Scrisoare deschisă către Ministerul Educației

Solicitarea celor patru elevi olimpici vine în contextul în care Ministerul Educației a pus în consultare publică luni, 20 octombrie, proiectul privind regulamentul olimpiadelor și concursurilor școlar. Numărul de locuri rămâne neschimbat, însă se ridică pragul minim de calificare la etapa națională de la 40% la 60% din punctajul maxim, potrivit Edupedu.

„Dorim să ne exprimăm îngrijorarea și dezacordul față de intenția Ministerului Educației de a reduce semnificativ numărul de elevi calificați la etapa națională a olimpiadelor școlare. Simțim că, prin aceste măsuri, olimpicii sunt priviți nu ca o investiție în viitorul țării, ci ca o povară bugetară. Olimpiadele nu reprezintă o cheltuială, ci una dintre cele mai eficiente forme de investiție pe care statul o poate face, o investiție în tineri cu potențial excepțional, în viitorii cercetători, inovatori și lideri ai dezvoltării economice”, se arată în scrisoarea deschisă transmisă de elevi către Ministerul Educației.

Scrisoarea elevilor a fost formulată anterior publicării proiectului de metodologie. Deși ministerul Educației precizează că numărul de locuri rămâne neschimbat, se ridică pragul minim de calificare la etapa națională de la 40% la 60% din punctajul maxim, ceea ce ar putea însemna tot o formă de a afecta numărul de locuri suplimentare.

Câți bani ar trebui să cheltuie o familie cu doi copii pentru un trai decent în 2025: mai mult cu 900 de lei față de 2024
Recomandări
Câți bani ar trebui să cheltuie o familie cu doi copii pentru un trai decent în 2025: mai mult cu 900 de lei față de 2024

„Noi credem că o Românie modernă și prosperă nu se poate construi fără educație de excelență. Olimpiadele sunt o punte către viitor, nu o cheltuială de tăiat! După ce ne-ați luat bursele, se pare că doriți să ne luați și motivația, speranța și încrederea că munca noastră mai contează! Din păcate, continuați să ne dezamăgiți….pe noi, pe profesorii noștri și întreaga societate…”, spun elevii în scrisoarea deschisă.

Diferența dintre metodologia actuală și propunerea ministerului

Conform metodologiei actuale, de exemplu în București, primul clasat din fiecare sector merge direct la olimpiada națională. Totuși, metodologia permite înscrierea pe locuri suplimentare a elevilor care au obținut note până la pragul stabilit de regulamentul fiecărei olimpiade, imediat sub media primului clasat.

Pentru locurile suplimentare era prevăzut că „pentru a participa la etapa națională a olimpiadei, participanții trebuie să obțină un punctaj cel puțin egal cu 40% din punctajul maxim posibil de obținut la etapa județeană/sector al Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

Noul proiect propune că „pentru calificarea la etapa naţională a olimpiadei școlare, pe locurile atribuite fiecărui județ/sector al municipiului București, conform alin. (3), (4), respectiv pe locurile suplimentare, conform alin. (5)-(8), elevii trebuie să obţină la etapa județeană/a sectoarelor municipiului București, un punctaj cel puţin egal cu 60% din punctajul maxim posibil”.

Cerințele elevilor olimpici

Cei patru elevi olimpici de la Colegiul Național „B.P Hasdeu” din Buzău remarcă faptul că dacă s-ar reduce numărul de elevi participanți ar avea de suferit elevi de la licee de stat. Ei dau ca exemplu faptul că „liceul privat Liceul Teoretic Internațional de Informatică București concentrează un număr semnificativ de elevi din întreaga țară. Reducerea numărului de locuri suplimentare la doar 13 (nr. în cazul județului Buzău) ar face ca elevii din alte licee și județe să aibă șanse tot mai mici de afirmare”.

Cei patru semnatari ai scrisorii publice către ministrul Educației au înființat singuri în cadrul Colegiului în care studiază un centru gratuit de pregătire pentru elevii de clasa a XI-a.

„Am putea rămâne tăcuți. Suntem clasa a XII-a, am obținut deja rezultatele dorite, iar la anul ne vom continua studiile, probabil în străinătate. Dar tocmai de aceea alegem să vorbim, pentru cei care vin după noi. Anul acesta, la Buzău, am organizat un centru gratuit de pregătire pentru elevii de clasa a XI-a, tocmai pentru a sprijini continuarea performanței acolo unde sistemul formal se oprește”, spun elevii.

„Din păcate, Ministerul Educației pare să nu mai facă diferența între cheltuieli și investiții. Reducerea sprijinului pentru olimpici nu va echilibra bugetul, dar va adânci decalajele și va accelera pierderea celor mai buni tineri ai acestei țări”, mai subliniază elevii.

De asemenea, aceștia atrag atenția că România se confruntă cu un exod masiv de tineri talentați.

„Mulți dintre olimpicii la matematică, fizică sau informatică aleg să-și continue studiile în străinătate, iar după absolvire, motivele pentru a reveni acasă sunt din ce în ce mai puține. Pierdem astfel generații întregi de oameni capabili, care contribuie la progresul altor țări. Eliminarea burselor pentru olimpici și reducerea locurilor la etapa națională transmit un mesaj dureros: că statul român nu își prețuiește valorile”, au mai precizat ei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Lista noii conduceri a PSD. Cine vor fi cei 5 prim-vicepreședinți și vicepreședinții lui Sorin Grindeanu care vor fi votați la Congresul din 7 noiembrie
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a înmărmurit pe toți. Ce se întâmplă, de fapt, în familia lui: ”Soția mea...”
Viva.ro
A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a înmărmurit pe toți. Ce se întâmplă, de fapt, în familia lui: ”Soția mea...”
Informația care răstoarnă tot ce se știa! Tulburător ce scria în foaia semnată de soțul gravidei decedate la spitalul privat din Constanța: „Știam că nu fac ceva bine. Am semnat în numele ei”. Ce s-a aflat acum despre Mădălina
Unica.ro
Informația care răstoarnă tot ce se știa! Tulburător ce scria în foaia semnată de soțul gravidei decedate la spitalul privat din Constanța: „Știam că nu fac ceva bine. Am semnat în numele ei”. Ce s-a aflat acum despre Mădălina
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Elle.ro
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
gsp
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
GSP.RO
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
Cristi Chivu a ajuns în Gazzetta dello Sport! Italienii au dat verdictul CATEGORIC
GSP.RO
Cristi Chivu a ajuns în Gazzetta dello Sport! Italienii au dat verdictul CATEGORIC
Parteneri
Uită-te bine la poză, sigur recunoști! Superba actriță din filmul adolescenței noastre se luptă pentru viața ei, iar motivul e sfâșietor
Libertateapentrufemei.ro
Uită-te bine la poză, sigur recunoști! Superba actriță din filmul adolescenței noastre se luptă pentru viața ei, iar motivul e sfâșietor
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Avantaje.ro
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate

Alte știri

Hidroelectrica a încurcat facturile și a fost amendată cu 5.000 euro
Știri România 20:16
Hidroelectrica a încurcat facturile și a fost amendată cu 5.000 euro
Produsul de la Lidl de 99,99 de lei pe care orice român îl folosește zilnic
Știri România 19:34
Produsul de la Lidl de 99,99 de lei pe care orice român îl folosește zilnic
Parteneri
Avertisment de la Bruxelles: Europa trebuie să se pregătească pentru un posibil război cu Rusia. România, printre cele mai vulnerabile țări
Adevarul.ro
Avertisment de la Bruxelles: Europa trebuie să se pregătească pentru un posibil război cu Rusia. România, printre cele mai vulnerabile țări
Ungurii își cer drepturile în România! Președintele lui Csikszereda cere intervenția de urgență a UDMR
Fanatik.ro
Ungurii își cer drepturile în România! Președintele lui Csikszereda cere intervenția de urgență a UDMR
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu
Financiarul.ro
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu
Superliga.ro (P)
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Parteneri
Olga Guțanu, dezvăluiri despre relația cu CRBL. De ce nu își dorește un copil cu artistul: „El își ascunde foarte bine…”
Elle.ro
Olga Guțanu, dezvăluiri despre relația cu CRBL. De ce nu își dorește un copil cu artistul: „El își ascunde foarte bine…”
Cine e soția lui Alexandru Ion de la Asia Express. Fostul logodnic al Flaviei Mihășan are acasă o femeie superbă!! Povestea lor de dragoste e demnă de spus nepoților!!
Unica.ro
Cine e soția lui Alexandru Ion de la Asia Express. Fostul logodnic al Flaviei Mihășan are acasă o femeie superbă!! Povestea lor de dragoste e demnă de spus nepoților!!
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA
Viva.ro
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA

