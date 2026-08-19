Două proiecte de lege cer amânarea examenului suplimentar de admitere la liceu. Raluca Turcan: „Lucrurile bune nu se fac în grabă”

Controversatul examen suplimentar de admitere la liceu a ajuns în Parlament. Raluca Turcan a anunțat că a finalizat un proiect de lege prin care propune ca aplicarea prevederii să fie amânată cu patru ani. În aceeași zi, Mihai Ghigiu, președintele Comisiei pentru învățământ din Camera Deputaților, a depus un proiect care prevede o prorogare de doi ani. „Admiterea la liceu și evaluarea națională a elevilor la finalul clasei a VIII-a pot să fie procese mult mai bune și mai corecte decât cele din prezent. Altfel, nu se justifică o schimbare”, consideră Raluca Turcan.

Raluca Turcan, deputat PNL. Foto: Facebook

„Pentru că lucrurile bune nu se fac în grabă, depun o propunere legislativă, prin care noile modalități de admitere la liceu și de testare a performanțelor elevilor la finalul clasei a VIII-a să intre în vigoare începând cu generaţia de elevi înscrişi în clasa a V-a în anul şcolar 2026-2027”, anunță oficialul, care avertizează: „În perioada următoare, asociațiile de părinți, de profesori, de elevi, experți în educație și autorități publice centrale vor avea dificila sarcină de a identifica cele mai bune modalități pentru a aduce cu adevărat performanță în școală și pentru a combate flagelul abandonului școlar, care este cel mai pronunțat în jurul clasei a VIII-a”.

Soluția cea mai bună vine dintr-o dezbatere publică cât mai largă și aplicată, a mai precizat Turcan. Aceasta speră ca actuala conducere a Camerei Deputaților să pună proiectul pe ordinea de zi a ședinței extraordinare de săptămâna viitoare. „Pentru că nu este un proiect cu miză politică, dar este un proiect cu o miză uriașă pentru viitorul generațiilor viitoare”.

Procesul de evaluare la finalul clasei a VIII-a și admiterea la liceu ar trebui să fie mult mai bine gândite. „Altfel nu se justifică o schimbare. Iar a face lucrurile acestea în grabă, fără o dezbatere publică amplă, ar presupune ca oamenii să nu înțeleagă necesitatea unor modificări”, a declarat deputata liberală pentru Edupedu.

Turcan susține că România are probleme serioase la capitolul abandon școlar la finalul gimnaziului, iar schimbarea admiterii nu ar trebui făcută fără analizarea cauzelor care duc la acest fenomen. „Cea mai mare problemă o reprezintă abandonul școlar la finalul clasei a VIII-a, deci eu cred că întregul proces de predare și evaluare trebuie atent urmărit”.

Mihai Ghigiu (PSD), președintele Comisiei pentru învățământ din Camera Deputaților. Foto: Facebook

Mihai Ghigiu: „Sunt revoltat de felul în care Ministerul Educației înțelege să schimbe admiterea la liceu”

Mihai Ghigiu critică, la rândul său, modul în care Ministerul Educației a propus schimbarea admiterii. „Sunt revoltat de felul în care Ministerul Educației înțelege să schimbe admiterea la liceu. O metodologie care răstoarnă regulile pentru sute de mii de copii a apărut în plină vacanță, fără nicio discuție prealabilă, ca și cum părerea părinților, a profesorilor și a elevilor ar fi un detaliu opțional”, a transmis social democratul pe rețelele de socializare.

Președintele Comisiei pentru învățământ din Camera Deputaților spune că proiectul ministerului ridică probleme inclusiv în ceea ce privește organizarea și corectitudinea examenelor. „Procedura propusă are lacune serioase. Cea mai gravă este renunțarea la supravegherea video. Camerele nu au fost puse în sălile de examen dintr-un exces de birocrație, ci pentru că fără ele corectitudinea a fost, ani la rând, doar o promisiune”, a declarat Mihai Ghigiu.

Potrivit acestuia, sunt neclare și alte elemente esențiale ale procedurii: corectarea lucrărilor, contestațiile și modul în care liceele ar urma să își stabilească probele. „La fel de neclare sunt modul de corectare a lucrărilor, regimul contestațiilor și felul în care fiecare liceu și-ar stabili propriile probe. Prea multe întrebări fără răspuns pentru un document care decide viitorul unui copil”, a spus Ghigiu.

Raluca Turcan: „Nu vreau să se politizeze acest subiect”

Raluca Turcan a explicat că proiectul său urmărește să ofere timp pentru o analiză serioasă a sistemului de admitere și pentru găsirea unei soluții care să nu afecteze elevii aflați deja în gimnaziu.

„În primul rând, mi-aș dori să aibă o amplă susținere parlamentară, pentru că eu nu vreau să se politizeze acest subiect. Subiectul educației este mult prea important pentru a ajunge subiect de dispută politică”, a declarat deputata PNL.

Propunerea sa este ca actuala prevedere să fie amânată pentru generația care intră acum în clasa a V-a. „Am considerat că trebuie prorogat și să se ia în calcul o eventuală schimbare a admiterii la liceu pentru copiii care intră acum în clasa a V-a”, a explicat Turcan. Potrivit deputatei, această soluție ar oferi predictibilitate elevilor și părinților.

