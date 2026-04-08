Re-Autentic și InfoCons lansează “Orașele respiră”, un proiect național care își propune să accelereze extinderea spațiilor verzi în orașele din România prin plantarea de mini-păduri urbane și prin introducerea unui sistem digital de identificare și monitorizare a arborilor. Inițiativa pornește de la o realitate tot mai vizibilă în multe comunități urbane: deficitul de spații verzi, presiunea poluării și existența unor terenuri publice neutilizate care pot fi reconvertite în ecosisteme urbane funcționale.

Proiectul va fi demarat în București și implementat ulterior la nivel național, în parteneriat cu autorități publice locale și cu implicarea unor specialiști din domenii precum urbanism, peisagistică și silvicultură. Obiectivul este dezvoltarea unui model replicabil de regenerare urbană, care să poată fi extins în mai multe orașe din țară și adaptat nevoilor specifice ale fiecărei comunități.

De la terenuri neutilizate la ecosisteme urbane vii

“Orașele respiră” are în centru dezvoltarea de mini-păduri urbane de tip Miyawaki, o soluție de plantare densă, cu potențial de a susține biodiversitatea urbană, de a contribui la îmbunătățirea calității aerului și de a aduce beneficii concrete în zonele puternic mineralizate ale orașelor. Proiectul nu se limitează la acțiuni punctuale de plantare, ci urmărește să creeze un cadru de intervenție coerent, cu impact vizibil și pe termen mai lung.

„ Fii Un Exemplu și TU și EU, pentru că doar împreună putem construi real un viitor mai sustenabil, mai bun, mai sigur și cu încredere pentru copiii noștri. Fii Un Exemplu este un Proiect Național de educație, informare și participativitate civică, cu acțiuni concrete, clare, transparente, care să readucă comunitatea împreună. Fii și TU un Exemplu ! Alătură-te Campaniei Fii Un Exemplu” a declarat Sorin Mierlea, Președintele InfoCons.

„România are nevoie de mai mult decât inițiative izolate de plantare. Are nevoie de proiecte care pot schimba, în mod real, felul în care arată și funcționează spațiul urban. Prin Orașele respiră vrem să transformăm terenurile neutilizate în infrastructură verde utilă comunităților și să demonstrăm că regenerarea urbană poate fi construită pe baze concrete, profesioniste și scalabile la nivel național”, a declarat Floriana Coman, Presedinte Re-Autentic.

Trasabilitate digitală și implicare publică

Un element distinctiv al proiectului este componenta de trasabilitate digitală. Re-Autentic și InfoCons vor dezvolta o platformă dedicată identificării arborilor existenți și nou plantați, astfel încât fiecare exemplar inclus în proiect să poată fi recunoscut și urmărit prin intermediul unui cod QR. Publicul va putea accesa informații despre specii și despre intervențiile realizate, într-un format care susține transparența, educația de mediu și implicarea civică.

„Plantarea este doar primul pas. La fel de important este ca oamenii să poată vedea, înțelege și urmări ce se întâmplă în jurul lor. Prin componenta de trasabilitate, proiectul capătă o dimensiune practică și educativă: fiecare arbore devine identificabil, iar spațiul verde devine mai ușor de înțeles și de protejat. Este un mod concret de a aduce tehnologia mai aproape de interesul public și de tema calității vieții urbane”, a declarat Sorin Mierlea, Presedinte, InfoCons.

Un proiect deschis colaborării la nivel național

Prin Orașele respiră cele două organizații își propun să creeze o platformă de colaborare deschisă pentru administrații locale, companii, experți, organizații și cetățeni interesați să contribuie la extinderea infrastructurii verzi urbane. Inițiativa este construită pentru a putea fi replicată la nivel național, dincolo de București, în comunități care au nevoie de soluții concrete pentru un mediu urban mai sănătos și mai rezilient.

Despre proiectul Orașele respiră 

Orașele respiră este o inițiativă dezvoltată de Re-Autentic și InfoCons, axată pe împădurire urbană, regenerare ecologică și digitalizarea monitorizării arborilor. Proiectul urmărește valorificarea terenurilor publice neutilizate prin dezvoltarea de mini-păduri urbane și prin crearea unei platforme care permite identificarea arborilor existenți și nou plantați prin coduri QR. 

Despre Re-Autentic

Asociația ReAutentic este dedicată îmbunătățirii bunăstării sociale, economice și de mediu a comunităților. Misiunea noastră este să lucrăm împreună cu marile companii și națiunile pentru a crea un mediu curat, sigur și sustenabil.

Nu doar pentru noi, ci pentru generațiile care urmează. Împreună, construim o lume mai bună!

Despre InfoCons

InfoCons – Organizație pentru Protecția Consumatorilor a fost inființată în anul 2003 pentru a veni în întâmpinarea nevoilor consumatorilor. Până în prezent a desfășurat și desfășoară o activitate neîntreruptă, bucurându-se de recunoașterea națională și internațională, fiind membră în diferite organizații, comisii consultative, grupuri de lucru, partenera în programe naționale și internaționale.

InfoCons este unica organizație cu drepturi depline în Consumers International, Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale – WIPO, Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală – EUIPO, ANEC – Vocea Consumatorului European în Standardizareși membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

