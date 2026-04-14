12.700 de elevi vor beneficia de carduri educaționale

Programul guvernamental destinat sprijinirii preșcolarilor și elevilor din familii vulnerabile continuă și în 2026, cu o nouă tranșă de alimentări ale cardurilor educaționale. Potrivit datelor oficiale, 12.700 de carduri educaționale vor fi încărcate cu suma de 500 de lei fiecare. Banii sunt destinați acoperirii unor cheltuieli esențiale pentru participarea copiilor la educație, precum achiziția de rechizite și articole vestimentare necesare.

Pe lângă cardurile care urmează să fie alimentate, aproximativ alte 9.000 se află în prezent în diferite stadii administrative. O parte dintre acestea sunt deja emise și se află în proces de distribuire și validare la nivelul unităților de învățământ, în timp ce altele urmează să fie generate sau reemise, în funcție de situațiile beneficiarilor.

„Mai sunt în curs de procesare 5.437 de tichete sociale pe suport electronic deja emise, aflate în proces de distribuire și validare de către unitățile de învățământ, precum și 3.962 de tichete sociale pe suport electronic care urmează a fi emise sau reemise”, a declarat Dragoș Pâslaru.

Finanțare europeană pentru incluziune educațională

Programul este finanțat prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027, continuând inițiative similare din perioada de finanțare 2014-2020. Scopul principal este sprijinirea copiilor din familii cu venituri reduse și reducerea riscului de abandon școlar.

Datele arată amploarea intervenției la nivel național: în anul școlar 2025-2026 au fost alimentate până în prezent 684.873 de tichete sociale pe suport electronic, acordate din fonduri externe nerambursabile.

Ce elevi pot beneficia de cardurile educaționale

Programul se adresează copiilor înscriși în sistemul de învățământ de stat, inclusiv preșcolarilor și elevilor proveniți din familii aflate în dificultate financiară. Un criteriu esențial de eligibilitate este nivelul veniturilor: media lunară pe membru de familie nu trebuie să depășească 50% din salariul minim brut, stabilit la 4.050 de lei.

Cardurile educaționale pentru anul 2026 vor fi realimentate în această lună. Practic, elevii își vor primi banii în cel mult două săptămâni.

Cum pot fi folosiți banii de pe cardurile educaționale

Fiecare beneficiar primește anual suma de 500 de lei, încărcată pe cardul educațional. Fondurile pot fi utilizate exclusiv pentru cumpărarea de rechizite și articole de îmbrăcăminte necesare frecventării cursurilor. Cardurile nu permit retragerea de numerar și nici utilizarea banilor în alte scopuri. Sumele sunt valabile timp de un an de la data încărcării, iar sprijinul este acordat o singură dată pe an, în funcție de eligibilitate.

Pentru multe familii, acest ajutor financiar reprezintă un sprijin esențial în contextul creșterii costurilor de trai, cheltuielile legate de educație fiind o adevărată povară mai ales pentru gospodăriile cu venituri reduse.

Prin continuarea programului, autoritățile urmăresc reducerea inegalităților și asigurarea accesului egal la educație. În același timp, măsura contribuie la diminuarea abandonului școlar și la consolidarea incluziunii în sistemul educațional.

