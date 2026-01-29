Chiria, principala povară financiară

Chiria este cea mai mare cheltuială pentru studenți, ajungând la 400-500 de euro pe lună pentru o locuință veche situată central sau aproape de universități, conform surselor din piața imobiliară, citate de Antena3.

În ansamblurile rezidențiale noi, o garsonieră poate costa între 500 și 700 de euro lunar. Pe lângă chirie, studenții trebuie să suporte costurile utilităților, care în sezonul rece pot ajunge la 400-500 de lei pe lună, și cheltuielile pentru hrană, estimate la 1.000-1.200 de lei lunar.

Transportul, telefonia și internetul adaugă aproximativ 200-250 de lei la totalul lunar, iar îmbrăcămintea și viața socială cresc și mai mult costurile.

,,Momentan locuiesc cu ai mei, tocmai pentru că nu mai puteam să locuiesc singură”, explică o studentă din București. În plus, alți studenți remarcă scumpirea alimentelor: ,,Înainte, cu 100 de lei îți luai o pungă cu alimente, iar în prezent nu-ți iei mai nimic”, spune un student.

Bursele sociale acoperă doar o mică parte

Studenții care se califică pentru bursă socială în anul universitar 2025-2026 primesc 925 de lei pe lună, o sumă insuficientă pentru a acoperi cheltuielile lunare, mai ales chiria.

Potrivit statisticilor, doar 15% dintre studenți reușesc să obțină un loc în căminele universităților, ceea ce îi obligă pe ceilalți să opteze pentru locuințe private mai scumpe.

În aceste condiții, viața în orașele mari devine un test de supraviețuire pentru tinerii care nu beneficiază de sprijin financiar din partea părinților.

