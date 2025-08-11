De ce este greșit enunțul

Structura „să fie schimbată poate sau nu” îmbină nefericit forma de conjunctiv „să fie schimbată” cu expresia „poate sau nu”, ceea ce o face incoerentă din punct de vedere gramatical. În limba română, construcția corectă ar fi:

Cerința agramată la proba de Limba Română a Bacalaureatului de toamnă 2025.

„… să argumentezi dacă atitudinea oamenilor față de mediu trebuie schimbată sau nu” sau

„… să argumentezi dacă atitudinea oamenilor față de mediu poate fi schimbată sau nu”.

Cine elaborează subiectele de Bacalaureat

Subiectele pentru examenul național sunt elaborate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), instituție aflată în subordinea Ministerului Educației.

Acestea sunt redactate de profesori selectați din toată țara, validați de comisii speciale, și trec prin mai multe etape de verificare înainte de a fi tipărite și trimise în centrele de examen.

O greșeală de formulare într-un examen național ridică întrebări despre procesul de verificare și despre atenția acordată coerenței și corectitudinii limbii române în documentele oficiale.

Impactul asupra elevilor

Erorile de formulare în examene pot pune elevii într-o situație dificilă, mai ales atunci când nu este clar ce trebuie să răspundă. Într-un examen cu miză mare, cum este Bacalaureatul, orice ambiguitate poate influența negativ modul în care candidatul abordează cerința.

Deși elevii primesc punctaj și pentru redactare, interpretarea greșită a unei cerințe din cauza formulării poate duce la pierderea unor puncte valoroase.

Care este calendarul Bacalaureatului de toamnă 2025

Probele scrise de la examenul național de Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă, au început luni, 11 august, cu examenul de limba și literatura română. Urmează examenele la probele obligatorii ale profilului, matematică și istorie. Acestea vor fi susținute în data de 12 august. O zi mai târziu, miercuri, 13 august, elevii dau proba scrisă la disciplina la alegere, iar joi, 14 august, susțin examen la limba maternă.

Primele rezultate vor fi publicate luni, 18 august, până la ora 12. În aceeași zi, în intervalul 14.00 – 18.00 pot fi depuse cererile de contestații și cererile de vizualizare. Acestea se depun la centrele de examen, în format fizic sau online la adresa de e-mail indicată de fiecare liceu organizator de examen în parte. Între 19 – 20 august are loc rezolvarea contestațiilor, iar marți, pe 26 august, se afișează online pe bacalaureat.edu.ro rezultatele finale.

Peste 30.000 de absolvenți susțin examenul

În această sesiune s-au înscris peste 30.200 de absolvenți de liceu, peste 18.200 din promoţia curentă, iar aproximativ 12.000 din promoţiile anterioare, care vor susține întreg examenul sau, în funcție de rezultatele obținute în sesiunile anterioare și recunoscute ca atare, doar probele nepromovate.

Dintre aceștia, peste 5.000 de candidați vor susține și probele de evaluare a competențelor.



