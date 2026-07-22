Admitere liceu 2026. Trei elevi cu medii peste 8 nu au prins un loc la liceu

Rezultatele publicate de Ministerul Educației și Cercetării arată că, după prima etapă a admiterii la liceu 2026, 126 de candidați au rămas nerepartizați. Printre aceștia se află și trei elevi cu medii foarte bune: 8,82, 8,37 și 8,00. Doi dintre candidați sunt din municipiul București, iar unul este din județul Satu Mare. Alți nouă elevi nerepartizați au medii cuprinse între 7 și 8, în timp ce restul candidaților au obținut medii sub 7.

Datele centralizate de Ministerul Educației mai arată că județele Vâlcea și Harghita înregistrează cele mai mari procente de elevi rămași fără repartizare după prima etapă.

Care ar fi motivele? Acești elevi cu medii mari, care nu sunt repartizați la liceu în prima etapă, de cele mai multe ori nu au completat fișa de înscriere cu suficiente opțiuni. Acești copii s-au rezumat la doar câteva variante, au rămas fixați doar pe câteva licee sau specializări. În general, candidații care rămân nerepartizați sunt cei cu medii foarte mici.

2026, anul cu cei mai puțini elevi nerepartizați la liceu

Prin comparație cu anul acesta, în 2025 au rămas nerepartizați peste 3.400 de elevi, iar cele mai mari medii ale candidaților de anul trecut rămași fără loc la liceu au fost 9,42, 9,25 și 9,17. Atunci, doi elevi din București și unul din Constanța nu au fost repartizați în prima etapă, deși obținuseră rezultate foarte bune la Evaluarea Națională.

Cine poate participa la etapa a doua a admiterii

A doua etapă a admiterii la liceu începe oficial pe 31 iulie 2026, când vor fi afișate locurile rămase disponibile. Potrivit procedurii, în această etapă pot participa:

elevii repartizați în prima etapă care nu și-au depus dosarul de înscriere până la termenul-limită, 28 iulie;

candidații respinși la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă;

elevii care au participat la prima etapă, dar nu au fost repartizați;

absolvenții care au susținut Evaluarea Națională, însă nu au obținut un loc din diferite motive;

candidații înscriși pe locurile speciale pentru elevii romi sau pentru elevii cu cerințe educaționale speciale (CES), care își păstrează prioritatea;

absolvenții care nu au susținut Evaluarea Națională;

elevii care au promovat examenele de corigență.

Admitere liceu 2026. Calendarul complet al celei de-a doua etape

Etapa a doua de admitere se va desfășura după următorul calendar:

31 iulie 2026 – afișarea centrului de admitere, a locurilor rămase libere și a programului probelor de aptitudini și de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă;

– afișarea centrului de admitere, a locurilor rămase libere și a programului probelor de aptitudini și de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă; 3 august – înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini și pentru testele de limbă;

– înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini și pentru testele de limbă; 4-5 august – desfășurarea probelor;

– desfășurarea probelor; 6-7 august – afișarea rezultatelor și soluționarea eventualelor contestații;

– afișarea rezultatelor și soluționarea eventualelor contestații; 10-12 august – depunerea cererilor de înscriere pentru toate categoriile de candidați eligibili, inclusiv pentru absolvenții care nu au susținut Evaluarea Națională;

– depunerea cererilor de înscriere pentru toate categoriile de candidați eligibili, inclusiv pentru absolvenții care nu au susținut Evaluarea Națională; 17-18 august – repartizarea candidaților de către comisiile județene și cea a municipiului București, în baza procedurilor stabilite de fiecare inspectorat școlar;

– repartizarea candidaților de către comisiile județene și cea a municipiului București, în baza procedurilor stabilite de fiecare inspectorat școlar; 18 august – transmiterea rezultatelor finale către Centrul Național de Admitere.

În etapa a doua, repartizarea nu mai este computerizată la nivel național, ci este realizată de comisiile județene de admitere și de comisia municipiului București, pe baza procedurilor proprii publicate de inspectoratele școlare. Această etapă din august reprezintă ultima șansă pentru elevii rămași fără un loc la liceu înainte de începerea noului an școlar.