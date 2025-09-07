Sindicalistul a transmis că sistemul educațional trece prin cea mai gravă criză din ultimii 35 de ani, după deciziile luate de Guvernul Bolojan, despre care spune că afectează negativ atât elevii, cât și profesorii.

„Măsurile de-a dreptul cinice luate de Guvernul Bolojan, cu acceptul unanim al partidelor politice care susțin actualul guvern, nu fac altceva decât să arunce învățământul românesc cu 15-20 de ani în urmă, aceasta fiind încă o dovadă că clasa politică din România nu a dat și nu dă doi bani pe sistemul educațional”, a spus Hăncescu, sâmbătă, 6 septembrie.

El consideră că dacă eram o țară normală educația ar fi fost protejată în perioada de austeritate: „Trebuie să conștientizăm că aceste măsuri sunt cu bătaie lungă, motivul ascuns fiind acela de distrugere a învățământului preuniversitar de stat și nicidecum argumentul că nu sunt bani suficienți pentru acoperirea salariilor și burselor în învățământ, până la finalul acestui an. Nimeni nu se mai îndoiește de marile interese ale politicienilor, de lumea coruptă, de infractorii care fură statul, de oligarhi! Poate că aceste lucruri ar trebui să ne dea mai mult de gândit și să ne determine, în masă, să ne cerem drepturile, în stradă”.

De aceea, le-a cerut profesorilor să nu cedeze și să nu intre la ore: „Avem datoria să continuăm protestele, până când măsurile de austeritate vor fi abrogate, altfel se vor lua și alte măsuri împotriva cadrelor didactice. Neimplicarea noastră masivă va fi tradusă de guvernanți simplu: pe ei îi putem controla, lor le putem închide gura! Oare așa să fie? Ne-am pierdut puterea și am amuțit? Noi credem că nu! Noi suntem conștienți că educația are oameni solidari, curajoși și puternici”.

Amintim că profesorii au ieșit de mai multe ori în stradă împotriva „Legii Bolojan”. O nemulțumire este creșterea normei didactice de predare de la 18 la 20 de ore pe săptămână. Sindicatele acuză că această măsură va duce la restrângeri de activitate și tăieri salariale. Un alt punct criticat este reducerea cu peste 50% a tarifului pentru plata cu ora.

Luna trecută, ministrul educației, Daniel David, a spus că dacă Guvernul Bolojan nu adoptă măsurile pentru reducerea deficitului bugetar, nu vor mai fi bani pentru burse și salarii. Declarația a venit după ce sindicaliștii din Educație i-au cerut demisia și au amenințat cu boicotarea începerii anului școlar. Apoi s-a referit și la varianta demisiei: „Demisia mea s-a cerut de la începutul primului mandat, cu planurile-cadru, continuă acum și mereu am spus că, dacă dacă demisia mea ar fi rezolvat problemele, cu plăcere mi-aș fi depus-o”.

În acest context, începutul noului an școlar vine cu haos, incertitudine și proteste. În țară sunt județe în care orele sunt așteptate să se țină, dar sunt și localități unde nu se știe dacă profesorii vor veni la cursuri.

Mai mult, sindicaliştii din Educaţie vor organiza pe 8 septembrie, în prima zi a noului an şcolar, un miting în faţa Palatului Victoria, urmat de un marş de protest până la Palatul Cotroceni.