Monden

Delia Matache, concurentă în următorul sezon Asia Express? Răspunsul sincer oferit de artistă: „Avem puterea de decizie”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:33
Delia Matache, concurentă în următorul sezon Asia Express? Răspunsul sincer oferit de artistă: „Avem puterea de decizie”
Fiul cel mic al Elei Crăciun a împlinit 7 ani. Ce cadouri a primit Nicholas. „Și-a dorit două chestii”
Stiri Mondene 17:15
Fiul cel mic al Elei Crăciun a împlinit 7 ani. Ce cadouri a primit Nicholas. „Și-a dorit două chestii”
Parteneri
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
TVMania.ro
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Ajutor de sărbători pentru 4,6 milioane de pensionari. Câţi bani vor primi
ObservatorNews.ro
Ajutor de sărbători pentru 4,6 milioane de pensionari. Câţi bani vor primi
O recunoști pe această frumusețe? E o mare artistă a României, e necăsătorită și nu a locuit niciodată cu un bărbat. Zice că „s-a măritat” cu muzica. A apărut în oraș și a atras toate privirile
Libertateapentrufemei.ro
O recunoști pe această frumusețe? E o mare artistă a României, e necăsătorită și nu a locuit niciodată cu un bărbat. Zice că „s-a măritat” cu muzica. A apărut în oraș și a atras toate privirile
Parteneri
A slăbit 40 de kilograme și a ajuns pe podium la bodybuilding natural: „Totul a început pe plajă!”
GSP.ro
A slăbit 40 de kilograme și a ajuns pe podium la bodybuilding natural: „Totul a început pe plajă!”
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
GSP.ro
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
Parteneri
Pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi 400 de lei în decembrie. Cum a fost împărțită prima specială
Mediafax.ro
Pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi 400 de lei în decembrie. Cum a fost împărțită prima specială
Vacanță de 19 zile pentru elevii din România! Important de știut
StirileKanalD.ro
Vacanță de 19 zile pentru elevii din România! Important de știut
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Wowbiz.ro
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Promo
Scapă rapid de durerile de cap
Advertorial
Scapă rapid de durerile de cap
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
Wowbiz.ro
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
Redactia.ro
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
BREAKING NEWS Explozie la o casă din Teleorman, în urma unei acumulări de gaze! Trei persoane au fost rănite
KanalD.ro
BREAKING NEWS Explozie la o casă din Teleorman, în urma unei acumulări de gaze! Trei persoane au fost rănite

Politic

Ilie Bolojan nu trebuie să demisioneze, spune Sorin Grindeanu după decizia CCR. „Să îndreptăm această injustiţie până la urmă, că nu e vorba de justiţie”
Politică 20:14
Ilie Bolojan nu trebuie să demisioneze, spune Sorin Grindeanu după decizia CCR. „Să îndreptăm această injustiţie până la urmă, că nu e vorba de justiţie”
CCR a respins legea pensiilor magistraților pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea. Premierul a amenințat cu demisia dacă legea pică. Cum a motivat Curtea
Politică 18:50
CCR a respins legea pensiilor magistraților pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea. Premierul a amenințat cu demisia dacă legea pică. Cum a motivat Curtea
Parteneri
40 Under 40 / Două surori, un brand frumos, o poveste fascinantă: cum au transformat moda într-un act artistic ieșencele Anca și Silvia Negulescu - GALERIE FOTO
ZiaruldeIasi.ro
40 Under 40 / Două surori, un brand frumos, o poveste fascinantă: cum au transformat moda într-un act artistic ieșencele Anca și Silvia Negulescu - GALERIE FOTO
La 33 de ani, fostul jucător tenis a confirmat că s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
Fanatik.ro
La 33 de ani, fostul jucător tenis a confirmat că s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
Forma creierului poate trăda instalarea demenței
Spotmedia.ro
Forma creierului poate trăda instalarea demenței