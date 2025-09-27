Două treimi dintre studenți consideră că studiile nu merită costul

Două treimi dintre studenții britanici consideră că prețul studiilor universitare nu justifică beneficiile unei diplome, potrivit unui sondaj YouGov realizat în rândul a aproape 1.000 de studenți.

Taxele de școlarizare au crescut recent la 9.535 de lire sterline pe an în Anglia și Țara Galilor, iar guvernul britanic nu exclude noi majorări legate de inflație în anii următori.

Experiența unei absolvente: „Nu am avut acces la laboratoare”

Hoda Hassan, absolventă de inginerie chimică, a declarat: „Nu am avut acces la clădirea universității și nu am putut face laboratoare în persoană, totuși am plătit taxele de școlarizare integral”.

„Chiar și după absolvire, m-am chinuit să găsesc un loc de muncă în domeniul meu, pentru că nu aveam nicio experiență în domeniu, lucru cu care universitățile nu te ajută. Pentru suma pe care o plătești, te-ai aștepta la mai mult sprijin în aceste domenii.”, a adăugat aceasta.

Universitatea nu mai garantează succesul profesional

Harry Godfrey, cofondatorul Degree Gap, a explicat că universitatea era odinioară „o soluție excelentă pentru a obține un loc de muncă bun”, iar „presigiul unei diplome deschidea uși”, dar astăzi situația s-a schimbat.

Recomandări Povestea cafenelei Capșa, templul „cancanului și al farnientei” unde femeile nu îndrăzneau să intre. Curcanul „țintirom”, anulat de ciocolatele Frantz-Iosef Suveranul

„Mă tem că structura cursurilor universitare este prea rigidă și nu se va adapta suficient de repede pentru a-i dota pe studenți cu competențele potrivite.”

Godfrey a subliniat că alternativele precum internship-urile pentru obținerea unei diplome devin mai atractive și competitive, deoarece garantează competențe pentru angajare, evitând în același timp datoriile.

Studenții apreciază calitatea educației, dar nu și raportul cost-beneficiu

Sondajul arată că, în ciuda nemulțumirilor legate de cost, majoritatea studenților sunt mulțumiți de cursurile lor: 80% apreciază calitatea educației în domeniul ales, iar 78% cred că diploma îi va ajuta să obțină un loc de muncă bun.

Totuși, 66% consideră că salariile absolvenților nu justifică investiția financiară, iar 18% cred că diploma nu va face o mare diferență în situația lor financiară pe viață.

Mii de locuri libere la universitățile din România

Și la universitățile din România mii de locuri au rămas neocupate. Numărul tot mai mic de absolvenți de liceu pune presiune pe universități.

Potrivit datelor furnizate de Ministerul Educației, numărul absolvenților de liceu din acest an a fost cu 20% mai mic decât în 2024. Asta și pentru că zeci de mii de elevi dispar din sistem până la Bacalaureat.

În plus, mulți dintre ei nici măcar nu-și doresc să meargă la facultate.

Datele Eurostat arată că România are cel mai mic număr de persoane cu studii superioare din Europa. Datele din 2022 arătau că doar 17,4% dintre românii cu vârste între 25 și 74 de ani aveau studii superioare. Asta în timp ce media europeană este de 32%.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE