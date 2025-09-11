Nemulțumirile radicalizează. Nistor: „Sunt oameni care ne înjură pe stradă. Ura a ajuns o adevărată stare de spirit”

„Dacă cedăm, consecințele vor afecta nu numai profesorii, ci întreaga societate românească!”, a explicat într-un interviu acordat pentru Libertatea Marius Nistor, liderul Federației sindicale „Spiru Haret”. Acesta s-a referit la faptul că o educație în colaps, prăbușită sub mormanul indiferenței, va duce într-un timp foarte scurt la înflorirea extremismului. Extremism care, în România, a prins oricum rădăcini puternice. „În momentul în care lovești în educație, înflorește extremismul. Asta se și dorește. Eu, vă spun sincer, nu-mi doresc așa ceva”.

Nistor explică faptul că nemulțumirile oamenilor vor alimenta radicalizarea acestora, iar în cele din urmă frustrarea, furia și revolta lor vor lovi năprasnic în clasa politică. „Dacă politicienii noștri n-au înțeles absolut nimic, dacă nu înțeleg că toate nemulțumirile populației o vor determina să se ducă într-o anumită zonă… Vreți să vă spun despre toate mesajele pe care le primim? Ni s-a spus că vă meritați soarta, că ați votat cu Nicușor… nenorociților! La muncă! Opt ore pe zi la muncă! Să vă spun despre cei care ne opreau și ne înjurau? Că așa vă trebuie nicușoriștilor!”.

Liderul sindical Marius Nistor (dreapta), șeful Federației „Spiru Haret”. Foto: Shutterstock

„Furăciunile lor trebuie să le plătim noi”

Extremismul în România este un bulgăre de zăpadă care se rostogolește încet, uneori chiar pe nesimțite, deși o face chiar sub ochii noștri. Nemulțumirile populației, frustrarea, sărăcia, toate contribuie. „Și ne vom trezi, la un moment dat, că avem un partid unic. Sincer, nu-mi doresc. Și vă spun asta pentru că noi avem multe semnale chiar din sistem! Este vorba despre toată această nemulțumire acumulată în timp. Oamenilor le-a ajuns cuțitul la os și la un moment dat vor reacționa”, mai spune Nistor.

Sindicalistul dă exemplu diaspora, care la alegerile prezidențiale a votat masiv cu candidați extremiști. „Gândiți-vă cum a reacționat diaspora care, tradițional, vota cu dreapta. Ce s-a întâmplat la alegeri? Cu cine a votat diaspora? A fost ca o palmă pe care au vrut s-o dea clasei politice actuale. Și au dat-o. Ne place diaspora când votează într-un fel, dar nu ne mai place când votează în alt fel”.

Marius Nistor a explicat că politicienii ar fi trebuit măcar acum, în al 12-lea ceas, să țină cont de ce-și doresc oamenii, de nevoile lor. „În loc să se țină cont de problemele oamenilor, ei o țin langa, merg mai departe. Sunt aceiași politicieni, nu alții. Și omul gândește foarte simplu: furăciunile lor trebuie să le plătesc eu! De ce? Că, de fapt, asta ni se cere”.

Premierul Ilie Bolojan, inițiatorul măsurilor fiscale din România. Foto: Shutterstock

„A venit Mesia Bolojan să ne salveze!”

Din cauza cui s-a ajuns la acest deficit bugetar, se întreabă Nistor. „Am luat eu bani de la buget? Sau dumneavoastră? Sau alții? Au luat românii bani de acolo? Nu! Tot ei au luat, politicienii! Iar acum ne cer să acoperim din buzunarele noastre ce au furat ei? De ce să plătim noi pentru greșelile lor?”.

Liderul Federației „Spiru Haret” cere ca adevărații vinovați, groparii bugetului, să fie trași la răspundere. „Vreau să văd și eu un ministru tras la răspundere, un premier tras la răspundere pentru situația în care am ajuns. Dar văd, în schimb, ce? A venit Mesia să ne salveze!! Că asta nu am mai auzit până acum! Nu știam cine e Moise sau Mesia sau cine-o mai fi”.

Marius Nistor ne-a mărturisit că sindicatele au încercat în permanență să găsească o cale de soluționare a crizei. Însă comunicarea cu autoritățile a lăsat de dorit. „Ei o țin pe-a lor. Că nu cedează și nu cedează, că nu fac niciun pas înapoi. Ne-au spus că dacă cedează în fața noastră, trebuie s-o facă și în fața altora. S-ar crea, astfel, un precedent. Și nu e cazul. Pe bune? Asta am auzit-o și cu creșterea salariilor, de fiecare dată: dacă vă dăm vouă, trebuie să dăm tuturor”.

Marius Nistor, despre promisiunea creșterii salariilor după 2026: „Praf în ochi!”

Zilele trecute, Ilie Bolojan a anunțat, într-o intervenție televizată, că salariile profesorilor ar putea crește după anul 2026. Premierul a afirmat că nivelul de salarizare din învățământ nu este unul pe care și l-ar dori, dar consideră că este ce poate România în momentul de față.

„Nivelul de salarizare din educație este unul pe care nici eu, personal, nu îl doresc și nici un dascăl nu îl consideră rezonabil. Asta este ce poate România în momentul de față. Nivelul de salarizare a rămas același, nu au fost reduse salariile, iar ceea ce se poate face în anii următori este ca atunci când vom trece de această perioadă de criză – finalul anului 2026, până când sunt plafonate salariile în tot sistemul public – să ne putem pune problema unei analize serioase legate de nivelul cu care se majorează aceste salarii”, a anunțat prim-ministrul.

Întrebat cum vede el această promisiune, Marius Nistor a fost categoric: „Nu mă interesează ce spune domnia sa, pentru că nu mai cred în așa ceva. Este, oricum, o lege a salarizării care a fost trecută pe finalul PNRR-ului. Asta înseamnă că discutăm în 2026 ce se va aplica în 2028! Această promisiune este doar praf în ochi. Să mai domolească spiritele. O păcăleală”. Nici vorbă, așadar, de vreun semnal real că lucrurile se vor schimba. „Chestia asta nu ține în fața colegilor noștri”.

Profesorii nu sunt măgărușii din poveste care să fie momiți cu morcovi pentru a trage la căruță. „Nu se va găsi nimeni care să creadă astfel de promisiuni. Au avut o ordonanță de urgență vizavi de salarizare, vizavi de salariul debutantului cu studii superioare de lungă durată, niște termene care trebuiau respectate… dar s-a schimbat guvernarea, a venit un alt președinte și, dintr-odată, am uitat că a venit criza economică peste noi și că deficitul este foarte mare? Cum spuneam, nimeni nu crede în astfel de promisiuni”.

Lipsa de educație a românilor va duce, în curând, la o creștere a ratei criminalității. Foto: Shutterstock

„Dacă educația creează deficit, nu ne rămâne decât să construim și mai multe pușcării”

Șeful Federației „Spiru Haret” ne-a mărturisit că profesorii au fost de multe ori acuzați că ar fi contribuit major la crearea deficitului bugetar. „Am auzit și fraza asta foarte interesantă. Că educația a mâncat niște bani, iar acum a venit nota de plată. Dacă asta este gândirea în România, că educația creează deficit, atunci nu ne rămâne decât să construim mai multe pușcării. Că, de fapt, de pușcării avem nevoie, nu de școli!”, a mai declarat Marius Nistor.