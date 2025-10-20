Scrisoare deschisă către Ministerul Educației

Solicitarea celor patru elevi olimpici vine în contextul în care Ministerul Educației a pus în consultare publică luni, 20 octombrie, proiectul privind regulamentul olimpiadelor și concursurilor școlar. Numărul de locuri rămâne neschimbat, însă se ridică pragul minim de calificare la etapa națională de la 40% la 60% din punctajul maxim, potrivit Edupedu.

„Dorim să ne exprimăm îngrijorarea și dezacordul față de intenția Ministerului Educației de a reduce semnificativ numărul de elevi calificați la etapa națională a olimpiadelor școlare. Simțim că, prin aceste măsuri, olimpicii sunt priviți nu ca o investiție în viitorul țării, ci ca o povară bugetară. Olimpiadele nu reprezintă o cheltuială, ci una dintre cele mai eficiente forme de investiție pe care statul o poate face, o investiție în tineri cu potențial excepțional, în viitorii cercetători, inovatori și lideri ai dezvoltării economice”, se arată în scrisoarea deschisă transmisă de elevi către Ministerul Educației.

Scrisoarea elevilor a fost formulată anterior publicării proiectului de metodologie. Deși ministerul Educației precizează că numărul de locuri rămâne neschimbat, se ridică pragul minim de calificare la etapa națională de la 40% la 60% din punctajul maxim, ceea ce ar putea însemna tot o formă de a afecta numărul de locuri suplimentare.

Recomandări Câți bani ar trebui să cheltuie o familie cu doi copii pentru un trai decent în 2025: mai mult cu 900 de lei față de 2024

„Noi credem că o Românie modernă și prosperă nu se poate construi fără educație de excelență. Olimpiadele sunt o punte către viitor, nu o cheltuială de tăiat! După ce ne-ați luat bursele, se pare că doriți să ne luați și motivația, speranța și încrederea că munca noastră mai contează! Din păcate, continuați să ne dezamăgiți….pe noi, pe profesorii noștri și întreaga societate…”, spun elevii în scrisoarea deschisă.

Diferența dintre metodologia actuală și propunerea ministerului

Conform metodologiei actuale, de exemplu în București, primul clasat din fiecare sector merge direct la olimpiada națională. Totuși, metodologia permite înscrierea pe locuri suplimentare a elevilor care au obținut note până la pragul stabilit de regulamentul fiecărei olimpiade, imediat sub media primului clasat.

Pentru locurile suplimentare era prevăzut că „pentru a participa la etapa națională a olimpiadei, participanții trebuie să obțină un punctaj cel puțin egal cu 40% din punctajul maxim posibil de obținut la etapa județeană/sector al Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

Noul proiect propune că „pentru calificarea la etapa naţională a olimpiadei școlare, pe locurile atribuite fiecărui județ/sector al municipiului București, conform alin. (3), (4), respectiv pe locurile suplimentare, conform alin. (5)-(8), elevii trebuie să obţină la etapa județeană/a sectoarelor municipiului București, un punctaj cel puţin egal cu 60% din punctajul maxim posibil”.

Cerințele elevilor olimpici

Cei patru elevi olimpici de la Colegiul Național „B.P Hasdeu” din Buzău remarcă faptul că dacă s-ar reduce numărul de elevi participanți ar avea de suferit elevi de la licee de stat. Ei dau ca exemplu faptul că „liceul privat Liceul Teoretic Internațional de Informatică București concentrează un număr semnificativ de elevi din întreaga țară. Reducerea numărului de locuri suplimentare la doar 13 (nr. în cazul județului Buzău) ar face ca elevii din alte licee și județe să aibă șanse tot mai mici de afirmare”.

Cei patru semnatari ai scrisorii publice către ministrul Educației au înființat singuri în cadrul Colegiului în care studiază un centru gratuit de pregătire pentru elevii de clasa a XI-a.

„Am putea rămâne tăcuți. Suntem clasa a XII-a, am obținut deja rezultatele dorite, iar la anul ne vom continua studiile, probabil în străinătate. Dar tocmai de aceea alegem să vorbim, pentru cei care vin după noi. Anul acesta, la Buzău, am organizat un centru gratuit de pregătire pentru elevii de clasa a XI-a, tocmai pentru a sprijini continuarea performanței acolo unde sistemul formal se oprește”, spun elevii.

„Din păcate, Ministerul Educației pare să nu mai facă diferența între cheltuieli și investiții. Reducerea sprijinului pentru olimpici nu va echilibra bugetul, dar va adânci decalajele și va accelera pierderea celor mai buni tineri ai acestei țări”, mai subliniază elevii.

De asemenea, aceștia atrag atenția că România se confruntă cu un exod masiv de tineri talentați.

„Mulți dintre olimpicii la matematică, fizică sau informatică aleg să-și continue studiile în străinătate, iar după absolvire, motivele pentru a reveni acasă sunt din ce în ce mai puține. Pierdem astfel generații întregi de oameni capabili, care contribuie la progresul altor țări. Eliminarea burselor pentru olimpici și reducerea locurilor la etapa națională transmit un mesaj dureros: că statul român nu își prețuiește valorile”, au mai precizat ei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE