Universitățile au la dispoziție patru zile pentru a aplica la program

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), în parteneriat cu Ministerul Educației, a lansat apelul pentru selecția universităților de stat care vor putea acorda burse sociale studenților proveniți din medii și grupuri dezavantajate.

Măsura face parte din proiectul „Intervenții pentru învățământul terțiar – măsuri sistemice pentru prevenirea și reducerea abandonului universitar”, finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027.

Apelul este deschis timp de patru zile, iar aplicațiile pot fi transmise exclusiv în format electronic până la data de 6 martie 2026, ora 16:00, la adresa www.bursesociale@uefiscdi.ro.

Câți bani vor primi studenții

Universitățile selectate vor acorda un număr de 39.300 de burse sociale, fiecare în valoare de 925 de lei pe lună, în perioada ianuarie – iulie 2026. Fondurile sunt asigurate din bugetul proiectului, prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027.

Bugetul pentru plata burselor este asigurat de Ministerul Educației și Cercetării, în baza listelor cu studenții eligibili transmise de universități prin platforma de burse sociale UEFISCDI. Sumele vor fi virate către instituțiile de învățământ superior în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea documentelor justificative, iar universitățile vor avea la dispoziție 5 zile lucrătoare pentru a transfera banii către beneficiari.

Condiții de participare la selecție

Pentru a fi eligibile, instituțiile de învățământ superior trebuie să îndeplinească mai multe criterii cumulative: să fie universități de stat civile acreditate, să solicite formal participarea la proiect, să desemneze o persoană de contact și să dețină o metodologie proprie de acordare a burselor, aprobată de Senatul universitar.

De asemenea, universitățile trebuie să fi organizat deja o sesiune de selecție pentru burse sociale la începutul semestrului I al anului universitar 2025–2026.

Aplicația constă în transmiterea unei declarații de participare, care include datele persoanei de contact și linkul public către metodologia proprie de acordare a burselor.

Instituțiile selectate pot beneficia de două tipuri de plăți:

plăți curente, pentru bursele acordate în perioada de implementare a activității A6, până cel târziu în iulie 2026;

plăți retrospective, prin decontarea burselor achitate deja din venituri proprii, începând cu luna ianuarie 2026.

Pentru decontarea retrospectivă, universitățile trebuie să demonstreze că plățile au fost efectuate către studenți eligibili, că sumele nu depășesc plafonul de 925 lei pe lună și că au fost suportate inițial din venituri proprii.

Cum vor fi aleși beneficiarii

Selecția beneficiarilor se va realiza în două etape. În prima fază, vor fi incluși studenții care au obținut deja bursă socială la începutul anului universitar 2025–2026. În a doua etapă, universitățile vor organiza o nouă selecție, pentru un număr de burse comunicat de UEFISCDI.

Studenții eligibili trebuie să aibă între 18 și 29 de ani la data înregistrării, să fie înscriși la un program de licență sau masterat, finanțat de la bugetul de stat, și să urmeze cursurile la forma de învățământ cu frecvență.

Lista beneficiarilor va fi actualizată lunar, inclusiv prin eliminarea celor care nu mai îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

Responsabilități extinse pentru universități

Instituțiile de învățământ superior vor avea responsabilitatea integrală pentru identificarea și selecția studenților eligibili, verificarea documentelor justificative, validarea datelor în platformă, semnarea acordurilor, efectuarea plăților și raportarea către UEFISCDI.

De asemenea, universitățile vor transmite lunar documente justificative, precum borderouri de plată și ordine de plată, și vor arhiva toate actele doveditoare privind eligibilitatea beneficiarilor.

Implementarea activităților se va realiza cu personal propriu, fără finanțare suplimentară pentru managementul de proiect.

Obiectiv: reducerea abandonului universitar

Proiectul urmărește creșterea accesului și retenției în învățământul superior, prin măsuri de monitorizare, avertizare timpurie și sprijin financiar acordat studenților aflați în risc de abandon.

Prin acordarea a peste 39.000 de burse sociale, autoritățile mizează pe reducerea inegalităților și pe susținerea tinerilor din medii vulnerabile să își continue studiile universitare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE