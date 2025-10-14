De la olimpiade la predare online

Paul Someșan este absolvent al Colegiului Național Liviu Rebreanu Bistrița, unde a studiat la profilul mate-info și a participat la olimpiade școlare până la fazele naționale.

Pasiunea pentru informatică și dorința de a explica materia pe înțelesul colegilor săi l-au determinat să înceapă un proiect educațional în timpul pandemiei.

„Acest lucru m-a motivat să pornesc, în pandemie, un canal de YouTube care se numea Zece la info. Am filmat, explicat materia de liceu de la mate-info. Am transmis mai departe ce am învățat eu. Acum canalul se numește Zece la Examene și are peste 10.000 de următori”, a spus Paul Someșan.

Succesul canalului YouTube i-a adus mulți elevi interesați să învețe direct de la el.

A început cu meditații individuale, apoi a extins activitatea în mediul online, creând cursuri live de informatică pentru admiterea la facultate.

Canalul de YouTube transformat în platforme educaționale

După ce în 2021 a obținut cea mai mare notă la examenul de admitere la Universitatea Babeș-Bolyai (UBB), Paul Someșan a decis să ofere mai departe metodele sale de studiu.

„Având cunoștințe de programare de la facultate, am creat o platformă care seamănă cu Udemy, una foarte cunoscută în România. Platforma mea se numește zecelaexamene.ro, unde sunt cursurile mele filmate. Între timp, am adunat alți colaboratori care au făcut cursuri de matematică, de română, de biologie și fizică pentru Bac. Încet încet ne tot extindem”, a explicat tânărul.

Pe platformă sunt disponibile zeci de ore de materiale video, cursuri înregistrate, cărți, simulări și chiar sesiuni de meditații online.

Paul, care este student la UBB Cluj în prezent, a creat platformele Zece la examene și Zece la grile. Aici materiile sunt explicate clar, pe înțelesul tuturor, fără termeni complicați sau formulări greoaie.

Prețuri accesibile pentru toți elevii

Paul Someșan și echipa sa încearcă să păstreze prețuri accesibile, astfel încât educația de calitate să fie la îndemâna oricui.

„Noi suntem la început, tocmai de aceea încercăm să avem niște prețuri accesibile pentru participarea la cursuri. În general 20 de lei/oră pentru cursurile de admitere, iar pentru examenul de bacalaureat prețurile sunt mai mici, un curs complet de matematică sau informatică fiind de 300 de lei, sume pe care să și le permită și elevii care nu pot participa din motive financiare la meditații, dar conținutul să fie similar”, a spus Paul.

Planuri

În prezent, Paul urmează studii aprofundate de didactică în informatică și cercetează metode moderne de predare a matematicii. El își dorește să continue dezvoltarea platformelor educaționale și să colaboreze cu alți profesori.

„Mi-ar plăcea să vină și alți profesori interesați să facă diverse cursuri online, să colaborăm, să le postăm pe platformă și să încercăm să ajungem la cât mai mulți elevi. După părerea mea, e important să-i convingem pe elevi că educația e cheia succesului și cel mai important lucru pentru ei este să se dezvolte cât de mult, să urmeze o facultate serioasă, un masterat și să aibă o carieră de top. Niciodată AI nu va înlocui oamenii bine pregătiți”.

Visul de a preda la liceul din Bistrița

După finalizarea studiilor, tânărul bistrițean spune că își dorește să revină acasă și să predea la Colegiul Național Liviu Rebreanu, liceul care l-a format.

Paul Someșan a participat și la prima ediție a Festivalului Educației de la Bistrița, eveniment dedicat inovației în învățământ.

„N-a fost niciodată mai ușor de atât să te pregătești pentru Examenul de Bacalaureat”, a scris Paul Someșan, pe pagina sa de Facebook.

