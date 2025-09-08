Festivități anulate în colegii de prestigiu

Haosul se adâncește, după ce mai multe licee mari din București au renunțat la festivitățile de deschidere. Printre ele se numără Colegiul Național Gheorghe Lazăr, Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu, Colegiul Național Ion Luca Caragiale, Colegiul Mihai Viteazul și Colegiul Sfântul Sava.

„Mai sunați dumneavoastră, pentru noi informații”, acesta a fost mesajul primit de mulți părinți de la cadrele didactice, derutate de decizia sindicatelor de a boicota prima zi de școală, anunță ProTv.

Inspectoratele școlare au precizat că, în aceste cazuri, directorii trebuie să asigure supravegherea și siguranța copiilor, chiar dacă profesorii lipsesc. Foarte mulți părinți au primit mesaje prin care li se recomanda să își aducă elevii abia de marți, 9 septembrie.

Andreia Bodea, directoarea Colegiului Național Ion Luca Caragiale, a explicat pentru Digi24: „Eu pot să vă spun ce se întâmplă de marți la «Caragiale». Profesorii vor fi la școală, în clase, și vor decide fiecare ce va face”.

Sindicatele: „Sălile de clasă vor fi goale”

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) a transmis, prin președintele Simion Hăncescu, că „prima zi de școală nu poartă în acest an nicio urmă de bucurie, nicio notă de optimism și în niciun caz nu poate fi vorba despre o sărbătoare”.

„În multe unități de învățământ sălile de clasă vor fi goale, o imagine sumbră a ceea ce va fi educația din această țară!”, a adăugat liderul sindical.

Marșul Educației, la București

Astăzi, la ora 11:00, mii de profesori din toată țara sunt așteptați la „Marșul Educației”. Protestul va începe în Piața Victoriei și va continua până la Palatul Cotroceni.

„Trebuie să arătăm că suntem uniți, că avem o voce puternică. Pe 8 septembrie noi toți vom lupta pentru educație, nu împotriva ei!”, a transmis Simion Hăncescu.

Mai mult, președintele FSLI, Simion Hăncescu, le cere profesorilor „să nu cedeze la începutul anului școlar” și „să continue protestele”, susținând că educația trece prin „cea mai gravă criză din ultimii 35 de ani”, provocată de măsurile Guvernului Bolojan, care „aruncă învățământul cu 15-20 de ani în urmă”.

Sindicatele au anunțat că peste 30.000 de profesori, dar și organizațiile de elevi și studenți, se vor alătura protestului.

Unde începe școala și unde persistă incertitudinea

În unele județe din România, elevii intră la ore conform programului obișnuit. Potrivit datelor citate, școala începe normal în Botoșani, Mehedinți, Hunedoara, Vaslui, Constanța, Maramureș, Vâlcea, Iași, Suceava, Buzău și Vrancea. În județul Mureș, prima zi este dedicată activităților festive și orelor de dirigenție, iar în Arad, mai multe unități școlare vor derula „Săptămâna Verde”.

În Dolj și Bacău, elevii vor intra la ore abia de marți, 9 septembrie, deoarece ziua de luni este rezervată activităților organizatorice. Situația rămâne incertă în Gorj, Argeș și Alba, unde decizia finală se va lua chiar în dimineața primei zile de școală. De asemenea, în Satu Mare și Sibiu autoritățile au anunțat că școala începe luni, dar situația este încă în evaluare și ar putea suferi modificări

Motivele nemulțumirilor: „Tăieri mascate de salarii”

Profesorii sunt revoltați de prevederile din Legea 141/2025, cunoscută drept „Legea Bolojan”. Printre măsurile criticate se numără creșterea normei didactice, comasarea școlilor și mărirea numărului de elevi la clasă.

„Creșterea normei didactice înseamnă, în realitate, o tăiere mascată a veniturilor cadrelor didactice cu 10-20%. Este ceea ce Guvernul Bolojan nu recunoaște”, susține FSLI.

Sindicaliștii avertizează că profesorii vor fi obligați să predea materii pentru care nu au pregătirea necesară, ceea ce va reduce calitatea educației.

Reacția ministrului educației

Ministrul educației, Daniel David, a transmis duminică, 7 septembrie, un mesaj prin care îi încurajează pe părinți să își ducă totuși copiii la școală.

„Școala este în primul rând a copiilor, așa că îi așteptăm luni, împreună cu părinții. Dincolo de nemulțumiri, profesorii au, nu doar legal, ci mai ales moral, datoria față de elevi și sunt convins că o vor onora”, a spus ministrul într-un comunicat.

Totuși, sindicaliștii au replicat: „Nu suntem în stradă pentru salarii mai mari, ci pentru condiții mai bune în desfășurarea actului educațional”.

Ce urmează după 8 septembrie

Sindicatele avertizează că protestele nu se vor opri după ziua de astăzi.

„Dacă nu va fi demis ministrul Daniel David și dacă măsurile de austeritate nu vor fi anulate, vom continua protestele și din 9 septembrie”, a declarat Marius Nistor, liderul Federației „Spiru Haret”, pentru Antena 3.

Anul școlar 2025-2026 începe cu haos și incertitudine. În timp ce Guvernul dă asigurări că școlile sunt deschise, sindicatele anunță săli goale și marșuri de protest. Între speranța părinților, revolta profesorilor și apelul ministrului la „datoria morală”, copiii riscă să rămână prinși la mijloc.

