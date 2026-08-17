Admiterea suplimentară la liceu, un examen facultativ și doar pentru cel mult 50% dintre locurile disponibile

Potrivit Legii învățământului preuniversitar nr.198/2023, elevii care intră în acest an în clasa a VIII-a vor putea susține, pe lângă Evaluarea Națională, și un examen suplimentar de admitere la liceu. Vorbim despre un examen facultativ – elevii îl susțin doar dacă doresc – cu probe cu dificultate peste medie. Cât despre licee, acestea, la rândul lor, nu sunt obligate să-l organizeze. În cazul în care aleg, totuși, s-o facă, unitățile de învățământ pot scoate la concurs cel mult 50% din totalul locurilor disponibile, în timp ce restul locurilor vor fi ocupate prin repartizare computerizată.

Ce trebuie știut de la bun început este faptul că Evaluarea Națională va rămâne obligatorie pentru toți absolvenții de gimnaziu, iar rezultatele acestui examen vor continua să aibă un rol important în procesul de admitere, inclusiv pentru elevii care aleg să participe la concursurile organizate separat de licee.

În proiectul de calendar pus în consultare publică, probele Evaluării Naționale sunt programate în perioada 22-25 iunie 2027, iar rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, ar urma să fie afișate pe 7 iulie 2027. Apoi, în perioada imediat următoare, până la repartizarea computerizată, liceele vor putea organiza propriul concurs de admitere. Respectând, însă, niște condiții: un astfel de concurs va putea fi organizat pentru anumite specializări sau pentru toate specializările și pentru maximum 50% din numărul de locuri atribuite prin planul de școlarizare, raportat la numărul formațiunilor de studiu.

Cu alte cuvinte, un liceu nu va putea ocupa prin propriul concurs toate locurile disponibile. Cel mult jumătate dintre acestea vor putea fi rezervate candidaților admiși prin concursul organizat de unitatea de învățământ. Pentru celelalte locuri va funcționa în continuare repartizarea computerizată.

Cine poate participa la concursul organizat de liceu

Potrivit proiectului, nu toți absolvenții de gimnaziu vor putea participa la admiterea organizată de un liceu, ci doar cei care au obținut cel puțin nota 5 la fiecare probă a Evaluării Naționale, după soluționarea contestațiilor.

Cât despre concurs, acesta va consta în două probe, disciplinele fiind stabilite de fiecare liceu în funcție de profilul și specializarea pentru care organizează admiterea.

Liceele vor avea de ales două probe de examen dintr-o listă de trei materii. Foto: edu.ro

Deși disciplinele sunt stabilite la nivelul unității de învățământ, subiectele vor fi comune la nivel național. Acestea vor fi elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare.

Liceele care aleg să organizeze concursuri de admitere vor trebui să publice informațiile privind organizarea acestora. Pe site-ul instituțiilor vor fi anunțate disciplinele de concurs, procedura de organizare și desfășurare, precum și criteriile de admitere, inclusiv modul de calcul al mediei de admitere. În proiectul de calendar, publicarea acestor informații este prevăzută pentru 1 octombrie 2026.

Cum se va calcula media de admitere la liceu pentru elevii care susțin examenul organizat de școli

O altă noutate este modul de calcul al mediei de admitere pentru elevii care participă și la examenul organizat de școli. Concret, rezultatele obținute la cele două probe de admitere vor fi incluse în calculul mediei, într-o pondere stabilită de fiecare unitate de învățământ. În cazul în care doi sau mai mulți candidați vor obține aceeași medie, liceele vor putea stabili criterii de departajare. Acestea pot lua în considerare rezultatele obținute la probele concursului, rezultatele de la Evaluarea Națională și, după caz, rezultatele școlare din clasele V-VIII.

Probe suplimentare pentru liceele tehnologice

Metodologia introduce prevederi și pentru învățământul liceal tehnologic și tehnologic dual. Aceste licee vor putea organiza și ele, înainte de începerea repartizării computerizate, probe suplimentare de admitere. Acestea se adaugă probelor deja existente pentru anumite forme de învățământ: probele de aptitudini pentru liceele vocaționale, probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru clasele bilingve și probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă pentru clasele cu predare în limbile minorităților naționale.

Admitere suplimentară liceu 2026-2027, calendarul complet al probelor

Potrivit proiectului pus în consultare de Ministerul Educației, elevii interesați de concursurile organizate de licee ar urma să se înscrie la aceste probe pe 8 iulie 2027, imediat după afișarea rezultatelor finale la Evaluarea Națională.

Probele sunt programate pentru 9 și 12 iulie 2027, iar rezultatele finale ar urma să fie comunicate pe 15 iulie. Astfel, concursul organizat de licee se va desfășura după încheierea Evaluării Naționale și înaintea repartizării computerizate.

Calendarul admiterii suplimentare la liceu. Foto: edu.ro

Elevii care nu susțin admiterea separată vor fi repartizați la liceu computerizat, ca și până acum

Ministerul Educației precizează că participarea la aceste probe nu este obligatorie pentru înscrierea în învățământul liceal. Elevii care nu participă la concursurile organizate de licee vor putea fi admiși în continuare prin repartizare computerizată.

Aceasta se va realiza în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și în funcție de opțiunile introduse de candidați pentru filieră, profil, specializare sau calificare.

Astfel, noul sistem nu elimină repartizarea computerizată, ci introduce o rută suplimentară prin care anumite licee își vor putea selecta o parte dintre elevi.

Când se face repartizarea computerizată în 2027

Pentru elevii care nu participă la concursurile organizate de licee sau care nu ocupă unul dintre locurile disponibile prin această procedură, admiterea va continua prin repartizare computerizată. În proiectul de calendar, completarea opțiunilor în fișele de înscriere este programată pentru 16 iulie, respectiv pentru perioada 19-22 iulie 2027, cu sprijinul diriginților claselor a VIII-a. Repartizarea computerizată este programată pentru 26 iulie 2027. Ulterior, elevii repartizați vor trebui să își confirme locul și să se înscrie la liceele la care au fost admiși, în perioada 27-28 iulie 2027.

Admiterea suplimentară la liceu, marca „România Educată”

Introducerea examenului suplimentar a generat controverse încă din faza dezbaterilor parlamentare. Reprezentanții opoziției, ai părinților, elevilor și organizațiilor din educație au criticat atunci lipsa unor studii care să justifice măsura și procentul de 50% din locuri rezervate admiterii prin concurs. Printre principalele obiecții s-au numărat presiunea suplimentară asupra elevilor, riscul accentuării meditațiilor și al segregării între elevi.

Reprezentanții Ministerului Educației, pe de altă parte, au susținut că examenul oferă o șansă suplimentară elevilor care doresc să concureze pentru anumite profiluri. Cât despre licee, acestea vor beneficia de o mai mare autonomie, așa cum s-a tot cerut în ultima vreme. Mai mult, școlile își vor atrage elevi cu adevărat interesați de profilurile și specializările respective, nu doar elevi repartizați, în urma mediilor, de calculator.

Această prevedere din lege, care a introdus posibilitatea organizării unui concurs suplimentar de admitere la liceu pentru 50% din locurile disponibile, a fost inițiată de Ministerul Educației condus de ministra Ligia Deca. Măsura face parte din pachetul de legi „România Educată”.

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