După 52 de ani, Maria și-a văzut visul cu ochii

La 73 de ani, Maria Movilă a absolvit specializarea Ingineria Mediului la filiala locală a Universității Babeș–Bolyai, iar acum se pregătește să-și susțină lucrarea de licență. Proiectul la care a lucrat pe brânci tratează relația dintre oameni și urși și vine cu soluții care să rezolve problemele pe care animalele le fac în zonele locuite de oameni.

Maria Movilă, la festivitatea de absolvire a facultății. Foto: weradio.ro

După ce o viață întreagă a lucrat în domeniul tehnicii dentare, în anul 2022 Maria a decis să facă o schimbare. Mare iubitoare de natură și implicată în mod activ în tot ce înseamnă protejarea mediului, ea și-a dorit să înființeze o asociație de profil. S-a lovit însă de un obstacol: avea nevoie de o diplomă în domeniu. Însă acest lucru nu a descurajat-o. Dimpotrivă: cum niciodată nu este prea târziu să înveți, să te instruiești și să te specializezi, femeia s-a întors pe băncile școlii.

Parcursul academic nu a fost însă deloc unul ușor. „Am terminat liceul în 1973, atunci nu exista informatică sau prezentări PowerPoint. Am avut mult de recuperat și am trecut prin probleme de sănătate, dar colegii și profesorii m-au susținut. În anul III am avut multe probleme: mi-am rupt o mână, iar cealaltă mi-a fost accidentată de un container de haine second-hand de la Caritas – mi-a zdrobit degetele. Voiam să-mi îngheț studiile. Dar profesorii nu m-au lăsat, colegii m-au susținut, iar la sfatul unui medic am început exerciții de relaxare pentru gestionarea stresului. Asta m-a ajutat să mă adun în două săptămâni și să avansez rapid și cu lucrarea de licență, care e despre relația dintre oameni și urși, și cum pot fi gestionate conflictele dintre ei”, a povestestit Maria la postul de radio local weradio.ro.

Maria a primit diploma de absolvire în aplauzele tuturor. Foto: weradio.ro

Femeia se implică activ în protejarea mediului

Lucrarea sa de licență analizează conflictele dintre oameni și urși, o temă de actualitate în multe regiuni montane din România, inclusiv în judeţul Covasna.

„Spăl vasele și părul cu apă de ploaie, folosesc apa uzată la toaletă, reciclez, am grijă de animale. Acum știu și ce legi pot invoca când e vorba de protejarea mediului. Cunoștințele dobândite la facultate îmi vor fi de mare folos”, a mai spus ea.

În perioada următoare, Maria Movilă intenționează să înființeze o asociație de mediu și să continue activitatea de conștientizare și educație ecologică în comunitate.