Mihai Dimian: „Concursul de admitere nu este o propunere făcută acum de minister”

Ministrul Educației, Mihai Dimian, a explicat situația concursului suplimentar de admitere la liceu prevăzut pentru anul 2027 spunând că prevederea a intrat în vigoare din anul 2023, iar ministerul are obligația de a pune în aplicare legislația adoptată atunci de Parlament.

 „Parlamentul a votat în 2023, prin Legea învățământului preuniversitar, că unitățile de învățământ liceal pot organiza, începând cu admiterea din 2027, concurs de admitere în clasa a IX-a pentru maximum 50% din numărul de locuri atribuite. Concluzie: Nu ministerul a propus săptămâna trecută introducerea acestui concurs. Prevederea există în lege din 2023, cu aplicare din 2027, iar ministerul are obligația să pună în aplicare legea în vigoare”.

Mihai Dimian: „Nu sunt un susținător al concursului separat de admitere la liceu, dar părerea mea nu contează”. Cum poate fi modificată legea
Începând cu 5 mai, Ministerul Educației nu mai poate iniția proiecte de lege și nici ordonanțe de urgență. Foto: Laura Macavei

Mihai Dimian: „Nu ministerul a decis cine organizează examenul”

Una dintre controversele legate de admiterea din 2027 se referă și la faptul că liceele vor avea un rol important în stabilirea modului de organizare a concursului. Mihai Dimian spune că nici această regulă nu a fost stabilită de Minister. „Nici organizarea concursului la nivelul liceului nu este o decizie luată acum de Minister. Aceeași lege stabilește o diferență clară între Evaluarea Națională și concursul de admitere”.

Ministrul explică faptul că Evaluarea Națională și concursul suplimentar au regimuri juridice diferite. „Evaluarea Națională este organizată conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului Educației. În schimb, în cazul concursului de admitere, legea prevede: «Organizarea concursului și criteriile de admitere se stabilesc prin hotărârea consiliului de administrație al unității de învățământ».”

În aceste condiții, spune Dimian, ministerul nu poate modifica printr-un ordin o regulă stabilită explicit prin lege. „Nu ministerul a decis săptămâna trecută ca organizarea concursului din 2027 să fie stabilită de unitatea de învățământ. Parlamentul a stabilit acest lucru prin lege, în urmă cu trei ani”.

Care sunt, de fapt, atribuțiile Ministerului Educației. Dimian: „Noi doar elaborăm subiectele”

Mihai Dimian explică și de ce proiectul de ordin aflat în dezbatere publică include prevederi detaliate pentru Evaluarea Națională, în timp ce organizarea concursului suplimentar este lăsată, în limitele legii, la nivelul liceelor. „Proiectul de ordin conține detalii privind organizarea Evaluării Naționale – inclusiv aspecte precum supravegherea video și anonimizarea lucrărilor –, deoarece acestea intră, potrivit legii, în atribuțiile ministerului”.

În schimb, pentru concursul de admitere, atribuțiile sunt împărțite între minister și unitățile de învățământ. „Detaliile privind organizarea concursului de admitere sunt stabilite, în limitele legii, de unitatea de învățământ care decide să utilizeze această posibilitate”.

Mihai Dimian: „Nu sunt un susținător al concursului separat de admitere la liceu, dar părerea mea nu contează”. Cum poate fi modificată legea
Singura atribuție a Ministerului Educației este elaborarea subiectelor pentru examenul separat de admitere la liceu. Foto: Vlad Chirea

Ministrul subliniază însă că forma finală a proiectului poate fi modificată în urma consultării publice. „Rolul dezbaterii publice a unui proiect de ordin este tocmai acela de a îmbunătăți proiectul. Toate propunerile formulate oficial în cadrul procesului de consultare vor fi analizate, iar cele care sunt compatibile cu prevederile legii vor fi evaluate inclusiv din perspectiva integrării lor în forma finală a proiectului”.

Deși liceele decid dacă utilizează sau nu posibilitatea de a organiza concursul, Ministerul Educației are, la rândul său, atribuții stabilite prin aceeași lege. Mihai Dimian precizează că ministerul trebuie să se ocupe de elaborarea subiectelor și de stabilirea calendarului concursului. „Legea din 2023 atribuie Ministerului responsabilități privind elaborarea subiectelor pentru concursul de admitere și stabilirea datei desfășurării acestuia, în corelare cu calendarul Evaluării Naționale. Aceste elemente trebuie stabilite în timp util pentru anul școlar 2026–2027”.

Prin urmare, ministerul trebuie să pregătească mecanismul pentru admiterea din 2027 atât timp cât prevederea legală nu este modificată de Parlament.

