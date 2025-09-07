Întrebări și îngrijorări generate de efectele mișcării sindicale

Deschiderea cursurilor anului școlar 2025 – 2026 are loc pe fondul protestelor profesorilor, al amenințărilor cu boicotarea cursurilor și al tensiunilor crescânde dintre dascăli și Guvernul României.

Ministrul Educației a comunicat duminică, 7 septembrie, copiilor, profesorilor și părinților că înțelege „dificultățile generate de măsurile fiscal-bugetare”, dar și faptul că „dacă ne raportăm înțelept la ele, putem construi reformele reale, prea des amânate și/sau ascunse sub pseudoreforme, pentru bunăstarea tuturor”.

Cu o zi înainte de revenirea elevilor la școală, Daniel David spune că „sunt încă unele întrebări și îngrijorări generate de efectele mișcării sindicale”.

Anul școlar va începe cu un amplu protest al profesorilor susținuți de elevi și părinți, pe 8 septembrie, în fața Guvernului și apoi un marș spre Palatul Cotroceni.

„Așa cum am spus, ca părinte și ministru cred că școala este în primul rând a copiilor, așa că îi așteptăm luni, împreună cu părinții. Cadrele didactice și personalul auxiliar/administrativ îi vor primi în școli și în clase”, afirmă ministrul Educației, într-un comunicat de presă.

El mai susține că dincolo de diversele nemulțumiri, de acordul sau dezacordul față de acțiunile sindicale, „toți profesorii au, la rândul lor, nu doar legal, ci mai ales moral, datoria față de elevi și, așa cum îi știu, sunt convins că o vor onora”.

Ministrul Educației consideră că protestele nu trebuie folosite pentru a bloca sistemul de educație

Ministrul Educației spune că „știe, vede și înțelege” nemulțumirile față de măsurile fiscal-bugetare, dar că protestele nu trebuie să blocheze sistemul de educație.

„Am respectat și protestele inițiate de sindicate, dar cred că acestea trebuie folosite nu pentru a ne bloca sistemul de educație, ci, așa cum am spus, pentru a construi măsuri/reforme care să ne dezvolte și să ne aducă tuturor un sistem de educație de calitate și bunăstare”, a mai adaugat el.

„Așadar, să ne revedem cu toții la școală”, a conchis ministrul Daniel David.

Doar 32% dintre elevi sunt entuziasmați să revină la cursuri

Începutul noului an școlar provoacă stres pentru 57% dintre părinți, în timp ce aproape jumătate dintre copii au o atitudine neutră față de școală, conform unui studiu. De asemenea, doar 32% dintre elevi sunt entuziasmați să revină la cursuri, iar 20% se confruntă cu anxietate, în timp ce familiile resimt și presiunea financiară a cheltuielilor,

Potrivit studiului realizat de Reveal Marketing Research, 57% dintre părinți declară că resimt stres odată cu apropierea noului an școlar, procent mai ridicat în rândul mamelor (63%), comparativ cu tații (50%). În schimb, 33% dintre părinți se declară relaxați, mai ales cei cu venituri de peste 7.000 de lei (44%).

În ceea ce privește copiii, aproape jumătate (48%) sunt descriși de părinți ca având o atitudine neutră față de începutul școlii, 32% manifestă entuziasm, iar 20% se confruntă cu anxietate și îngrijorare.

„Nivelul de încordare al părinților crește pe măsură ce veniturile scad. Potrivit rezultatelor studiului, anul acesta, bugetul alocat pregătirilor pentru școală este mai mare decât cel de anul trecut (37%)”, spune Marius Luican, directorul general al companiei de sondare.







