3.200 de euro pe aeroportul din Stuttgart ca să fie lăsat să se îmbarce în zborul spre București, deși avea bilet de avion