Mihai Dimian: „Părerile mele personale contează mai puțin”

Mihai Dimian face și o precizare importantă privind propria poziție față de examenul separat de admitere. „Personal, nu mă consider un susținător al concursului separat de admitere în liceu. Nu pot spune nici că sunt împotrivă pentru că există și anumite argumente rezonabile în această privință”. Ministrul spune însă că poziția sa personală nu are nicio relevanță căci unde-i lege, nu-i tocmeală. „Însă, ca ministru, părerile mele personale contează mai puțin în fața unor prevederi legale”.

Decizia finală va fi luată în Parlament. Dimian: „Educația nu trebuie să fie tărâmul războiului politic”

Ministrul Educației susține că soluția pentru schimbarea sistemului trebuie să vină din Parlament, prin modificarea legii, și nu prin solicitarea ca Ministerul să nu aplice o prevedere aflată în vigoare. „Educația nu trebuie să fie tărâmul războiului politic!”. Mihai Dimian face apel la parlamentari să decidă, printr-o dezbatere legislativă, dacă sistemul trebuie păstrat, modificat sau eliminat.

„Apelez la înțelepciunea parlamentarilor să continuăm buna colaborare avută până acum în cadrul celor 5 luni de mandat și să nu mai fie lansate îndemnuri către Ministerul Educației și Cercetării la nerespectarea legii, ci să inițieze un proiect de lege prin care să decidă, în urma unor dezbateri, dacă păstrează, amână, revizuiesc sau elimină aceste prevederi referitoare la concursul de admitere”.

Ministerul Educației nu mai poate iniția proiecte de lege și nici ordonanțe de urgență

Dimian explică și de ce Ministerul nu poate rezolva prin propriile acte normative problema termenului de aplicare a concursului. „Începând cu 5 mai, ministerul nu mai poate iniția proiecte de lege și nici ordonanțe de urgență. Însă a oferit și oferă tuturor parlamentarilor suportul necesar pentru inițiative legislative privind educația și cercetarea”.

Ministrul spune că a discutat deja cu parlamentari din mai multe partide și că există posibilitatea unei intervenții legislative. Concret, oficialul a transmis că există posibilitatea ca Parlamentul să amâne aplicarea prevederii, astfel încât legea să poată fi analizată și, eventual, revizuită. „Am discutat în această săptămână cu mai mulți parlamentari, de la diverse partide parlamentare, și cred că se poate constitui o majoritate parlamentară în jurul inițiativei de prorogare a termenului de aplicare a acestei prevederi legale, timp în care se poate stabili, cu răbdare și prin dialog constructiv, calea de urmat”.

Mihai Dimian a menționat-o în mod special pe deputata Raluca Turcan. „Mulțumesc, în special, doamnei deputat Raluca Turcan care s-a oferit să inițieze acest demers parlamentar”.

Mihai Dimian: „Nu sunt un susținător al concursului separat de admitere la liceu, dar părerea mea nu contează”. Cum poate fi modificată legea
Începând cu anul 2027, elevii care doresc să ajungă la un liceu de top ar putea să dea un examen de admitere separat. Foto: Shutterstock

Cum ar urma să funcționeze admiterea separată la liceu din 2027

Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 prevede că, începând cu admiterea din 2027, liceele vor putea organiza un concurs suplimentar pentru maximum 50% dintre locurile disponibile. În ceea ce privește Evaluarea Națională, aceasta va rămâne obligatorie pentru toți elevii. Concursul este facultativ și poate fi organizat de liceele care decid să utilizeze această posibilitate.

Potrivit prevederilor legale, examenul poate avea cel mult două probe, stabilite în funcție de profilul sau specializarea pentru care este organizat concursul. Subiectele sunt standardizate și elaborate la nivel național de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare.

Pentru a putea participa la concurs, elevii trebuie să fi obținut cel puțin nota 5 la fiecare dintre probele Evaluării Naționale. Cei care participă la concurs, dar nu sunt admiși, pot intra ulterior în repartizarea computerizată.

Legea prevede că admiterea la liceu prin concurs se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la examen. Formula exactă prin care se calculează această medie urmează să fie stabilită prin metodologia de admitere.

Prima generație vizată de concurs este cea care a intrat în clasa a V-a în 2023

Concursul suplimentar de admitere ar urma să fie aplicat, dacă prevederea nu este prorogată sau modificată, elevilor care au intrat în clasa a V-a în anul școlar 2023-2024. Aceștia vor absolvi clasa a VIII-a în 2027 și vor fi prima generație care poate opta pentru acest sistem de admitere.

Declarația ministrului vine în contextul în care în spațiul public au existat critici privind introducerea unui examen suplimentar, în condițiile în care elevii susțin deja Evaluarea Națională la finalul clasei a VIII-a.

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