„De aceea am gândit proiectul ca o prorogare a acestui termen și o predictibilitate pentru cei care intră acum în clasa a V-a, să știe că este posibilă schimbarea modalității de admitere la liceu, urmând ca în perioada următoare să înceapă evaluări, dezbateri și să se găsească cea mai bună soluție pentru traseul educațional al copilului după Evaluarea Națională”, a spus Raluca Turcan.

Măsura care introduce examen suplimentar de admitere la liceu face parte din Legea Educației votată în 2023. Foto: Shutterstock

Ghigiu avertizează că examenul ar putea favoriza familiile care își permit meditații

Una dintre principalele critici formulate de Mihai Ghigiu vizează diferențele dintre elevi care ar putea apărea în funcție de posibilitățile financiare ale familiilor.

„Probe diferite la fiecare liceu înseamnă pregătire suplimentară pentru fiecare probă în parte. Părinții care își permit meditații pentru copiii lor vor avea un avantaj clar față de cei care nu au această posibilitate, iar, în anumite cazuri, admiterea ar ajunge să măsoare bugetul familiei, nu munca elevului”, a afirmat președintele Comisiei pentru învățământ.

Social-democratul consideră că amânarea este necesară pentru ca schimbarea să poată fi discutată cu toate părțile implicate. „Este cea mai bună soluție în acest moment. Nu se schimbă regulile jocului pentru copiii care sunt deja în gimnaziu, iar sistemul câștigă timpul necesar pentru o dezbatere reală, cu părinții, cu profesorii, cu elevii și cu specialiștii în educație la aceeași masă”, a declarat Mihai Ghigiu.

Turcan: „Evaluarea și admiterea trebuie regândite împreună”

Raluca Turcan susține că o eventuală reformă a admiterii trebuie să pornească de la întregul traseu educațional al elevului, nu doar de la examenul de la finalul clasei a VIII-a. „Eu, în decursul timpului, am susținut ca predarea să fie transdisciplinară, evaluarea să fie compatibilă cu predarea din școală și, în mod obligatoriu pentru copii, să existe acea consiliere pentru a stabili cel mai bun traseu educațional în funcție de rezultatele pe care copilul le obține la școală”, a spus deputata.

Turcan consideră că liceele trebuie să devină opțiuni reale pentru elevi, inclusiv în funcție de traseul educațional pe care aceștia îl urmăresc. „Eu, de exemplu, cred foarte puternic în învățământul tehnologic, cu practică pe piața muncii, pentru că reprezintă o opțiune corectă de traseu educațional și nu să fie văzut ca un debușeu pentru lipsa de rezultate și de posibilitate de obținere a admiterii în alte licee”, a afirmat aceasta.

Deputata avertizează și asupra riscului ca o selecție făcută fără o analiză atentă să ridice întrebări privind obiectivitatea admiterii. „O selecție a unor licee, colegii, fără o atentă analiză, ar putea conduce la semne de întrebare, unele justificate, legate chiar de obiectivitatea admiterii în liceele respective”, a spus Turcan.

„Educația nu se reformează prin măsuri pompieristice”

Mihai Ghigiu anunță că va cere Ministerului Educației să explice în Parlament ce problemă urmărește să rezolve noua metodologie. „Voi cere Ministerului Educației să vină în Comisia pentru învățământ și să răspundă la o întrebare simplă: ce problemă rezolvă această metodologie și pentru cine o rezolvă. Pentru că, în forma actuală, ea nu rezolvă nimic pentru elevi”. Oficialul are un mesaj tranșant: „Educația nu se reformează prin măsuri pompieristice!”.

Proiectul lui Turcan ar putea fi votat în sesiunea extraordinară

Proiectul Ralucăi Turcan este deja redactat, iar deputata intenționează să obțină susținere parlamentară pentru adoptarea lui cât mai rapidă. „Proiectul este scris, intenționez să-l depun astăzi. Aș dori să mai strâng semnături și de la colegi de la alte partide”, a mai spus Turcan. Ea speră ca proiectul să fie dezbătut în sesiunea extraordinară a Parlamentului.

„Aș dori să-l dezbatem rapid în sesiunea extraordinară, pentru că anul școlar stă să înceapă și toată lumea este extrem de îngrijorată cu privire la ceea ce s-ar putea întâmpla la finalul acestui an școlar pentru copiii care dau Evaluarea Națională”, a spus Turcan.

Potrivit deputatei, dacă există voință politică, proiectul ar putea trece de Parlament într-un timp scurt. „Există posibilitatea, dacă ne mobilizăm și există voință politică, ca acest proiect să fie definitivat în sesiune extraordinară de săptămâna viitoare”, a afirmat ea.

Ministrul educației, Mihai Dimian, a precizat că nu este de acord cu această inițiativă, dar nici n-o combate. Foto: Vlad Chirea

Deputata a mai precizat că a discutat cu ministrul educației pentru ca proiectul să beneficieze de susținerea ministerului. „Am discutat cu ministrul educației să am avizul Ministerului Educației, astfel încât proiectul să treacă”, a declarat Turcan.

În acest moment, cele două inițiative parlamentare propun perioade diferite de amânare – doi ani, în cazul proiectului lui Mihai Ghigiu, și patru ani, în cazul proiectului Ralucăi Turcan. Miza este însă aceeași: evitarea schimbării regulilor de admitere pentru elevii care sunt deja în gimnaziu și acordarea unui interval pentru o dezbatere privind viitorul admiterii la liceu.

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