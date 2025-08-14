Necesitatea unei schimbări de abordare

Protestele anunțate de profesori indică o nemulțumire față de măsurile fiscal-bugetare, legate de salarizare și de condițiile de muncă.

Premierul admite că s-au făcut investiții în educație, concretizate prin creșterea salariilor, scăderea normelor didactice și a numărului de copii în clasă. În ciuda acestor investiții, premierul constată că sistemul de învățământ nu a înregistrat o îmbunătățire globală.

Ilie Bolojan subliniază necesitatea unei schimbări de abordare din partea statului român în ceea ce privește educația.

„N-am văzut o îmbunătățire a sistemului de învățământ"

Este necesară o analiză profundă a cauzelor care au dus la această situație și o schimbare de abordare din partea statului, în dialog cu profesorii și cu toți actorii implicați în sistemul educațional, avertizează premierul României. Definirea unor indicatori clari de performanță este esențială pentru a putea evalua eficiența măsurilor implementate în viitor.

Premierul recunoaște creșterea salariilor, scăderea normelor didactice și a numărului de copii în clasă, dar constată lipsa unei îmbunătățiri globale a sistemului de învățământ.

Recomandări
„Mesajul meu pentru profesori este următorul: Statul român, aşa cum v-am spus, în foarte multe domenii, nu mai poate continua abordările pe care le-a avut. Şi, de exemplu, în Educaţie, în aceşti ani, printr-un pachet de măsuri, am scăzut normele didactice ale profesorilor, prin diferite derogări, am scăzut numărul de copii în clasă şi, cu toate aceste lucruri, am crescut şi salariile, poate nu la nivelul la care ar fi trebuit, n-am văzut, din păcate, o îmbunătăţire globală a sistemului de învăţământ”, a declarat Ilie Bolojan, pentru televiziunea Digi 24.

Totodată, premierul a menționat că „în foarte multe locuri, de exemplu, între nota la clasă, pe care un elev o primeşte şi e foarte bună, de altfel, şi nota la examenele care se dau, Bacalaureat sau Capacitate, este o diferenţă foarte mare”.

„Şi înseamnă că este şi o problemă care ţine de responsabilitatea multor profesori””, a menționat Bolojan.

Ce formule a propus

În același timp, premierul a explicat măsurile pe care le-a luat în Educație și a precizat că, pentru aceiași bani, dascălii vor munci mai mult.

„De fapt, cele aproximativ 30.000 de ore care erau suplimentare la plata cu ora le-am distribuit o parte dintre ele, crescând norma didactică cu două ore, deci nu s-au tăiat salarii, dar e adevărat, foarte corect şi cinstit, că se munceşte ceva mai mult la clasă cu aceiaşi bani. În acelaşi timp, de exemplu, am propus nişte formule care să mai comaseze şcolile în aşa fel încât să existe structuri care să concentreze mai mulţi elevi, dar ţinând cont şi de realităţile care sunt în zona rurală”, a subliniat Bolojan.

Recomandări
Bursele au ajuns la aproape un miliard de euro

Totodată, premierul a vorbit și despre motivele pentru care a fost nevoit să modifice sistemul de burse, „acordate în masă elevilor”.

Ilie Bolojan a menționat că în 2021, bursele elevilor au însumat 188 de milioane de lei tot anul, iar ulterior, în 3 ani, s-a ajuns la 4,7 miliarde de lei.

„Deci, de la 40 de milioane de euro, am ajuns la aproape un miliard de euro, ceea ce nu este suportabil şi efectiv a trebuit să luăm aceste măsuri de corecţie. Dar altceva, afectări, să spunem, de salarizări în mod direct, aşa cum au fost afectaţi angajaţii din administraţia publică locală sau din cea centrală, prin sporurile care au fost afectate, prin reducere de personal, nu s-a întâmplat în Educaţie”, a precizat Bolojan.

Plata cu ora 2025 în învățământ

De la 1 septembrie 2025, profesorii vor fi plătiți mai puțin, după Legea Bolojan. Astfel, valoarea unei ore suplimentare efectuate la plata cu ora se înjumătățește față de sistemul actual, relatează Edupedu.

Noua lege, publicată în Monitorul Oficial pe 25 iulie 2025, stabilește în premieră națională raportarea plății cu ora, pentru orele predate în învățământul preuniversitar, de către cadrele didactice, la numărul mediu lunar de ore lucrătoare, fapt care determină o scădere de aproximativ 50% a tarifului brut pe oră suplimentară. 

Recomandări
Guvernul și-a asumat pe 7 iulie 2025 răspunderea în Parlament pe Legea Bolojan, cea care prevede anumite măsuri fiscale care să acopere deficitul bugetar. Deciziile luate afectează inclusiv Educația, care, potrivit ministrului David, înghite bani nejustificat de mult. Prin urmare, anumite aspecte vor fi reglementate, au hotărât aleșii. Iar unde-i lege, nu-i tocmeală. 


