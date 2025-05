Daniel David: „Bunul-simț a protejat normalitatea”

„Toate armele tac și ne regăsim împreună pentru a ne apăra și dezvolta țara (…). Avem rezultatele (its done), suntem toți aici (but not gone), iar acum avem nevoie de contribuția tuturor care pot face ceva pentru țară și români!”, a transmis oficialul, care, în primul tur de scrutin, l-a susținut pe Crin Antonescu, iar în turul al II-lea, pe Nicușor Dan.

Ministrul educației a punctat trei mari aspecte vorbind deschis despre mișcarea antieuropeană care a prins avânt în România, despre diaspora care nu poate lua țara înapoi pentru că „nu țara este a noastră, ci noi suntem ai țării”. Oficialul a „spulberat” și câteva mituri care circulă în această perioadă.

Daniel David consideră că mișcarea naționalist-suveranistă avut foarte mult de pierdut în momentul în care s-a asociat cu „mișcarea bizară și cu cea grotesc-agresivă condusă de George Simion. „Estimarea mea a fost că, în aceste vremuri (tot mai sensibile la discursuri conservatoare), această mișcare „naționalist-suveranistă” poate lua în țară în jur de maximum 45%, dar și că nu poate dobândi majoritatea dacă se colorează cu demersuri bizare și grotesc-agresive, care frizează bunul-simț și dau astfel fiori reci normalității majoritare. Bunul-simț a protejat normalitatea de cei care pretind bizar și/sau grotesc-agresiv că vorbesc pentru și în numele poporului român sau chiar al lui Dumnezeu!”, a scris oficialul pe blogul personal.

Daniel David: „Nu țara este a noastră, noi suntem ai țării”

David are un mesaj și pentru românii din diasporă care amenințau că vin să-și ia țara înapoi. „Partea din diasporă, care ne amenința că «…venim să ne luăm țara înapoi», trebuie să înțeleagă că nu o poate lua de la alți români și copiii lor! Românii plecați în străinătate au cu toții loc în țara lor, iar cea mai bună cale pentru asta este cea a educației, culturii, muncii cinstite și bunului-simț! Bunul-simț este busola care trebuie să ne ghideze, chiar atunci când educația-cultura ne mai diferențiază. Bizareriile, grotescul și agresivitatea nu ajută!”.

În esență, mai spune ministrul, „nu țara este a noastră sau a unora dintre noi, ci noi suntem ai țării!”

Cu ajutorul cui a câștigat Nicușor Dan alegerile?

Ministrul educației încearcă să clarifice răspunsul unei întrebări care circulă în această perioadă: cine l- ajutat pe Nicușor Dan să câștige alegerile? „Am câștigat cu ajutorul diasporei? Nu, dimpotrivă, în condițiile în care în diasporă Nicușor Dan a pierdut, dar au contat major cei din diasporă care au votat pro Nicușor Dan, iar diferența făcută în țară nu s-a mai putut anula!”, scrie oficialul.

„Am câștigat cu voturile basarabenilor care sunt și cetățeni români și care au făcut diferența? Nu, dacă ne gândim că în ecuația globală Nicușor Dan a câștigat cu peste 800.000 de voturi, dar aceste voturi au contat major în ecuația globală a diasporei și în general!”.

A câștigat Nicușor Dan alegerile cu ajutorul etnicilor maghiari? „Nu, în condițiile în care în țară diferența a fost de peste 1.000.000 de voturi, dar aceste voturi au contat enorm în ecuația globală”, a explicat ministrul. „Să mergem împreună! P.S. Un gând bun studenților și… noi știm de ce!”, a încheiat Daniel David.

