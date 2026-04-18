Cine beneficiază de această măsură?

Elevii care au obținut premiul I la faza națională a olimpiadelor organizate și finanțate de Ministerul Educației, precum și cei care au câștigat premii I, II, III sau medalii de aur, argint ori bronz la competițiile internaționale recunoscute de minister, se pot înscrie în clasa a IX-a fără să susțină examene suplimentare.

Acești elevi vor putea opta pentru un liceu dintr-un singur județ, iar admiterea lor se face pe baza unei liste oficiale care stabilește corespondența între disciplina la care au obținut performanța și profilul liceului ales. Mai mult, aceștia vor fi repartizați peste numărul obișnuit de locuri alocat unităților de învățământ, în conformitate cu legislația în vigoare.

Recunoașterea competențelor lingvistice

De asemenea, elevii premiați la olimpiadele de limbi moderne vor beneficia de echivalarea automată a premiilor I, II, III sau mențiunilor obținute la etapa națională cu nota 10 la proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă, necesară pentru admiterea în clasele bilingve. Aceeași prevedere se aplică și pentru certificările lingvistice internaționale recunoscute de Ministerul Educației.

Calendarul admiterii la liceu pentru olimpici

Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) a publicat un calendar clar pentru admiterea elevilor olimpici în anul școlar 2026-2027. Iată etapele:

Depunerea dosarelor: 6-10 iulie 2026

6-10 iulie 2026 Analizarea dosarelor: 13 iulie 2026

13 iulie 2026 Afișarea rezultatelor: 14 iulie 2026, ora 15.00

14 iulie 2026, ora 15.00 Ridicarea dosarelor de la ISMB: 15-16 iulie 2026

15-16 iulie 2026 Depunerea dosarelor la liceele alese: 23-28 iulie 2026

23-28 iulie 2026 Confirmarea înscrierilor de către licee: 29 iulie 2026

29 iulie 2026 Actualizarea datelor în SIIIR: 29 iulie 2026

Documentele necesare pentru dosarul de înscriere

Pentru înscriere, este necesară depunerea unui dosar care să conțină următoarele documente:

Cererea de înscriere;

Cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere, în original și copie;

Foaia matricolă pentru clasele V-VIII, în original și copie, care să includă media generală;

Documentele care atestă premiile obținute (premiul I la etapa națională, premiile I, II, III sau medalii la competițiile internaționale), în original și copie;

Fișa medicală, în original și copie.

Elevii școlarizați în spitale

Elevii care au urmat clasa a VIII-a în unități de învățământ din spitale beneficiază, de asemenea, de admitere fără examen. Aceasta se realizează pe locuri speciale, peste numărul standard. Dosarul de înscriere trebuie să includă, pe lângă documentele obișnuite, o scrisoare medicală emisă de un medic specialist, care confirmă perioada de internare sau monitorizare, și o adeverință din partea școlii din spital care să ateste că elevul a urmat cursurile clasei a VIII-a acolo. Repartizarea acestor elevi va fi efectuată de comisiile județene de admitere sau de ISMB înainte de începutul anului școlar.

Măsura reprezintă un pas important pentru recunoașterea performanțelor deosebite și susținerea tinerilor talentați, oferindu-le oportunități educaționale adaptate nevoilor și realizărilor lor.

