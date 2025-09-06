Protest în București cu peste 30.000 de dascăli

Începerea anului școlar 2025-2026 este marcată de incertitudini și tensiuni între sindicate și autorități. Cu doar două zile înainte de deschiderea oficială, situația rămâne neclară pentru elevi, părinți și cadre didactice. În unele școli din țară nu se știe, momentan, dacă luni se vor ține orele, în timp ce în unele județe situația este clară.

Sindicatele din învățământ îndeamnă profesorii la boicot, în timp ce Ministrul Educației solicită cadrelor didactice să își primească elevii în clase. Peste 30.000 de dascăli din întreaga țară sunt așteptați să protesteze în Capitală în prima zi de școală.

Lista județelor din Români unde începe școala de luni, 8 septembrie 2025

Luni, 8 septembrie 2025, în 11 județe din România elevii vor putea merge la școală și vor începe orele normal, potrivit sursei citate mai sus. Acestea sunt:

  • Botoșani
  • Mehedinți
  • Hunedoara
  • Vaslui
  • Constanța
  • Maramureș
  • Vâlcea
  • Iași
  • Suceava
  • Buzău
  • Vrancea

Totodată, există și județe în care elevii vor începe normal noul an școlar, însă prima zi este dedicată activităților festive sau orelor de dirigenție, cum este județul Mureș, iar în Arad mai multe școli vor avea Săptămâna Verde.

În Dolj și Bacău elevii vor merge la ore începând de marți, ziua de luni fiind dedicată în cele mai multe unități de învățământ activităților organizatorice.

Județele în care situația privind începerea școlii este incertă

Pe de altă parte, în alte județe din România decizia cu privire la începerea orelor în noul an școlar urmează să fie luată în cursul zilei de luni. Acestea sunt:

  • Gorj – elevii vor fi prezenți, dar nu se fac ore
  • Argeș – parțial, situația depinde de decizia de luni
  • Alba – parțial, situația depinde de decizia de luni

În alte două județe, situația este încă în evaluare:

  • Satu Mare – elevii vor începe orele, cu posibilitatea de schimbare a deciziei
  • Sibiu – elevii încep orele normal, însă situația este în evaluare

Conflictul dintre sindicate și Guvern

Sindicaliștii din educație au transmis un nou mesaj directorilor unităților de învățământ și inspectorilor școlari, solicitând să nu fie împiedicați profesorii care doresc să își exprime democratic problemele și să participe la mitingul de luni din București.

Peste 30.000 de profesori vor protesta luni în Piața Victoriei, deși ar trebui să fie la catedră. După manifestația din fața Guvernului, dascălii intenționează să meargă în marș până la Palatul Cotroceni.

Deși nu pot organiza o grevă generală în prima zi de școală, profesorii au anunțat că vor boicota începutul anului școlar. Nu vor organiza festivități, ci doar vor supraveghea copiii.

Ministrul Educației îi sfătuiește pe părinți să ducă elevii la școală

În contextul tensiunilor dintre sindicaliști și Guvern, ministrul Educației a transmis un mesaj pentru părinții din România, înainte de începerea noului an școlar. Daniel David îi sfătuiește pe părinți să își ducă copiii la școală și se declară optimist că școala va începe conform calendarului.

„Le transmit părinților să îi ducă pe copii la școala. Esența unui profesor, că este sindicalist sau că este nesindicalist, când are un copil în fața școlii îl invită în școală și în sala de clasă. E o chestie de morală, nu mă refer la aspectul legal. (…) Sunt optimist pentru că vom începe luni școala, asta fără să anuleze nemulțumirile pe care le văd în sistem, care vin și din partea mea, poate o să le discutăm cândva.

Sunt diverse forme de protest, unele mai implicite, altele mai explicite, dar școala începe luni”, a spus Daniel David joi, la Digi 24.

Calendarul anului școlar 2025 – 2026

Calendarul anului școlar 2025-2026 în România este structurat astfel:

  • Începerea cursurilor: 8 septembrie 2025
  • Sfârșitul cursurilor: 19 iunie 2026 (cu excepții pentru anumite clase terminale)
  • Durata totală a anului școlar: 36 de săptămâni de cursuri

Modulul 1: 8 septembrie – 24 octombrie 2025
Vacanța de toamnă: 25 octombrie – 2 noiembrie 2025

Modulul 2: 3 noiembrie – 19 decembrie 2025
Vacanța de iarnă: 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026

Modulul 3: 8 ianuarie – 6, 13 sau 20 februarie 2026 (în funcție de decizia inspectoratelor)
Vacanța de schi (mobilă): o săptămână între 9 februarie și 1 martie 2026 (la decizie locală)

Modulul 4: 16, 23 februarie sau 2 martie – 3 aprilie 2026 (decizie locală)
Vacanța de primăvară/Paste: 4 aprilie – 14 aprilie 2026

Modulul 5: 15 aprilie – 19 iunie 2026
Vacanța de vară: 20 iunie – 6 septembrie 2026

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar se încheie mai devreme, pe 5 iunie 2026, iar pentru clasa a VIII-a până pe 12 iunie 2026.

Programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se desfășoară în perioada 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026. Această structură a fost aprobată prin ordinul ministrului educației nr. 3.463 din 4 martie 2025.

Situația rămâne însă în dinamică, iar evoluțiile ulterioare vor depinde de negocierile dintre sindicate și autorități, precum și de decizia individuală a cadrelor didactice de a participa sau nu la proteste.

O mașină cu 6 oameni, dintre care 2 copii, a lovit un cap de pod pe DN7 și s-a răsturnat. Toate victimele au fost duse la spital
