Înscrierile pentru această rundă s-au desfășurat în perioada 10-12 august, iar rezultatele finale confirmă din nou concurența acerbă pentru locurile rămase libere în liceele din Capitală.

Elevii au putut afla unde au fost repartizați în zilele de 17 și 18 august, conform calendarului admiterii.

În București, un candidat cu media de admitere 9,80 a obținut cea mai mare medie din această etapă. Acesta a fost repartizat la Colegiul Național „Cantemir Vodă”, la specializarea Matematică-Informatică.

Un alt elev, cu media 9,05, a fost repartizat la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, tot la Matematică-Informatică.

Cu toate acestea, a doua etapă de repartizare la liceu din 2026 a adus și situații dificile pentru unii dintre candidați. Conform datelor oficiale centralizate de ISMB, 22 de elevi au fost declarați respinși din cauza opțiunilor insuficiente sau a lipsei de locuri disponibile la profilurile dorite. Printre cei rămași fără un loc la liceu în această etapă se numără și un elev cu o medie de 8.98. Acesta a fost respins din cauză că nu mai erau locuri.

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În prima etapă de repartizare, 126 de elevi care au susținut Evaluarea Națională au rămas fără un loc la liceu în prima etapă a repartizării computerizate, inclusiv trei candidați cu medii de peste 8.

Cea de-a doua etapă de admitere a fost destinată mai multor categorii de absolvenți de gimnaziu. Printre aceștia s-au numărat elevii nerepartizați în prima rundă, cei care nu au depus dosarele de înscriere la școli până la termenul din 28 iulie, candidații respinși la probele de aptitudini sau limbă modernă, elevii care nu au susținut Evaluarea Națională sau cei care au promovat examenele de corigență.

În etapa a doua, repartizarea nu mai este computerizată la nivel național, ci este realizată de comisiile județene de admitere și de comisia municipiului București, pe baza procedurilor proprii publicate de inspectoratele școlare. Această etapă din august reprezintă ultima șansă pentru elevii rămași fără un loc la liceu înainte de începerea noului an școlar.

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