Studenții au nevoie de 2.000 de lei pentru o viață decentă

Pentru a-și continua studiile, pentru a reuși să se întrețină, pentru a nu fi nevoit să abandoneze școala un student din România are nevoie de aproximativ 2.000 de lei pe lună. Bani pe care, de cele mai multe ori, nu-i are. Iar cine reușește să facă rost de ei este, în mare parte, ajutat de părinți.

Aceasta este concluzia Alianței Naţionale a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR), care a lansat în spațiul public o analiză detaliată cu toate cheltuielile unui student. Costurile pe care le implică studiile universitare, spun ei, sunt foarte ridicate, asta în contextul tăierilor bugetare care i-au afectat dramatic.

Concret, potrivit analizei, un student are nevoie de cel puţin 2.027,99 lei lunar pentru a se menţine la studii, 57% din această sumă fiind acoperită de părinţi.

Anul trecut, studenții au ieșit în stradă cu miile pentru a-și cere drepturile. Foto: Vlad Chirea

Bursa socială nu acoperă nevoile de zi cu zi ale studenților

ANOSR subliniază că măsurile de austeritate adoptate de Guvernul României în 2025 au avut un impact negativ asupra sistemului educaţional. „Anul 2025 a marcat începutul austerităţii în educaţie, anul tăierii fondului de burse cu aproximativ 52%, lăsând peste 40.000 de beneficiari fără sprijin, anul limitării reducerii de 90% a studenţilor la transportul feroviar de la toate rutele la ruta centru universitar – domiciliu”, au transmis reprezentanţii studenţilor într-un comunicat.

Potrivit analizei ANOSR, cheltuielile lunare ale unui student sunt următoarele:

masă: 1.071 lei

cazare: 454 lei

materiale de studiu: 68 lei

transport local: 11,99 lei

îmbrăcăminte şi încălţăminte: 234 lei

produse de uz casnic şi igienă personală: 189 lei

Cu toatea cestea, cuantumul minim al bursei sociale este de doar 925 lei, insuficient pentru a acoperi aceste cheltuieli.

Veniturile studenţilor din România provin în proporţie de 57% din contribuţia părinţilor, ceea ce îi face extrem de dependenţi de situaţia financiară a familiilor din care provin. În condiţiile în care rata sărăciei şi excluziunii sociale atinge 27,9% din populaţie, mulţi tineri se află în imposibilitatea de a-şi finaliza studiile superioare. ANOSR consideră că măsurile de austeritate sunt nejustificate şi continuă să se opună politicilor guvernamentale care au redus sprijinul pentru studenţi.

Care sunt cerințele studenților

ANOSR solicită următoarele măsuri pentru sprijinirea studenţilor:

revenirea la alocarea fondului de burse pentru 12 luni calendaristice;

creşterea procentului din salariul minim net utilizat pentru calcularea fondului de burse, de la 10% la 17,5%;

reintroducerea posibilităţii pentru studenţii de pe locuri cu taxă de a beneficia de burse de la bugetul de stat;

creşterea contribuţiei instituţiilor de învăţământ superior la fondul de burse;

revenirea la reducerea de 90% pentru transportul feroviar intern pe toate rutele.

ANOSR subliniază că educaţia este esenţială pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale, iar sprijinul guvernamental pentru studenţi trebuie să fie considerabil îmbunătăţit. Bursele reprezintă un sprijin real pentru tineri şi contribuie în privinţa menţinerii acestora în parcursul educaţional, însă aproximativ 44.000 de studenţi au rămas fără burse în urma măsurilor adoptate prin Legea nr. 141/2025”, a mai transmis organizaţia.

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) este prima, cea mai mare și cea mai importantă federație studențească, non-guvernamentală.

Finanţarea educaţiei în România, cea mai scăzută din Europa

România asigură doar 10% din veniturile lunare ale studenţilor, plasându-se sub media europeană, unde acest procent este semnificativ mai mare. De exemplu, statul care ocupă primul loc în Europa acoperă 49% din veniturile studenţilor.

„România se află pe primul loc în Europa, cu un procent de 17,2% persoane care se confruntă cu probleme materiale severe şi nu îşi permit să îşi plătească factorii de bază precum mâncarea şi locuinţa”, au mai precizat reprezentanţii ANOSR.